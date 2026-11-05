ม.กรุงเทพรั้งท็อป 1 ไทยติดต่อกัน 2 ปี QS Asia 2027
มหาวิทยาลัยกรุงเทพครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ใน QS World University Rankings: Asia 2027 หลังประเมินจาก 11 ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยืนยันทศพลทางการศึกษาระดับชาติเมื่อคว้ารางวัลมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ 1 ของประเทศไทยเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในการจัดอันดับ QS World University Rankings: Asia 2027 ที่ประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 โดยสถาบันจัด อันดับมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนี้เป็นการยืนยันถึงคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งในหมวดมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่
ความสำเร็จในปีนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรและระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้รักษามาตรฐานการให้บริการทางการศึกษาให้กับนักศึกษากว่า 12,000 คน ซึ่งครอบคลุมจำนวนนักศึกษาที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ (Size L ขึ้นไป) ที่มีจำนวนนักศึกษาสูงกว่า 12,000 คน ตามนิยามที่ใช้ในการเปรียบเทียบกลุ่มนี้Also readมาเลเซียจัดยิมนาสติกชิง 23 ทอง “ศรายุทธ” ลั่นเด็กไทยสู้ได้ทุกชาติ
กลไกการประเมิน 11 ตัวชี้วัด QS Asia
การตัดสินใจมอบอันดับ 1 ให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียว แต่เกิดจากการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Indicators) จำนวน 11 ตัวชี้วัดที่สถาบัน QS กำหนดไว้ ซึ่งมีสัดส่วนการให้น้ำหนักคะแนนแตกต่างกันไปตามความสำคัญของแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดภาพรวมที่รอบด้านและเที่ยงตรงที่สุดในการวัดศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลักที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน โดยหมวดแรกคือกลุ่มความน่าเชื่อถือและการยอมรับ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สะท้อนภาพลักษณ์ภายนอกของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือทางวิชาการที่มีน้ำหนักคะแนนสูงถึงร้อยละ 30 ซึ่งประเมินจากผลสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก รวมถึงการยอมรับจากนายจ้างหรือนายจ้างที่มีน้ำหนักคะแนนร้อยละ 20 เพื่อวัดคุณภาพบัณฑิตเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
บทบาทการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในมิติของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยกรเทพได้รับการประเมินผ่านหมวดการวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มุ่งสะท้อนศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดในหมวดนี้ประกอบด้วยเครือข่ายความร่วมมือวิจัยนานาชาติที่มีน้ำหนักคะแนนร้อยละ 10 ซึ่งวัดระดับความหลากหลายของความร่วมมือกับต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่มีน้ำหนักคะแนนร้อยละ 10 ซึ่งใช้วัดคุณภาพและผลกระทบของงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus รวมถึงจำนวนผลงานวิจัยต่ออาจารย์ที่มีน้ำหนักคะแนนร้อยละ 5 เพื่อสะท้อนอัตราความสร้างสรรค์และการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันโดยตรง
คุณภาพการสอนและความเป็นสากลในหลักสูตร
ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกรเทพได้รับการยอมรับผ่านหมวดคุณภาพการสอนและบุคลากร ซึ่งพิจารณาถึงความพร้อมในการดูแลนักศึกษาและวุฒิภาวะทางวิชาการของคณาจารย์ โดยตัวชี้วัดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามีน้ำหนักคะแนนร้อยละ 10 และสัดส่วนอาจารย์ที่จบปริญญาเอกมีน้ำหนักคะแนนร้อยละ 5 เพื่อวัดระดับวุฒิภาวะทางวิชาการของบุคลากรที่ส่งเสรมความพร้อมด้านการบริการทางการศึกษา
สุดท้ายคือการประเมินความเปิดกว้างทางวัฒนธรรมผ่านหมวดความเป็นนานาชาติและการแลกเปลี่ยน ซึ่งมุ่งวัดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ โดยมีตัวชี้วัดสัดส่วนอาจารย์ชาวต่างชาติ สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ สัดส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า และสัดส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก แต่ละตัวชี้วัดมีน้ำหนักคะแนนเท่ากันที่ร้อยละ 2.5 รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของคะแนนรวมทั้งหมด
การจัดอันดับ QS World University Rankings: Asia 2027 ในปีนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปรียบเทียบตัวเลขสถิติ แต่เป็นการประเมินมหาวิทยาลัยในหลากหลายมิติทั้งด้านชื่อเสียงทางวิชาการ การยอมรับจากภาคผู้ประกอบการ ศักยภาพการวิจัย คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และความเป็นนานาชาติ โดยมีตัวชี้วัดแต่ละรายการที่มีสัดส่วนคะแนนชัดเจนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชียอย่างเที่ยงธรรมและรอบด้าน
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