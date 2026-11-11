มูลนิธิรณรงค์ประจำครบรอบ 40 ปี: ทำลุกเป้าหมายคนรุ่นใหม่ปลอดนิโคติน
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้ร้อยกรูปภาพความสำเร็จใน 40 ปี พร้อมกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพต่อการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าและนิโคตินในเยาวชน
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดงาน "ก้าวต่อไปเพื่อเด็กไทยปลอดบุหรี่ ปลอด นิโคติน" ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของมูลนิธิ โดยอ้างอิงถึงความสำเร็จของประเทศในการลดอัตราการสูบบุหรี่ที่ลดลงจากร้อยละ 32 ในปี 2534 เป็นร้อยละ 16.7 ในปี 2569.
ผลลดอัตราการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิกล่าวว่าจากข้อมูลประชากรและการเติบโตของประชากรไทย ทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่อยู่ประมาณ 9 ล้านคน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดหวังหากอัตราด้วยเป้าหมายยังคงอยู่เดิม.Also readคนร้าย ลอบวางระเบิด เสาไฟฟ้า 3 จุด ในพื้นที่ 3 อำเภอ จ.สงขลา
กลยุทธ์ของมูลนิธิไม่ได้อาศัยนโยบายเดียว แต่ทำงานร่วมกับพลังนโยบาย พลังปัญญา และเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และส่งเสริมนโยบายสาธารณะ.
บทบาทของสสส. ในการสร้างสุขภาพเยาวชน
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสสส. ชี้ว่า สสส. ดูแลทุกมิติของสุขภาพ ใช้หลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเพื่อป้องกันเยาวชนจากบุหรี่.
สสส. ใช้ข้อมูลเชิงวิชาการพัฒนานโยบายทันสมัย พร้อมทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ และปรับรูปแบบการสื่อสารเพื่อเข้าถึงประชาชนทุกวัย.
กลยุทธ์ใหม่เพื่อบุหรี่ไฟฟ้าและนิโคติน
มูลนิธิเน้นที่จะรักษาและบังคับใช้กฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง โดยมุ่งหวัง 1) ป้องกันการแทรกแซงนโยบายจากอุตสาหกรรมยาสูบ, 2) พัฒนามาตรการภาษีและการควบคุมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์, 3) เสริมความเข้มแข็งของกลไกควบคุมยาสูบระดับจังหวัด, 4) พัฒนาระบบเฝ้าระวังและองค์ความรู้เพื่อรับมือต่อผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ใหม่ ๆ.
ความร่วมมือจากภาคส่วนทุกฝ่ายเป็นกุญแจสำคัญเพื่อให้การไม่ใช้ยาสูบและนิโคตินกลายเป็นธรรมชาติต่อสังคม, เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนปกป้องตนเองจากการเสพติดนิโคติน.
เหตุการณ์ในวันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางที่ยาวนานและยืนยันถึงบทบาทของมูลนิธิในด้านสุขภาพสาธารณะของประเทศไทย.
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