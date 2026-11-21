ยกระดับดัชนีความโปร่งใส CPi ไทย เร่งสร้างกลไกความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ
รัฐบาลและตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือยกระดับดัชนีความโปร่งใส (CPi) ของไทยผ่าน 5 แนวทางปฏิรูป เน้นความโปร่งใสของ IPO และธรรมาภิบาล เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติและดึงเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างยั่งยืน
ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อสำคัญว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทย และการสร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจภายในประเทศ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก
ผลกระทบดัชนี CPi ต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน
ธีรรัตน์ ระบุว่า สถานการณ์อันดับดัชนีความโปร่งใส (CPi) ของประเทศไทยที่ปรับลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถกลับมาลงทุนและขยายตัวได้อย่างมั่นคงAlso readอัตราเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ ลดลง แต่ CPI พื้นฐาน เพิ่มขึ้น
ดังนั้น การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจอย่างรอบด้าน ซึ่งกระบวนการนี้ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายและมาตรฐานทางธุรกิจให้เท่าเทียมกับเกณฑ์สากล
บูรณาการ 5 กระทรวงพัฒนาทุนมนุษย์
ในด้านแนวทางการขับเคลื่อนของภาครัฐ จะให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันของ 5 กระทรวงที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการสร้างกำลังแรงงานที่มีคุณภาพและทักษะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่
นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์เชิงปฏิบัติในภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ และสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนอย่างรอบด้าน ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ปฏิรูป 5 ประการโดยกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 'สร้างความเชื่อมั่น ยกระดับ CPi: พลิกโฉมมุมมองเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนไทย' โดยเน้นย้ำความเชื่อมโยงระหว่างธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความสามารถในการดึงดูดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศ
กิติพงศ์เสนอแนวทางปฏิรูป 5 ประการ เพื่อยกระดับคะแนน CPi และสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย อย่างแรกคือการปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ Quality Disclosure & IPO เพื่อยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสของข้อมูลให้แก่นักลงทุน
การปรับปรุงมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญอื่นๆ จะช่วยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการตัดสินใจลงทุน ทำให้ตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการของบริษัทจดทะเบียน
ผลลัพธ์เชิงประจักษ์และทิศทางอนาคต
มาตรการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตระยะยาว โดยรัฐบาลและตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายที่ได้วางไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
การฟื้นฟูความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการยกระดับดัชนีความโปร่งใสจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศได้ง่ายขึ้น
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