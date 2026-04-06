ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำการแยกการเมืองออกจากภารกิจรัฐบาล พร้อมชู 'การบริหารบ้านเมือง' เพื่อสร้างเสถียรภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย
ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พยายามเน้นย้ำถึงจุดยืนในการแยกแยะอย่างเด็ดขาดระหว่างเกมอำนาจทาง การเมือง และภารกิจของรัฐบาล โดยได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งในที่ประชุมลับที่ตึกไทยคู่ฟ้าและในการปราศรัยต่อสาธารณชนในงานก่อการครู ยศชนันเลือกใช้คำว่า ' การบริหารบ้านเมือง ' เป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อปกปิดรอยร้าวในอดีตระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย รวมถึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม การเมือง ต่างๆ
อย่างมีชั้นเชิง การเน้นย้ำว่าความเดือดร้อนของประชาชนมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะแบ่งแยกตามหน่วยงานราชการ และการยืนยันว่าภาษีของประชาชนไม่ควรถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง เป็นการประกาศ 'เขตปลอดสงครามตัวแทน' เพื่อให้กลไกของรัฐบาลสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องกังวลถึงปัญหาความขัดแย้งในอดีต แนวคิดที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าคะแนนเสียง ถูกนำมาขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีการเชื่อมโยงกับอนาคตของเยาวชนไทย ยศชนันได้วาง 'คุณภาพชีวิตเด็ก' เป็นเดิมพันสำคัญที่อยู่เหนือการเลือกตั้งในครั้งหน้า คำกล่าวที่ว่าการเมืองควรแยกออกจากการบริหารบ้านเมือง เพื่อไม่ให้การดูแลเยาวชนต้องหยุดชะงักลงเพราะความขัดแย้ง เป็นการสร้างความชอบธรรมที่ใครๆ ก็ยากที่จะปฏิเสธ เป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์จากนักการเมืองที่ถูกมองว่าเป็นผู้ได้รับตำแหน่งมาโดยการแต่งตั้ง ไปสู่การเป็น 'นักบริหารเชิงยุทธศาสตร์' ที่ใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นแนวทาง นี่คือกลยุทธ์ในการสร้างเสถียรภาพที่ชาญฉลาด เพราะหากรัฐบาลชุดนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่า 'ผลงาน' สามารถอยู่เหนือ 'พวกพ้อง' และ 'การบริหาร' สามารถอยู่เหนือ 'บุญคุณความแค้น' ได้จริง จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในโครงสร้างที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และสร้างความศรัทธาจากประชาชนที่เบื่อหน่ายกับความขัดแย้งรูปแบบเดิมๆ\การเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารบ้านเมืองที่แยกขาดจากการเมืองนั้น เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางการเมืองหรือความขัดแย้งในอดีต การใช้ 'การบริหารบ้านเมือง' เป็นกรอบในการทำงานนั้น เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการสร้างความไว้วางใจจากประชาชนและภาคธุรกิจ การให้ความสำคัญกับ 'คุณภาพชีวิตเด็ก' เป็นเดิมพัน เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าและให้ความสำคัญกับอนาคตของชาติ การมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเปิดโอกาสให้รัฐบาลสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น\การดำเนินยุทธศาสตร์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาประเทศในระยะยาว หากรัฐบาลสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมและพิสูจน์ให้เห็นว่าการบริหารจัดการสามารถอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองได้ จะเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับวงการเมืองไทยและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและการสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชน จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน การเน้นย้ำถึงความสำคัญของ 'Soft Power' และการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ จะเป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก และสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้
