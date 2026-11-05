มูลนิธิคนตื่นธรรม แจงบัญชี 382 หน้า ยืนยันความโปร่งใส หลังกรณีบุ๋ม-ปนัสดา
มูลนิธิคนตื่นธรรม แถลงชี้แจงรายละเอียดการรับบริจาคและแนบเอกสาร Bank Statement 382 หน้า ยืนยันความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการสาธารณกุศล
กรณีที่มีผู้แจ้งความดำเนินคดีกับ มูลนิธิ องค์กรทำดีของ บุ๋ม-ปนัสดา วงศ์ผุดี ประธาน มูลนิธิ ส่งผลให้สังคมไทยหันมาจับตาและตั้งคำถามอย่างรุนแรงต่อกระบวน การรับบริจาค ของ มูลนิธิ ต่างๆ โดยมุ่งเรียกร้อง ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมอย่างรวดเร็ว จนทำให้ เพจ 'มูลนิธิคนตื่นธรรม' ซึ่งเคลื่อนไหวรับกระแสเรื่องนี้ ได้ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนด้วยการประกาศชี้แจงบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์และสร้างความมั่นใจต่อสาธารณชนAlso readถอดรหัส 'รัฐบาลสูตร 1' โหวตนายกฯ 382 เสียงไม่ต้องพึ่ง ส.ว.! | เดลินิวส์
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มูลนิธิคนตื่นธรรม ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดรับบริจาคอย่างเป็นทางการ พร้อมแนบเอกสาร Bank Statement หน้าถึง 382 หน้า เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจและความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินบริจาค
รายละเอียดการเปิดรับบริจาคอย่างเป็นทางการ
มูลนิธิคนตื่นธรรม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาและช่องทางในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลอย่างชัดเจน โดยเริ่มเปิดรับบริจาคเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569
สำหรับช่องทางในการบริจาค กำหนดให้ใช้ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุวินทวงศ์ หนองจอก โดยระบุเลขบัญชีที่ 229-124-2149 และชื่อบัญชีว่า มูลนิธิคนตื่นธรรม ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะที่ผู้บริจาคสามารถนำไปตรวจสอบความถูกต้องได้โดยตรงกับสถาบันการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูปมาตรฐานการแจ้งบัญชีรับบริจาคให้ชัดเจนขึ้น เพื่อป้องกันความสับสนและสร้างธรรมาภิบาลทางการเงินให้กับองค์กรสาธารณกุศลในรูปแบบใหม่
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและหลักการดำเนินงาน
นอกจากการดำเนินงานภายในเอง มูลนิธิคนตื่นธรรม ได้อธิบายเพิ่มเติมว่ามีการร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิอื่นเพื่อทำคุณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ จำนวน 2 มูลนิธิ โดยระบุชัดเจนถึง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
มีการแนบเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมซึ่งเป็นหน้าทื่ 92 ของรายงาน dated วันที่ 24-5-2569 เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าเงินบริจาคส่วนหนึ่งถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ประกาศไว้
ทั้งนี้ การเปิดรับบริจาคเป็นไปโดยความสมัครใจ โดยไม่มีบังคับหรือกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการร่วมบริจาค ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมการให้ที่มีใจจริงมากกว่าการมุ่งเน้นปริมาณ
มูลนิธิขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกความไว้วางใจ และทุกความร่วมมือที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคนตื่นธรรม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลกระทบทางสังคมและมาตรฐานใหม่แห่งความโปร่งใส
เหตุการณ์จากกรณีของ บุ๋ม-ปนัสดา วงศ์ผุดี ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในวงการพัฒนาเอกชน โดย迫使 ให้องค์กรต่างๆ ต้องยกระดับการสื่อสารทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น
การที่ เพจ 'มูลนิธิคนตื่นธรรม' เลือกใช้วิธีการแสดงเอกสาร Bank Statement จำนวน 382 หน้า แสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่ต้องการให้ประชาชนตรวจสอบได้ทันที ไม่ใช้คำพูดลอยๆ แต่ใช้ข้อมูลดิบมาพิสูจน์ความสะอาดของบัญชี
สิ่งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับวงการมูลนิธิไทย ว่าความไว้วางใจไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆ แต่ต้องสร้างสะสมผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นระบบและตรวจสอบได้จริง
ในระยะยาว การเคลื่อนไหวเช่นนี้จะช่วยลดปัญหาทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนกล้าสนับสนุนงานสาธารณกุศลมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลว่าเงินจะหายไปในกระบวนการที่ไม่ชัดเจน
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy