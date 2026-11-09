ยกเลิก SMS เสียเงิน กด *137 โทรฟรี ยืนยันขั้นตอนถอนบริการ
ยกเลิก SMS เสียเงินผ่านหมายเลข 137 โทรฟรี ยืนยันขั้นตอนถอนบริการและขอคืนเงิน หากไม่สมัครใช้บริการจากสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการเครือข่าย
สำนักงาน กสทช. ออกแนวทางแนะนำประชาชนในการจัดการปัญหาข้อความสั้นที่คิดค่าบริการผิดปกติหรือบริการที่ไม่ได้สมัครใช้บริการโดยตรง โดยเสนอช่องทางปฏิบัติที่สะดวกและฟรีสำหรับการยกเลิกบริการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินโดยมิชอบหรือการเข้าใจผิดในรายการค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้บริโภค
ขั้นตอนยกเลิก SMS เสียเงิน ฟรีด้วยกด 137
ประชาชนสามารถดำเนินการยกเลิกข้อความสั้นที่คิดค่าบริการได้ฟรีโดยทันทีผ่านหมายเลข 137 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกดรหัส *137 แล้วกดโทรออกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากนั้นระบบจะแนะนำขั้นตอนตามลำดับเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกรับบริการหรือยกเลิกบริการได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่เครือข่ายผู้ให้บริการส่วนใหญ่สนับสนุนเพื่อความเป็นธรรมAlso readระวัง sms ปลอมเป็นธนาคาร รวมกับธนาคารจริงได้ด้วยเทคนิค FBS หรือ False Base Station Attack - iT24Hrs
สำหรับผู้ที่ได้รับข้อความสั้นหรือบริการที่ไม่ได้สมัครใจใช้งาน แต่กลับปรากฏยอดเงินที่ถูกหักออกจากบัญชีหรือยอดบัตรเครดิตในใบแจ้งหนี้รายเดือน สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบรายการบริการอย่างละเอียดก่อนสรุปผล เนื่องจากการได้รับข้อความจำนวนมากเพียงอย่างเดียวไม่ถือเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีการถูกหักเงินจริง ต้องดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบร่วมกัน
การตรวจสอบยอดเรียกเก็บและการโต้แย้งค่าใช้จ่าย
กรณีที่ถูกเรียกเก็บเงินค่าบริการ SMS ที่ไม่ได้สมัคร ควรติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโดยตรงเพื่อทำการโต้แย้งค่าใช้จ่ายและขอเงินคืนโดยทันที พร้อมยื่นหลักฐานใบแจ้งหนี้รายเดือนที่มีค่าใช้จ่ายผิดปกติเพื่อประกอบการตรวจสอบ หากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินจากบริการที่ไม่ได้ใช้งาน ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ขอคืนเงินในส่วนที่ผิดพลาดนั้นได้
ข้อมูลที่เปิดเผยจากทรูแบ่งประเภท SMS ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มแรกคือ SMS ข่าวสารหรือความบันเทิงที่คิดค่าบริการ เช่น บริการเนื้อหาที่มีการสมัครรับล่วงหน้า และอาจแสดงยอดเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินเหนือแพ็กเกจมาตรฐาน ซึ่งกลุ่มนี้ผู้ใช้จำเป็นต้องตรวจสอบประวัติการสมัครใช้งานของตนเองอย่างรอบคอบ
คำแนะนำจากผู้ให้บริการเครือข่ายและ กสทช.
สำนักงาน กสทช. ชี้แจงว่าข้อมูลจากทรูระบุว่า ข้อความที่ส่งเข้ามือนถือไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายทุกประเภท ซึ่งสร้างความชัดเจนให้กับผู้ใช้บริการว่าข้อความแจ้งเตือนทั่วไปหรือข้อความอัตโนมัติที่ไม่ใช่บริการสมัครสมาชิกจะไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพื่อป้องกันความสับสนในบัญชีค่าใช้จ่ายรายเดือน
สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือระบบซิมคู่ จำเป็นต้องระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการยกเลิกบริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ใด โดยให้เลือกดาวน์โหลดหรือโทรออกจากรหัสหมายเลขที่ต้องการตัดบริการเท่านั้น เพื่อให้ระบบจัดการการยกเลิกได้ถูกต้องตามเบอร์ที่ใช้งานอยู่และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการจัดการบัญชี
ขั้นตอนปฏิบัติยืนยันการยกเลิกบริการ SMS
หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการจะต้องทำรายการจนเสร็จสิ้นกระบวนการและรอรับข้อความยืนยัน (SMS ยืนยัน) จากเครือข่ายเพื่อเป็นหลักประกันว่าบริการดังกล่าวถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว โดยควรเก็บรักษาหลักฐานการติดต่อและข้อความยืนยันเหล่านี้ไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบยอดเงินในงวดถัดไปหากเกิดปัญหาซ้ำ
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