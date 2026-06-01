ยศชนัน รมว.อว. เผยหารือบริษัทควอนตัมชั้นนำจากฝรั่งเศส เตรียมต่อยอดความร่วมมือด้านวิจัย ชู 3 จุดแข็งไทยสู่ผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรม Quantum Technology
ยศชนัน รมว. อว. เผยหารือบริษัทควอนตัมชั้นนำจากฝรั่งเศส เตรียมต่อยอดความร่วมมือด้านวิจัย ชู 3 จุดแข็งไทยสู่ผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรม Quantum Technology ศ.
ดร.
ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผลักดันเทคโนโลยีควอนตัมเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่และวางรากฐานเศรษฐกิจอนาคตของไทย ไทยมีจุดแข็งและศักยภาพใน 3 ด้านที่สามารถเป็นผู้เล่นสำคัญได้ คือ การสื่อสารควอนตัม ซอฟต์แวร์ควอนตัม และเซนเซอร์ควอนตัม มีการหารือกับ Pasqal บริษัทเทคโนโลยีควอนตัมชั้นนำจากฝรั่งเศส ซึ่งจะเดินทางมาไทยเพื่อหาแนวทางความร่วมมือและริเริ่มโครงการวิจัยร่วมกัน ศ.
ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.
) โพสต์ Facebookส่วนตัวโดยระบุว่า หนึ่งในวาระทางเทคโนโลยีที่ตนเองนั้นตั้งใจผลักดันเชิงนโยบายให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยคือ Quantum Technology ครับ ช่วงที่ผมมาทำงานที่ฝรั่งเศส ซึ่งตนได้คุยกับ Pasqal บริษัทเทคโนโลยีควอนตัมระดับแนวหน้าจากฝรั่งเศส ซึ่งมีผู้ร่วมก่อตั้งคือ ศาสตราจารย์ Alain Aspect เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2022 โดยในมุมมองของศ. ดร.
ยศชนัน นั้น "ควอนตัม" คือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่จะมาช่วยประมวลผลโจทย์ที่ซับซ้อนเกินข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ตั้งแต่การคิดค้นยาและวัสดุขั้นสูง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างการขนส่งและพลังงาน ไปจนถึงความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลในยุคดิจิทัล ประเทศไทยมีบุคลากรและสถาบันวิจัยที่มีศักยภาพสูงมาก สิ่งที่รัฐต้องทำคือการเป็น "Facilitator" เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายระดับโลก แม้งานวิจัยด้านฮาร์ดแวร์ควอนตัมในเวทีโลกจะก้าวไปไกล แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ ผมประเมินว่าไทยยังมี "จุดแข็ง" ที่สามารถสอดแทรกเป็นผู้เล่นสำคัญได้ใน 3 ห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ Quantum Software - การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับ Quantum Computing ทั้งนี้ศ.
ดร.
ยศชนัน ยังขยายความในมิติของ Quantum Sensing ในฐานะที่ตัวเองอยู่ในสายวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยีนี้สามารถตรวจวัดสัญญาณทางชีวภาพที่ละเอียดอ่อนมาก เช่น การสร้างภาพการทำงานของสมองและหัวใจที่แม่นยำ หรือการตรวจจับความผิดปกติของมะเร็งและอัลไซเมอร์ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น นี่คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของ "การแพทย์แม่นยำ" (Precision Medicine) ที่จะเข้ามาต่อยอดอุตสาหกรรม Wellness Economy ซึ่งไทยมีรากฐานที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงมากบนเวทีโลก ทาง Pasqal แนะนำให้ไทยริเริ่มโครงการ Joint R&D กับฝรั่งเศสอย่างเป็นรูปธรรม และข่าวดีคือ สัปดาห์หน้า ทีมผู้บริหารของ Pasqal จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือเชิงลึกครับ "การยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ ไม่สามารถรอให้โลกเปลี่ยนแล้วค่อยปรับตัว แต่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์และการลงมือทำตั้งแต่วันนี้ นี่คือก้าวเล็ก ๆ ที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตอย่างแท้จริง" ศ. ดร. ยศชนันกล่า
ควอนตัม เทคโนโลยีควอนตัม ยศชนัน รมว.อว. บริษัทควอน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Nvidia เปิดเกม Quantum Computing เตรียมตั้งศูนย์วิจัยแห่งใหม่ในสหรัฐฯNvidia ประกาศเปิดศูนย์วิจัย Quantum Computing แห่งใหม่ เร่งเวลาเดินหน้ารุกตลาดนี้หนักขึ้น หลังจากที่ Jensen Huang เคยกล่าวว่า Quantum Computer ที่สามารถใช้งานได้จริงนั้น “ยังอีก 20 ปี” พร้อมกลับคำมองว่าจะมาเร็วขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจะร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ด้านการวิจัยและบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ คาดศูนย์วิจัยจะเปิดดำเนินงานภายในปี 2025...
Read more »
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติเน้น AI, Biotech, Quantum และท่าที 'โปรคริปโท' ของรัฐบาลเอกสารยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เน้นย้ำเทคโนโลยี AI, Biotech, และ Quantum เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ พร้อมเผยท่าที 'โปรคริปโท' ของรัฐบาล รวมถึงผลกระทบจากการเพิ่มงบประมาณกลาโหมต่อตลาดคริปโท
Read more »
Charles Hoskinson ชี้ 'ภัยคุกคามควอนตัม' ต่อคริปโต ถูกมองว่า รุนแรงเกินจริงชาร์ลส์ ฮอสกินสัน ผู้ก่อตั้ง Cardano ออกมาแสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่า ความกังวลเกี่ยวกับ ควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum Computing)
Read more »
Bitcoin เสี่ยงสูญมูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์! BTQ เปิดตัว 'Bitcoin Quantum' เพื่อรับมือภัยคุกคามควอนตัมBTQ Technologies ผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสยุคหลังควอนตัม (Post-Quantum Cryptography) ได้เปิดตัวโปรเจกต์สำคัญที่ชื่อว่า Bitcoin Quantum
Read more »
Coinbase ทุ่ม 150 ล้านดอลลาร์รับมือภัยคุกคามควอนตัมของ BitcoinBrian Armstrong CEO ของ Coinbase ประกาศว่า Coinbase จะดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามจากควอนตัมของ Bitcoin อย่างเร่งด่วน โดยทุ่มงบ 150 ล้านดอลลาร์เพื่อตั้ง Quantum Defense Fund และจัดตั้ง Quantum Advisory Board เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่รวดเร็วขึ้น รวมถึงความเสี่ยงจากแนวคิด 'เก็บเกี่ยวตอนนี้ ถอดรหัสภายหลัง'
Read more »
ความเสี่ยงสูงจาก Quantum Computing ใน Cryptoความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Quantum Computing กำลังท้าทายระบบการเข้ารหัสที่เป็นรากฐานของ Crypto เครือข่ายทางการเงิน และการสื่อสารออนไลน์ Alex Saunders นักวิเคราะห์ของ Citi อธิบายว่าแม้การโจมตีด้วยควอนตัมขนาดใหญ่จะยังเป็นความกังวลในระยะกลาง แต่ความรวดเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้ร่นระยะเวลาให้สั้นลงและทำให้นักลงทุนต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด Quantum Computing ถือเป็นภัยคุกคามระยะยาวต่อ Crypto เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพออาจเจาะระบบการเข้ารหัสที่ปกป้องกระเป๋าเงิน กระดานเทรด และในทางทฤษฎี ผู้โจมตีสามารถค้นหา Private Key จาก Public Key ที่ถูกเปิดเผยบนเครือข่าย เพื่อปลอมแปลงธุรกรรมและขโมยเงินทุนได้
Read more »