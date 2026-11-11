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Health

มูลนิธิรณรงค์ประจำครบรอบ 40 ปี: ทำลุกเป้าหมายคนรุ่นใหม่ปลอดนิโคติน

thaipost#62 in ประเทศไทย
มูลนิธิรณรงค์ประจำครบรอบ 40 ปี: ทำลุกเป้าหมายคนรุ่นใหม่ปลอดนิโคติน
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ · ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ · ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม
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มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้ร้อยกรูปภาพความสำเร็จใน 40 ปี พร้อมกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพต่อการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าและนิโคตินในเยาวชน

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดงาน "ก้าวต่อไปเพื่อเด็กไทยปลอดบุหรี่ ปลอด นิโคติน" ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของมูลนิธิ โดยอ้างอิงถึงความสำเร็จของประเทศในการลดอัตราการสูบบุหรี่ที่ลดลงจากร้อยละ 32 ในปี 2534 เป็นร้อยละ 16.7 ในปี 2569.

ผลลดอัตราการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิกล่าวว่าจากข้อมูลประชากรและการเติบโตของประชากรไทย ทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่อยู่ประมาณ 9 ล้านคน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดหวังหากอัตราด้วยเป้าหมายยังคงอยู่เดิม.

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กลยุทธ์ของมูลนิธิไม่ได้อาศัยนโยบายเดียว แต่ทำงานร่วมกับพลังนโยบาย พลังปัญญา และเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และส่งเสริมนโยบายสาธารณะ.

บทบาทของสสส. ในการสร้างสุขภาพเยาวชน

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสสส. ชี้ว่า สสส. ดูแลทุกมิติของสุขภาพ ใช้หลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเพื่อป้องกันเยาวชนจากบุหรี่.

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สสส. ใช้ข้อมูลเชิงวิชาการพัฒนานโยบายทันสมัย พร้อมทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ และปรับรูปแบบการสื่อสารเพื่อเข้าถึงประชาชนทุกวัย.

กลยุทธ์ใหม่เพื่อบุหรี่ไฟฟ้าและนิโคติน

มูลนิธิเน้นที่จะรักษาและบังคับใช้กฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง โดยมุ่งหวัง 1) ป้องกันการแทรกแซงนโยบายจากอุตสาหกรรมยาสูบ, 2) พัฒนามาตรการภาษีและการควบคุมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์, 3) เสริมความเข้มแข็งของกลไกควบคุมยาสูบระดับจังหวัด, 4) พัฒนาระบบเฝ้าระวังและองค์ความรู้เพื่อรับมือต่อผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ใหม่ ๆ.

ความร่วมมือจากภาคส่วนทุกฝ่ายเป็นกุญแจสำคัญเพื่อให้การไม่ใช้ยาสูบและนิโคตินกลายเป็นธรรมชาติต่อสังคม, เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนปกป้องตนเองจากการเสพติดนิโคติน.

เหตุการณ์ในวันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางที่ยาวนานและยืนยันถึงบทบาทของมูลนิธิในด้านสุขภาพสาธารณะของประเทศไทย.

thaipost#62 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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