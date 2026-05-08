ม.ล.กรกสิวัฒน์ คอนเฟิร์มลงสู้ศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ ลั่นขอทำงานข้ามขั้วร่วมกับ สก. ทุกสี

ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยืนยันลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระ หลังเคลียร์ใจกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว เตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมทีมงานชุดใหญ่ในเร็วๆ นี้
ม. ล. กรกสิวัฒน์ เกษมศรี รองหัวหน้า พรรคพลังประชารัฐ (พปชร. ) ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า ตนเองจะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.
) ในนามอิสระ หลังจากที่ได้มีการพูดคุยและแจ้งความประสงค์กับนางสาวตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว โดยม. ล.
กรกสิวัฒน์ ได้ระบุถึงเหตุผลที่เลือกสวมเสื้ออิสระว่า ตนต้องการสร้างมิติใหม่ในการบริหารงานเมืองที่ไร้ข้อจำกัดเรื่องพรรคการเมือง เนื่องจากการทำงานในตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. จำเป็นต้องทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.
) จากหลากหลายสังกัดและหลายเฉดสี การลงในนามอิสระจะช่วยให้การประสานงานและการเจรจาขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ทำได้คล่องตัวและง่ายขึ้น โดยสามารถคุยได้กับทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวกรุงเทพฯ ม. ล.
กรกสิวัฒน์ ยังได้กล่าวถึงแผนการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมทีมงานชุดใหญ่ในเร็วๆ นี้ โดยแง้มว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถแน่นอน นอกจากนี้ ยังได้ระบุถึงความพร้อมในการทำงานข้ามขั้วร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก. ) ทุกสี เพื่อให้การบริหารงานเมืองมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานคร การตัดสินใจของม.
ล. กรกสิวัฒน์ ถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ในการบริหารงานเมือง โดยเฉพาะในการทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.
) จากหลากหลายสังกัด ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ทำได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครว่า การบริหารงานเมืองจะทำได้อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีข้อจำกัดจากเรื่องพรรคการเมือ
