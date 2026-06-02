ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ธ.ก.ส. อบรมเกษตรกรลดต้นทุนด้วยชีวภัณฑ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานด้วยชีวภัณฑ์มาตรฐานสากลแก่เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า 1,000 คน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2569 เพื่อส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ลดต้นทุน 30-50% และเพิ่มรายได้ด้วยนวัตกรรมชีวภาพ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 'กลยุทธ์การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานด้วยชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล' ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวนกว่า 1,000 คน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2569 โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลง 30-50% และสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย การอบรมครั้งนี้ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ อาทิ การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานร่วมกับวิธีเขตกรรมและการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม ตลอดจนเทคนิคการผลิตพืชคุณภาพตามมาตรฐานตลาดยุคใหม่เพื่อการทำเกษตรกรรมมูลค่าสูง ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกปฏิบัติจริงในแปลงสาธิตและห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ทันที รองศาสตราจารย์ ดร.
วาริน อินทนา หัวหน้าศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า การใช้วิธีผสมผสานด้วยชีวภัณฑ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจะช่วยลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนได้มากกว่า 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังช่วยให้พืชผลมีคุณภาพสูง ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและมาตรฐานการส่งออกของตลาดโลก การอบรมในครั้งนี้เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ทันที โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานพันธมิตรร่วมให้ความรู้ ด้านนางจันทิรา คำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า ความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากปัญหาที่เกษตรกรไทยต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นและข้อจำกัดด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตลาดโลก ธ.
ก. ส.
จึงมุ่งสนับสนุนให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารได้เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงทางรายได้ผ่านการลดรายจ่ายด้านสารเคมี และส่งเสริมภาพลักษณ์เกษตรกรรมยั่งยืนตามนโยบายของธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะขยายการอบรมไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง เกษตรกรที่เข้าร่วมจะได้รับการติดตามผลและสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลผลิตปลอดภัยสู่ผู้บริโภคโดยตรง คาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลงอย่างมีนัยสำคัญและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโล
ชีวภัณฑ์ การจัดการศัตรูพืช ลดต้นทุน เกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
