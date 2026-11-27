ยกเลิกหนึ่งคู่ ชั่งน้ำหนักเตรียมศึก ONE ลุมพินี 180 คู่เอกยอดขุนพล 144.6 ป.
ศึก ONE ลุมพินี 180 วันศุกร์ที่ 27 พ.ย.นี้ มีการชั่งน้ำหนักพบหนึ่งคู่ยกเลิกรายการเนื่องด้วยนักชกไม่ผ่านเกณฑ์น้ำหนัก ส่วนคู่เอกยอดขุนพลผ่านเกณฑ์เตรียมสังเวียน
ศึก ONE ลุมพินี 180 จัดขึ้นในคืนวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน นี้ ได้มีการดำเนินการชั่งน้ำหนักตัวก่อนการประลองอย่างเป็นทางการ โดยภาพรวมของนักมวยส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ตามพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ก็มีบางคู่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวและส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการแข่งขัน
สถิติการชั่งน้ำหนักคู่เอกและคู่รอง
คู่เอกของศึกนี้คือ ยอดขุนพล จากค่าย มาวินมวยไทย ชั่งน้ำหนักได้ 144.6 ปอนด์ ขณะที่ คู่ต่อสู้คือ เดชชวลิต จากค่าย ซิลค์มวยไทย ชั่งน้ำหนักได้ 144.8 ปอนด์ ในรุ่นแบนตัมเวตที่มีพิกัดระหว่าง 135 ถึง 145 ปอนด์ ส่วนคู่รองมี วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ชั่งน้ำหนักได้ 144.6 ปอนด์ พบกับ ก้องไกล ส.สมหมาย ที่ชั่งได้ 143.8 ปอนด์ ในรุ่นเดียวกันAlso read“จาง เป่ยเหมียน” เปิดบ้านรับน้องคิกบ็อกซิง “เอลเมห์ดี เอล จามารี” ศึก ONE 174
ในหมวดไลต์เวตที่ 155 ถึง 170 ปอนด์ คู่ระหว่าง รุ่งราวี ติ๊งโน๊ตแปดริ้ว พีเค. พบกับ แฮร์รี เพอร์วิส มีการชั่งน้ำหนักได้ 169.2 ปอนด์ และ 168.8 ปอนด์ ตามลำดับ ส่วนรุ่นสตรอว์เวต 115 ถึง 125 ปอนด์ เพชรประภาพร ส.เดชะพันธ์ ชั่งได้ 119.8 ปอนด์ ชนะ เอ็นโซ กลาริส ที่ชั่งได้ 119 ปอนด์
คู่ยกเลิกรายการยอดชนะชัยไม่ผ่านเกณฑ์
มีความเคลื่อนไหวสำคัญเมื่อคู่ระหว่าง เหนือธรณี จิตรเมืองนนท์ พบกับ ยอดชนะชัย ต.พิทักษ์ชัย ต้องถูกยกเลิกการชกอย่างเป็นทางการ เนื่องจาก ยอดชนะชัย ทำน้ำหนักไม่ผ่านพิกัดที่ตกลงกันไว้ที่ 114 ปอนด์ หลังจากมีการเจรจาร่วมกัน เหนือธรณี ไม่ตกลงที่จะเปลี่ยนไปชกในพิกัดอื่นและยืนยันที่จะไม่ลงสังเวียน
แม้ว่ารายการจะถูกระงับไป แต่ทางด้าน เหนือธรณี ซึ่งผ่านกระบวนการชั่งน้ำหนักและวัดค่าต่างๆ ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ยังคงได้รับค่าตัวตามสัญญาปกติโดยไม่มีการหักลดทอนใดๆ ส่วนคู่สำรองอื่นๆ ในรายการมีการชั่งน้ำหนักผ่านเกณฑ์เช่น เด่นเกรียงไกร พบกับ ตุย ลิน ทัต ทั้งคู่ชั่งได้ 124.6 ปอนด์ ในรุ่นสตรอว์เวต
ปัญหาหนักของเอฟเฟ ชาลิสกัน
ในรุ่นเฟเธอร์เวต 145 ถึง 155 ปอนด์ เอฟเฟ ชาลิสกัน ทำน้ำหนักไม่ได้ตามพิกัดของรุ่น โดยชั่งน้ำหนักได้ 157.8 ปอนด์ ส่วน ฟูกะ โอโนเดระ ชั่งน้ำหนักได้ 153.6 ปอนด์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาเพื่อตกลงเรื่องค่าชดเชยน้ำหนัก
คู่สำรองอื่น ๆ ในศึกนี้ยังมี แสนเชิงน้อย ธ.เมืองเสมา พบกับ เพชรธนวัต ส.จารุวรรณ ในรุ่นเฟเธอร์เวต 145 ถึง 155 ปอนด์ ซึ่งชั่งน้ำหนักได้ 149.2 ปอนด์ และ 149.4 ปอนด์ ตามลำดับ ส่วน MMA รุ่นฟลายเวต 125 ถึง 135 ปอนด์ อลิสแตร์ ฟิตซ์แฮร์ริส ชั่งได้ 134.4 ปอนด์ พบกับ บูเปน มูตุม ที่ชั่งได้ 133.6 ปอนด์
รายละเอียดการเข้าชมการแข่งขัน
สำหรับผู้ชมที่เดินทางมาชม ณ สนาม สามารถจองบัตรเข้าชมผ่าน THAI TICKET MAJOR ได้ทันที ส่วนผู้ชมทางบ้านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง Live.ONEFC.com ในช่วงเวลา 18.30 ถึง 20.30 น. ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดที่สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะสมาชิก The Inner Circle เท่านั้น
สำหรับผู้สนใจสมัครสมาชิก The Inner Circle สามารถดำเนินการได้ผ่านลิงก์ทางการหรือสมัครผ่านบัญชี LINE ได้ทันที โดยมีการระบุขั้นตอนชัดเจนเพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิ์ในการชมการถ่ายทอดสดและเข้าถึงเนื้อหาพิเศษต่างๆ ของศึก ONE Championship
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