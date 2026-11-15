มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินยืนยันความโปร่งใสบริจาคโดรนให้กองทัพไทย
มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินชี้แจงกรณีบริจาคโดรนให้กองทัพ ยืนยันความโปร่งใสและราคาต่ำ พร้อมตั้งศาลไล่บี้ผู้ใส่ร้ายปกป้องชื่อเสียงองค์กรและทหาร
มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เปิดเผยขั้นตอนการรับมอบสิ่งของที่ บริจาค ให้ กองทัพไทย ว่ามีการดำเนินการทางกฎหมายและพิธีการมอบของอย่างเป็นทางการเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมา ในสถานที่ราชการและต่อหน้าสื่อมวลชน从未มีการปกปิดข้อมูลใดๆ เลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
รายละเอียดกระบวนการบริจาคและกลไกการตรวจสอบ
การดำเนินการในครั้งดังกล่าวมีการแถลงรายละเอียดชัดเจนว่า ได้ส่งมอบสิ่งของใดบ้าง จำนวนเท่าไร และราคาเท่าไร พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลของการจัดหาผลิตภัณฑ์แต่ละรายการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในยุคสงครามคลื่นความถี่ที่มิได้ดูแค่รูปร่างโดรนภายนอกเท่านั้นAlso readพยากรณ์อากาศ 18-22 พ.ย. 69: ภาคใต้ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน คลื่นแรง อ่าวไทย 2 เมตร | ภาคเหนือ-กลาง-อีสาน หนาวเย็นลง 2-4 องศา
แต่ยังครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ที่จำเป็นต้องแก้ไขและเอาชนะข้าศึกให้ได้ในระยะเวลาวิกฤต และไม่สามารถซื้อสำเร็จรูปจากต่างประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการศึกและความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของพี่น้องทหารผู้เสียสละให้ทันเวลา
ประเด็นข้อเท็จจริงด้านราคาและประสิทธิภาพสินค้า
มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ยืนยันว่า ภายใต้คุณสมบัติเดียวกันของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับทางกองทัพไทย นั้น มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีราคาต่ำกว่าราคาตลาด ณ เวลานั้น และมียังมีราคาต่ำกว่าราคากลางที่กองทัพจัดหาอย่างแน่นอน
สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงเจตนาที่ดีในการประหยัดงบประมาณของรัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการรบของกำลังพล โดยไม่มีการเรียกรับเงินคืนหรือผลประโยชน์ส่วนเกินแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสที่ดีที่สุดที่องค์กรจะสามารถทำได้ด้วยเจตนาอันสุจริต
ผลกระทบทางกฎหมายและการตอบสนองต่อข่าวลือ
เมื่อจบโครงการได้มีการสรุปยอดรายได้ รายจ่าย และยอดคงเหลือ ตลอดจนสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป เปิดให้ประชาชนทราบโดยตลอด การดำเนินงานทั้งหมดนี้จึงไม่สามารถเข้าข่ายการฉ้อโกงประชาชนตามที่ถูกกล่าวหาใส่ร้ายได้ whatsoever
ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินคดีกับผู้ใส่ร้ายป้ายสีอย่างจริงจังและถึงที่สุด เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน กองทัพไทย และประชาชนที่มีความสามัคคีในชาติ ซึ่งร่วมกันสนับสนุนกองทัพให้ได้ชัยชนะและปลอดภัยในการปกป้องอธิปไตยของชาติ
บทสรุปและทัศนคติของผู้บริหารองค์กร
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ส่งข้อความให้กำลังใจมาเป็นจำนวนมาก โดยยืนยันว่าไม่ต้องเป็นห่วงและผู้บริหารไม่มีความกังวลใดๆ เพราะยืนอยู่บนความจริง ความโปร่งใส และความสุจริต จึงไม่มีใครสามารถทำอะไรได้
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