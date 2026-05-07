ยกระดับมาตรการกวาดล้างเครือข่ายบัญชีม้าขั้นสูงสุด มุ่งเป้าจัดการ 'ม้าน้ำตาล' 8 พันล้านบาท พร้อมคุมเข้มบัญชีเยาวชนและบริษัทนอมินีเพื่อปิดช่องโหว่การฟอกเงินทั่วประเทศ

รัฐบาลไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ได้ประกาศยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดในการปราบปรามเครือข่าย บัญชีม้า ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่มิจฉาชีพใช้ในการ ฟอกเงิน และยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน โดยนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ชี้แจงว่าปัจจุบัน ภัยไซเบอร์ ได้กลายเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้มีการพัฒนาระบบการจำแนกประเภทของ บัญชีม้า ให้มีความละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเฝ้าระวังและยับยั้งความเสียหายได้อย่างทันท่วงที โดยมีการกำหนดประเภทสีของ บัญชีม้า เพิ่มเติม ซึ่งที่สำคัญที่สุดคือ บัญชีม้า น้ำตาล ซึ่งหมายถึงบัญชีที่ระบบตรวจสอบพบเส้นทางการเงินที่เข้าข่ายเป็น บัญชีม้า แต่ตัวเหยื่อผู้ถูกหลอกลวงยังไม่รู้ตัวว่าตนเองสูญเสียทรัพย์สิน หรือยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม บัญชีม้า น้ำตาลนี้สูงถึง 8,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนมหาศาลและมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกโอนออกไปยังต่างประเทศหรือเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นได้โดยง่าย นอกเหนือจาก บัญชีม้า น้ำตาลแล้ว ระบบยังคงมีการติดตามบัญชีประเภทเดิมอย่างเข้มงวด ได้แก่ บัญชีม้า ดำ ซึ่งเป็นบัญชีที่เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว บัญชีม้า เทาเข้ม ซึ่งเป็นบัญชีที่มีการแจ้งความร้องทุกข์แล้วและอยู่ในขั้นตอนการรอดำเนินคดี และ บัญชีม้า เทาอ่อน ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รับการแจ้งเตือนไปยังธนาคารแล้วแต่ยังอยู่ในระหว่างการรอการแจ้งความอย่างเป็นทางการ การจำแนกสีเหล่านี้ช่วยให้การประสานงานระหว่างธนาคารและเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ รัฐมนตรีไชยชนกยังได้สั่งการให้ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังหน่วยงานและธุรกิจที่มิจฉาชีพมักใช้เป็นช่องทางในการ ฟอกเงิน เช่น บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร และที่สำคัญคือ ร้านทอง ซึ่งมักถูกใช้เป็นจุดเปลี่ยนเงินสดเพื่อตัดตอนเส้นทางเดินเงิน รวมถึงการประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบการจดทะเบียนบริษัทนอมินี ซึ่งมักถูกสร้างขึ้นมาบังหน้าเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ทำให้การปราบปรามมิจฉาชีพในครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกแบบครบวงจร อีกหนึ่งประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือ การที่มิจฉาชีพเริ่มหันมาใช้บัญชีของเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปี เป็น บัญชีม้า เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มักขาดความรู้เท่าทัน และอาจถูกหลอกล่อด้วยเงินจำนวนเล็กน้อย หรือถูกกดดันจากเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด แม้ว่าสถิติปัจจุบันจะพบว่ามี บัญชีม้า เยาวชนเพียง 6,500 บัญชี จากจำนวน บัญชีม้า ทั้งหมดในระบบกว่า 3.56 ล้านบัญชี แต่ทาง กระทรวงดีอี และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.
) เล็งเห็นว่าหากปล่อยไว้จะกลายเป็นช่องโหว่ใหม่ที่มิจฉาชีพจะใช้ขยายผลในวงกว้าง โดยเฉพาะการหลอกลวงเด็กในสถานศึกษาหรือการหลอกใช้ทั้งครอบครัว นางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้เสนอแนวทางในการสร้างสมดุลระหว่างความสะดวกในการออมเงินของเด็กและความปลอดภัย โดยพิจารณาปรับลดวงเงินการทำธุรกรรมต่อวันของบัญชีเยาวชนลง จากเดิมที่สามารถเบิกถอนหรือโอนได้ 30,000 บาทต่อวัน ให้เหลือเพียง 10,000 บาท เพื่อเป็นการ บีบท่อส่งเงิน ให้เล็กลง ลดแรงจูงใจที่มิจฉาชีพจะนำบัญชีเด็กมาใช้ในการโอนเงินจำนวนมาก ในส่วนของการดำเนินงานทางกฎหมายและการบังคับใช้ พล.
ต. ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดเผยสถิติที่น่าสนใจว่า ณ เดือนมีนาคม พ.
ศ. 2569 มีการระงับรายชื่อบัญชีม้าไปแล้วกว่า 2.46 แสนรายชื่อ และระงับบัญชีม้าไปทั้งหมด 3.56 ล้านบัญชี โดยแบ่งเป็นบัญชีม้าน้ำตาลถึง 1,519,800 บัญชี ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุด ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาสามารถอายัดเงินได้รวมกว่า 40,000 ล้านบาท ส่งผลให้สถิติการหลอกลวงลดลงจากเดิมที่เฉลี่ย 70-80 ล้านบาทต่อวัน เหลือประมาณ 50 ล้านบาทต่อวัน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญยังคงอยู่ที่การคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งนายวิทยา นีติธรรม รองเลขาธิการ ปปง.
ระบุว่า ขณะนี้ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การคืนเงินให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับปรับปรุง ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและส่งไปยังราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ภายใน 90 วันหลังจากประกาศ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการคืนเงินมีความรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่เงินถูกโอนต่อไปยังหลายบัญชีจนเกิดการปะปน ทำให้การติดตามคืนทำได้ยาก โดยคาดว่าเหยื่อจะเริ่มได้รับเงินคืนภายในปีนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเยียวยาผู้เสียหายจากภัยไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรร
