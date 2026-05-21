ยกเลิกโทษอาญาเช็คเด้ง สอดคล้องหลักธรรมะ

กฎหมายทวงถามหนี้ลงโทษเจ้าหนี้ที่ใช้เช็คเป็นเครื่องมืออย่างไม่เป็นธรรมแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่จะต้องเก็บพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ไว้ประการที่สาม การยกเลิกโทษอาญาสอดคล้องกับหลักอาชญาวิทยาที่ว่า ความผิดเรื่องเช็คเด้งตรงกับคำในอาชญาวิทยาว่า mala prohibita คือ“ความผิดที่เป็นสิ่งชั่วร้ายในตัวเองหรืออาชญากรรมโดยแท้” และ พ.ร.บ. ความผิดว่าด้วยการใช้เช็คเดิมก็ไม่ได้แยกแยะชัดเจน ระหว่างผู้จนมุมทางธุรกิจกับผู้ทุจริตหรือโกง ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว ต้องกลายสภาพเป็นอาชญากรและต้องติดคุก ซึ่งขัดกับหลักความยุติธรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั้งนี้ หากผู้สั่งจ่ายเช็คมีพฤติกรรมตั้งใจหลอกลวง หรือมีเจตนาทุจริตฉ้อโกงมาตั้งแต่แรก สามารถเข้าข่ายความผิดอาญาฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญาได้อยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพากฎหมายเช็คฉบับนี้
ความผิดว่าด้วยการใช้เช็คเดิมก็ไม่ได้แยกแยะชัดเจน ระหว่างผู้จนมุมทางธุรกิจกับผู้ทุจริตหรือโกง ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว ต้องกลายสภาพเป็นอาชญากรและต้องติดคุก ซึ่งขัดกับหลักความยุติธรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั้งนี้ หากผู้สั่งจ่ายเช็คมีพฤติกรรมตั้งใจหลอกลวง หรือมีเจตนาทุจริตฉ้อโกงมาตั้งแต่แรก สามารถเข้าข่ายความผิดอาญาฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญาได้อยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพากฎหมายเช็คฉบับนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ (มาตรา 6) โดยให้กรมราชทัณฑ์มีอำนาจปล่อยตัวผู้ต้องคำพิพากษาที่จำคุกในความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คโดยเร็วและทันที ภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ โดยไม่ต้องรอหมายปล่อยจากศาล และแจ้งให้ศาลทราบ รวมถึงให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างการคุมประพฤติหรือการพักการลงโทษ พ้นจากการคุมประพฤติหรือการพักการลงโทษโดยทันทีตั้งแต่วันที่ พ.
ร. บ. นี้ใช้บังคับ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ผู้ต้องขังในเรือนจำทั้งประเทศ จำนวน 327,478 ราย เป็นผู้ต้องขังตามคดีเช็ค 555 ราย ซึ่งถือเป็นบทบัญญัติที่เป็นธรรมและมีมนุษยธรรมอย่างแท้จริ
ยกเลิกโทษอาญา เช็คเด้ง หลักธรรมะ อาชญาวิทยา มala Prohibita
