ยกระดับข้อมูลไทยสู่มาตรฐานสากล รับลูก OECD-UN ชูแผน Data Cleansing จับมือ กระทรวงการคลัง อัพเดทฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ ป้องซ้ำซ้อน-ตกหล่น คาดเหลือ 10 ล้านคน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลข่าวสาร โดยมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการจัดเก็บตามมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ภายในปี 2571 โดยหนึ่งในโครงการสำคัญคือการทำ Data Cleansing ข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเดิมมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 13.4 ล้านคน จากการสำรวจเมื่อปี 2560 โดยสำนักงานสถิติฯ จะร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสถานะปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ไม่ซ้ำซ้อน หรือ ตกหล่น คาดว่าจะเหลือผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 9-10 ล้านคน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.
) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยแผนการขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลข่าวสาร โดยมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการจัดเก็บตามมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ภายในปี 2571 โดยนายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติฯ กล่าวว่า การยกระดับข้อมูลของประเทศไทยสู่มาตรฐานโลกเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรองรับการประมวลผลด้วยเทคโนโลยี AI ให้มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ ซึ่งปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ (UN) และ ยูนิเซฟ โดยเฉพาะในส่วนของ OECD ที่มีคณะกรรมการด้านสถิติโดยเฉพาะ ซึ่งประเทศต่างๆ ต้องดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อการยอมรับในระดับนานาชาติ หนึ่งในโครงการสำคัญที่กำลังดำเนินการคือการทำ Data Cleansing ข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเดิมมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 13.4 ล้านคน จากการสำรวจเมื่อปี 2560 โดยสำนักงานสถิติฯ จะร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสถานะปัจจุบัน เช่น ตรวจสอบผู้เสียชีวิตจากทะเบียนราษฎร์ หรือตรวจสอบรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ไม่ซ้ำซ้อน หรือ ตกหล่น เนื่องจากข้อมูลชุดเก่าเป็นการใช้มานานถึง 9 ปีแล้ว ยังไม่มีการอัพเดทให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ทั้งนี้ เบื้องต้นมีการยืนยันข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.
) ว่าจะมีประมาณ 1.5 ล้านคน ที่ไม่ต้องลงพื้นที่สำรวจซ้ำ ดังนั้นคาดว่าจะเหลือผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 9-10 ล้านคน นายเอกพงษ์ กล่าวอีกว่า การดำเนินการดังกล่าวของสำนักงานสถิติฯ เป็นไปตามนโยบายของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ที่ต้องการให้บทบาทของกระทรวงดีอี เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ ซึ่งจากนี้ กระทรวงดีอี จะไม่ใช่เพียงหน่วยงานด้านเทคโนโลยี แต่ต้องทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน เพื่อให้สวัสดิการและนโยบายรับมือวิกฤตต่างๆ ถูกส่งต่ออย่างแม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ กระทรวงดีอีจะต้องกลายเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการส่งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ไปถึงประชาชน โดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศกำลังเผชิญความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ข้อมูลของประเทศมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ในการวางแผนและดำเนินนโยบายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภา
ข้อมูลไทย มาตรฐานสากล OECD Data Cleansing สวัสดิการแห่งรัฐ
