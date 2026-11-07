มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบวีลแชร์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ โดยนางเธียรรัตน์ นวะมะวัฒน์ ร่วมมูลนิธิไบ่ลี่ และพันธมิตร มอบรถเข็นและขนมแก่พระภิกษุ ผู้สูงวัย และเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่
นางเธียรรัตน์ นวะมะวัฒน์ ประธาน มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะสุขภาพหรือภัยพิบัติ โดยเน้นการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และปัจจัยพื้นฐานผ่านการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน
มอบรถเข็นให้พระภิกษุในเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 นางเธียรรัตน์ ได้มอบหมายให้คณะทำงานส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ พระนินพน มณีวรรณ อายุ 38 ปี ณ วัดเชตุน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การสนับสนุนนี้เกิดขึ้นตามคำร้องขอจากรายการสถานีประชาชนและสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจAlso read“อนุทิน” สวนกลับวาทกรรมสีน้ำเงิน ลั่นพร้อมโดนซักฟอกทุกวัน ฟาดเจ็บพวกคิดสั้นจ้องล้ม
พระนินพน ได้รับผลกระทบจากภาวะหลอดเลือดสมองแตกในปี 2563 ซึ่งทำให้ร่างกายซีกซ้ายเกิดภาวะอัมพฤกษ์ ส่งผลให้แขนและขาอ่อนแรง การเคลื่อนไหวและการเดินจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงจำเป็นต้องใช้รถเข็นเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเดินทาง
แม้จะมีข้อจำกัดทางร่างกาย พระนินพน ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจและทำหน้าที่สอนหนังสือที่โรงเรียนนอกวัดอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความอดทนและการอุทิศตนในการประกอบคุณงามความดี despite ข้อจำกัดด้านสุขภาพ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในเชียงราย
ก่อนหน้าหน้านั้น ในวันที่ 30 ตุลาคม 2569 นางเธียรรัตน์ ได้ลงพื้นที่ตำบลแม่ข่าต้มและตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 2 คัน สำหรับช่วยเหลือ นางณิชาภา ทองแสวง อายุ 70 ปี และนายยงศักดิ์ หว่ามา อายุ 59 ปี
โครงการมอบรถเข็นดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาคองค์กรธุรกิจและภาคประชาสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว
สนับสนุนกรมอุทยานฯ และงานอนุรักษ์
มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ยังได้แสดงความขอบคุณและสนับสนุนการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีกิจกรรมรับโล่ 'ผู้ช่วยเหลือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช' จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสะท้อนความร่วมือเพื่อสังคม
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 นางเธียรรัตน์ ร่วมกับ จ.ส.อ.หญิงวรรณภา ปานสุข ผู้ช่วยผู้บริหารบริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ได้จัดเตรียมขนมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ
รายการขนมดังกล่าวประกอบด้วยขนมเค้ก จำนวน 2,412 ชิ้น มีมูลค่ารวม 58,824 บาท เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความสุขใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ป่าและธรรมชาติ
ร่วมมือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นอกจากงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ยังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตภาคกลาง โดยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 มูลนิธิฯ ร่วมกับบริษัท ไบ่ ลี่ ได้ส่งมอบขนมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
การส่งมอบครั้งนี้เป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาสถานการณ์ความยากลำบากให้แก่น้ำที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในขณะนั้น
ความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมยังขยายไปยังหน่วยงานภาครัฐ โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 นางเธียรรัตน์ ได้ส่งมอบขนมขบเคี้ยวให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับมอบหมายจาก นางสาวกมลลักษณ์ หวง ผู้แทนบริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัท แวลู่พลัส รีเทล จำกัด
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ทีมงานมูลนิธิฯ ยังร่วมกับ นางสราญจิต หวง ผู้บริหารบริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ดำเนินการส่งมอบขนมและสิ่งของอุปโภคบริโภคยังศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อดูแลสวัสดิภาพของผู้รับบริการในศูนย์ดังกล่าว
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