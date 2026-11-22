ยศชนัน รับข้อเรียกร้องเครือข่ายแม่น้ำกก แก้ปัญหาน้ำปนเปื้อนต้นตอ
ศ.ดร.ยศชนัน เวชชาชีวะ พบปะเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกก รับข้อเรียกร้องเร่งด่วนด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำ พร้อมเตรียมหารือไทย-เมียนมา-จีน ในกรอบแม่โขง-ล้านช้าง
ศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการหารือร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมจาก เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกก สาย รวก และโขง ที่บริเวณด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก แห่งที่ 1 เพื่อรับฟังข้อเสนอและข้อร้องเรียนเรื่องการจัดการปัญหาน้ำปนเปื้อนอย่างจริงจัง โดยเน้นการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาซึ่งส่งผลกระทบข้ามพรมแดน
ตัวแทนผู้ชุมนุมเสนอแผนแก้ปัญหาเร่งด่วน
ในการพบปะครั้งนี้ มีตัวแทนจากกลุ่มผู้ชุมนุมนำเสนอข้อเรียกร้องจำนวน 12 คน ซึ่งครอบคลุมภาคส่วนของนักวิชาการ ภาคประชาสังคม และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์น้ำเสีย ข้อเรียกร้องหลักๆ ที่นำเสนอต่อรัฐมนตรียังได้แก่ การเร่งจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อทดแทนแหล่งเดิมที่ปนเปื้อนสารพิษ และการจัดทำ Risk Map หรือแผนที่พื้นที่เสี่ยงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่Also readทายนิสัยจากภาพ: คุณเป็นคนหัวแข็งหรืออ่อนไหว?
นอกจากมาตรการป้องกันในระยะสั้นแล้ว ผู้แทนเครือข่ายยังเสนอให้ภาครัฐมีความชัดเจนในนโยบายการทำนาปรัง ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำและการเจือจางของสารปนเปื้อน พร้อมทั้งขอให้มีการวางระบบป้องกันน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้สารพิษขยายพื้นที่กระจายตัวไปยังจุดอื่นเพิ่มเติม และมีการยกระดับการร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้สู่เวทีระดับนานาชาติเพื่อให้ได้รับคำปรึกษาและแรงกดดันที่มากกว่าเดิม
ยืนยันแก้ปัญหายามที่บ้านเกิดตนเอง
ศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน ได้สื่อสารกับประชาชนโดยใช้ภาษาถิ่นเหนือเพื่อสร้างความใกล้ชิดและเข้าใจบริบทท้องถิ่น โดยยืนยันว่าจะนำข้อเสนอทั้งหมดไปจัดทำเป็นแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบและรอบด้าน เขาได้ประกาศจะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างสุดความสามารถ เพราะภาคเหนือถือเป็นบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งทำให้เขามีความผูกพันและไม่สามารถยอมรับการสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างความสามัคคีและความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในการเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดน เขาชี้ให้เห็นว่าผู้ชุมนุมและรัฐบาลเป็นคนไทยที่มีความสนใจเดียวกันในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ จึงควรรวมพลังให้เป็นเสียงเดียวเพื่อสร้างน้ำหนักและอิทธิพลในการเจรจาแก้ไขปัญหาในระดับระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เตรียมประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
สำหรับความคืบหน้าในประเด็นการแก้ไขปัญหาระดับข้ามพรมแดน ประเทศไทยเตรียมใช้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างเป็นเครื่องมือหลักในการเจรจาและหารือร่วมกับประเทศเมียนมาและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินการที่ชัดเจนสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน
หลังจากการประชุมระดับรัฐมนตรีแล้ว แผนงานจะต่อยอดสู่การประชุมของคณะทำงานร่วมซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 พฤศจิกายน เพื่อเจาะลึกประเด็นทางเทคนิคและการดำเนินการในพื้นที่ โดยศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน ได้มีนโยบายดึงตัวแทนจากภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะกระบอกเสียงในเวทีระหว่างประเทศด้วย เพื่อให้มุมมองของประชาชนท้องถิ่นถูกนำเสนออย่างตรงไปตรงมา
พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบในฝั่งเมียนมา
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แสดงท่าทีที่มุ่งมั่นและพร้อมลงมือทำโดยระบุว่า หากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าไปชี้จุดหรือเก็บตัวอย่างน้ำในฝั่งประเทศเมียนมาเพื่อพิสูจน์ข้อมูลและหลักฐาน เขาก็ยินดีที่จะเดินทางไปด้วยตนเองเพื่อให้เห็นกับตาและเข้าใจสภาพปัญหาอย่างถ่องแท้ ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหานี้ไม่ใช่เพียงการเจรจาบนโต๊ะเท่านั้น แต่รวมถึงการลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
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