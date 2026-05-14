ยกระดับการควบคุมกัญชาทางการแพทย์: เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการกำกับดูแล ตรวจสอบพิกัดร้านค้า และให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยใช้ระบบ MC-GIS และ Traffy Fondue เพื่อป้องกันการใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์ และสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้ประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นำ เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบ MC-GIS และ Traffy Fondue มาใช้ในการกำกับดูแล ตรวจสอบพิกัดร้านค้า และให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการกระทำผิด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินหน้ายกระดับ การควบคุม กัญชาทางการแพทย์ ครั้งใหญ่ หลังประกาศใช้กฎกระทรวงใหม่ พ.
ศ. 2569 อย่างเป็นทางการ ชู 3 มาตรการสำคัญ ได้แก่ การยกระดับมาตรฐาน ร้านจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ การเพิ่มอำนาจตรวจสอบร่วมกับฝ่ายปกครอง และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ผ่านระบบ MC-GIS และ Traffy Fondue เพื่อป้องกันการใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์ และสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้ประชาชน อย่างยั่งยืนในระยะยาวเปิดเผยว่า ภายหลังราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (ฉบับที่ 2) พ.
ศ. 2569 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการกำกับดูแล 'กัญชาทางการแพทย์' ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการรักษาอย่างแท้จริง พร้อมลดปัญหาการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจนให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข ยังได้เพิ่มความเข้มงวดด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.
ศ. 2569 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2569 เพื่อปิดช่องโหว่การใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ และขยายอำนาจการตรวจสอบไปยังฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และปลัดอำเภอ รวมถึงพื้นที่ปกครองพิเศษอย่างกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบสถานประกอบการในเวลาทำการ ตรวจสอบเอกสาร ยึดหรืออายัดสิ่งของ และดำเนินการจับกุมผู้จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ทันทีนอกจากนี้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมประสิทธิภาพการกำกับดูแลผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ ระบบ Traffy Fondue ที่พัฒนาร่วมกับ สวทช.
สำหรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดผ่าน Line @traffyfondue และ Super App 'หมอพร้อม' ระบบ Medical Cannabis GIS (MC-GIS) สำหรับตรวจสอบพิกัดร้านค้า แปลงปลูก และวันหมดอายุใบอนุญาต ผ่านเว็บไซต์ cannabis-gis.dtam.moph.go.th และแอปพลิเคชันหมอพร้อม รวมถึงศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์ Call Center 0-2257-7042 เพื่อให้คำปรึกษาด้านวิชาการ ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต และรายชื่อแพทย์ผู้สั่งจ่าย ในวันและเวลาราชกา
กัญชาทางการแพทย์ ระบบ MC-GIS Traffy Fondue การควบคุม เทคโนโลยีดิจิทัล
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ทวิดา ขยายความสิ่งที่สะท้อนจากระบบ Traffy Fondue คือประชาธิปไตย-ทลายไซโล-ตัดตอนสายการบังคับบัญชา – THE STANDARDทวิดา กล่าวถึงการใช้งานระบบ Traffy Fondue ที่ ชัชชาติ นำมาใช้ มี 3 คำที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. ประชาธิปไตย 2. ทลายไซโล 3. ตัดตอนสายการบังคับบัญชา TheStandardNews
Read more »
'ชัชชาติ' สั่งตรวจสอบตึกแถวเอียง บริเวณปากซอยสุขุมวิท 101/1 (มีคลิป)'ชัชชาติ' สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบตึกแถวเอียงบริเวณปากซอยสุขุมวิท 101/1 ขอขอบคุณผู้แจ้ง หากพบอีกแจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้เลย
Read more »
เทน้ำเต้าหู้ลงท่อ สิ่งปฏิกูล ปรับสูงสุด 10,000 บาท คนแจ้งได้ส่วนแบ่งค่าปรับเทน้ำเต้าหู้ลงท่อ สิ่งปฏิกูล ปรับสูงสุด 10,000 บาท คนแจ้งได้ส่วนแบ่งค่าปรับ เทลงท่อ เทสิ่งปฏิกูลลงท่อ เทน้ำเต้าหู้ลงท่อ โทษปรับ AmarinTV34 อมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34 AmarinNews
Read more »
กรุงเทพมหานคร จัดงาน HACK BKK 2023 เฟ้นหาไอเดียปรับปรุงระบบเป็น Traffy Fondue+กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ Traffy Fondue จัดงาน HACK BKK 2023 เปิดรับไอเดียและโซลูชันเพื่อพัฒนา Traffy Fondue ให้ดีกว่าเดิมเป็น Traffy Fondue+ ใน
Read more »
Traffy Fondue รับแจ้งความกังวลรอยร้าวอาคารแล้ว 5,500 เคสกทม.ปรับระบบ Traffy Fondue ตอบสนองความกังวลรอยร้าวอาคาร 5,500 เคส ระดมวิศวกรอาสา 100 ลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งด่วน วันนี้ (29 มี.ค.2568) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเปิดรับแจ้งรอยร้าว และความเสียหายของอาคารจากประชาชน ผ่าน Traffy fondue ว่า เมื่อวานนี้ (28 มี.ค.
Read more »
สธ. เข้ม เร่งปักหมุด GIS ร้านขายกัญชาถูกกม.ทั่วประเทศ ใช้ทางการแพทย์เท่านั้นกรมการแพทย์แผนไทยฯ เดินหน้ามาตรการเชิงรุกใช้ระบบ Medical Cannabis GIS (MC-GIS) ปักหมุดร้านจำหน่ายกัญชาทั่วประเทศเพื่อควบคุมให้ใช้ได้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น
Read more »