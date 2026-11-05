ม็อบภาคใต้เคลื่อนขบวนไปกรุงเทพฯ เร่งด่วนลดน้ำมัน 10 บาท แก้ยาเสพติดเป็นวาระชาติ
กลุ่มแนวปฏิวัติประชาชนปกป้องแผ่นดินนำโดยกำนันมะโน เคลื่อนขบวนจากภาคใต้สู่ทำเนียบรัฐบาลวันที่ 8 พ.ย.นี้ เพื่อเรียกร้องลดราคาน้ำมันลิตรละ 10 บาทและแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
กลุ่มแนวปฏิวัติประชาชนปกป้องแผ่นดิน ซึ่งนำโดยนายมะโน หรือ กำนันมะโน เครือแก้ว กำนันตำบลกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการตามกำหนดนัดหมายเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน โดยได้เรียกรวมพลประชาชนในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจุดนัดหมายสำคัญที่ ควนหนองหงส์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
เป้าหมายหลักของการรวมตัวครั้งนี้คือการขับรถยนต์เป็นขบวนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐบาลที่นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยต้องการนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสองประเด็นหลัก ได้แก่ ราคาต้นทุนน้ำมันที่พุ่งสูงเกินกำลังรับได้ และปัญหายาเสพติดที่ระบาดอย่างหนักในชุมชนAlso readปอศ.อายัดบ้าน-รถยนต์ เงินสด ของบุ๋มและคนใกล้ชิด
บรรยากาศในการรวมตัวเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน โดยประชาชนได้ทยอยเดินทางมาสมทบกันที่ควนหนองหงส์จนมีจำนวนพลเมืองมวลชนหนาแน่นและคึกคัก สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ทนต่อการเผชิญหน้ากับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่ยากลำบากในปัจจุบัน
กำหนดการเคลื่อนขบวนผ่านสุราษฎร์ธานีถึงทำเนียบรัฐบาล 8 พ.ย.
ก่อนการเริ่มต้นเคลื่อนขบวน กำนันมะโนและแกนนำคนอื่นๆ ได้ผลัดกันขึ้นเวทีปราศัยเพื่อพบปะและขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาร่วมให้กำลังใจ ซึ่ง กำนันมะโน ได้อธิบายเหตุผลของการเคลื่อนไหวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาตนเองได้ต่อสู้กับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สามารถเอาชนะได้อย่างสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องนำประเด็นปัญหาไปนำเสนอให้รัฐบาลได้เร่งแก้ไข
สำหรับแผนการเดินทาง ขบวนรถยนต์ของ กำนันมะโน จะออกจากจุดแยกควนหนองหงส์และจะไปแวะรวมพลเพิ่มเติมครั้งที่บริเวณโคอออฟ สุราษฎร์ธานี ก่อนจะเปิดเวทีปราศัยเพื่อสะท้อนความเดือดร้อนของคนใต้และคนทั่วประเทศอีกครั้ง
กำหนดการสำคัญถัดไปคือขบวนจะมีกำหนดการเข้าถึงทำเนียบรัฐบาลในช่วงวันที่ 8 พฤศจิกายน โดยจะเข้าประจำหน้าประตูที่ 4 เพื่อเข้าชื่อกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามวาระที่ระบุไว้ในการยื่นข้อเรียกร้อง
ข้อเรียกร้องลดราคาน้ำมันลิตรละ 10 บาทและยาระเบิดวาระชาตินายสมโภช
ประเด็นข้อเรียกร้องด้านเศรษฐกิจที่แกนนำชูเป็นหลักคือการขอให้รัฐบาลลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีในอัตราลิตรละ 10 บาท โดย กำนันมะโน ชี้แจงว่าน้ำมันเป็นต้นทุนพื้นฐานในทุกอุตสาหกรรม ราคาน้ำมันที่สูงทำให้ค่าครองชีพถีบตัวสูงจนประชาชนรับไม่ไหว
แกนนำกลุ่มนี้ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะไม่ยอมทนต่อสภาวะนี้ โดยระบุว่าจะเติมเชื้อเพลิงเพื่อขับขบวนไปจนถึงหน้าทำเนียบรัฐบาลเท่านั้น หากยังไม่มีการลดราคาตามข้อเรียกร้อง ลิตรละ 10 บาท กลุ่มผู้ชุมนุมจะพร้อมจอดรถทิ้งไว้หน้าทำเนียบรัฐบาลทันทีเพื่อแสดงพลังกดดัน
อีกหนึ่งประเด็นเร่งด่วนที่นายสมโภช โชติชูช่วง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และแกนนำคนอื่นๆ ขึ้นมากล่าวถึงคือปัญหายาเสพติดที่ระบาดไปทั่วทุกชุมชนทั่วประเทศ โดยเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดให้การแก้ปัญหาปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญและลงมือปฏิบัติจริง
ปฏิกิริยาฝั่งรัฐบาลยืนยันสิทธิแต่เตือนระวังผิดกฎหมาย
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาแสดงปฏิกริยาต่อเหตุการณ์นี้โดยย้ำว่า การชุมนุมเป็นการแสดงออกตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรอง แต่ก็มีเงื่อนไขสำคัญคือการปฏิบัติต้องไม่ผิดกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้กับผู้อื่นในสังคม
นายกรัฐมนตรีระบุว่าการพูดแบบนั้นฟังดูเปิดกว้างและรับฟัง แต่ท้ายที่สุดเป็นการเตือนว่าทุกฝ่ายต้องอยู่ภายใต้กฎหมายผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง โดยรัฐบาลมั่นใจว่าตนเองดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
รัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นจากทุกกลุ่มและสถาบัน โดยขอให้ทุกฝ่ายใช้สิทธิตามสิทธิในฐานะคนไทยและภายใต้กฎหมายต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั่วไป รัฐบาลพร้อมยอมรับฟังความเห็นหากมาในช่องทางที่ถูกต้องและไม่สร้างปัญหา
ความเชื่อมั่นรัฐบาลตกต่ำและการสำรวจคะแนนนิยมลดลง
แม้ในเบื้องต้นการชุมนุมอาจถูกมองข้ามหรือถูกประนามจากฝ่ายการเมืองต่างขั้วที่มีความพยายามที่จะลดทอนความน่าเชื่อถือของขบวนการ แต่เมื่อพิจารณาจากบรรยากาศในวันที่ขบวนเริ่มต้นเคลื่อนย้าย ต้องยอมรับว่ามีความคึกคักพอสมควรและสะท้อนพลังมวลชนที่ยังหลงเหลืออยู่
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของขบวนในครั้งนี้ ยังคงต้องจับตาจนถึงวันที่พวกเขาจะเดินทางไปถึงทำเนียบรัฐบาลตามกำหนดการในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ขณะเดียวกันปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเงื่อนไขจากฝ่ายรัฐบาลว่าจะสร้างบรรยากาศการยั่วยุหรือกดดันผู้ชุมนุมเพิ่มขึ้นหรือไม่
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนมวลชนและความมั่นใจของผู้เข้าร่วมคือความเชื่อมั่นที่มีต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล และนโยบายรัฐบาลซึ่งกำลังถดถอยลงอย่างชัดเจน ทั้งจากปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัญหาขยะพิษที่ขยายวงกว้าง และปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ผลสำรวจความคิดเห็นจากทุกสำนักในเวลานี้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ารัฐบาลกำลังสอบตกในแง่ความเชื่อมั่นประชาชน ทำให้เริ่มเห็นสัญญาณของการชุมนุมประท้วงที่ทยอยเข้ามาเพิ่มมากขึ้นจากหลากหลายพื้นที่ ซึ่งทุกเส้นทางกำลังมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลในเวลาอันใกล้
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