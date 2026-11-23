มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ส่งมอบบังเกอร์ยาง 174 เส้น ปกป้องชาวบ้านแม่สามแลบจากภัยระเบิด
มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์จับมือไทยสมายล์บัสส่งมอบบังเกอร์ยาง 174 เส้นและวงปูนซีเมนต์ 10 วง ให้ อบต.แม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากแรงระเบิดข้ามแดนที่สร้างความกังวลด้านความปลอดภัยให้ประชาชนและนักเรียน
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธาน มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ นำโดยสื่อ The Reporters และรายการข่าวสามมิติ เดินทางลงพื้นที่ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยให้กับชุมชนโดยตรง สิ่งของที่ส่งมอบในครั้งนี้ประกอบด้วย บังเกอร์ยางรถยนต์ จำนวน 174 เส้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด หรือ TSB ส่วนวงปูนซีเมนต์จำนวน 10 วง มาจากการสนับสนุนจาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการส่งมอบและจุดเริ่มต้นความช่วยเหลือ
การลงพื้นที่ในครั้งนี้นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว เพื่อนำไปกระจายต่อให้แก่ชาวบ้านที่มีความจำเป็นในพื้นที่ต่อไป โดยกระบวนการช่วยเหลือเกิดขึ้นหลังจากที่มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ได้รับการประสานงานจากนางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวจาก The Reporters และรายการข่าวสามมิติ ให้ทราบถึงความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่บ้านแม่สามแลบ ปัญหาหลักที่ประชาชนต้องเผชิญคือความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์เครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศเมียนมาที่ทิ้งระเบิดโจมตีฐานปฏิบัติการซอแลท่าในฝั่งประเทศเมียนมา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับตำบลแม่สามแลบมาก แรงอัดและสะเก็ดระเบิดจึงข้ามมาตกในเขตประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างรุนแรงAlso readนักวิชาการชี้ ไทยสอบตกดัชนีภาษีบุหรี่โลก แนะภาครัฐเร่งศึกษาผลได้ผลเสีย
ความจำเป็นของบังเกอร์ยางและแนวทางป้องกัน
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้พยายามสร้างแนวป้องกันตนเองด้วยกระสอบทรายเพื่อรับมือกับแรงกระแทกจากการระเบิด แต่พบว่ากระสอบทรายเหล่านั้นผ่านการใช้งานมานานจนสภาพวัสดุเสื่อมโทรม ไม่สามารถรองรับแรงกระแทกหรือป้องกันอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านมาใช้บังเกอร์ยางรถยนต์จำนวน 174 เส้น จึงถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่สำคัญมากในการเสริมความมั่นคงของแนวป้องกันและเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับชุมชน แนวทางนี้ไม่ใช่เพียงการนำยางเก่ามาทิ้ง แต่เป็นการนำกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดนที่เสี่ยงต่อการปะทะ
บทบาทเครือข่ายภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ
ความรวดเร็วในการช่วยเหลือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐที่มีส่วนร่วมโดยตรง นางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย ในฐานะสื่อมวลชนที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงปัญหาสู่สาธารณะ ได้แจ้งข้อมูลความเดือดร้อนไปยังมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ทันทีที่ทราบข่าว ในขณะที่บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ได้แสดงสปิริตโดยสนับสนุนยางรถยนต์จำนวน 174 เส้นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ได้สนับสนุนวงปูนซีเมนต์จำนวน 10 วง ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญในการยึดตรึงบังเกอร์ให้มั่นคงแข็งแรงภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผลกระทบและความกังวลด้านความปลอดภัย
สถานการณ์ความไม่แน่นอนจากการระเบิดข้ามแดนสร้างความกังวลใจอย่างยิ่งให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านแม่สามแลบ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนและครอบครัวที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจำเป็นต้องมีที่พักอาศัยหรือแนวป้องกันที่แข็งแรงเพื่อลดความเสี่ยงจากสะเก็ดระเบิดหรือแรงอัดลม นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า หลังจากได้รับทราบความเดือดร้อน มูลนิธิฯ ได้เร่งประสานความช่วยเหลือไปยังเครือข่ายภาคเอกชนทันที เพื่อสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง ในสถานการณ์ที่ประชาชนต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่ไม่อาจคาดเดาได้ การเร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยถือเป็นภารกิจสำคัญที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้กับประชาชนในท้องถิ่น
บริบทกิจกรรมอื่นและรางวัลความร่วมมือ
นอกจากกิจกรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อื่น ๆ เช่น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ได้ลงพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้มและตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบรถเข็นวีลแชร์จำนวน 2 คันที่ได้รับสนับสนุนจากบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ให้แก่ นางณิชาภา ทองแสวง อายุ 70 ปี และนายยงค์ศักดิ์ หว้ามา อายุ 59 ปี นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่ 'ผู้ช่วยเหลือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช' จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสะท้อนถึงความร่วมมือเพื่อสังคมที่แนบแน่นระหว่างมูลนิธิกับหน่วยงานรัฐ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ และ จ.ส.อ.หญิงวรรณภา ปานสุข ผู้ช่วยผู้บริหาร บริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ยังได้มอบขนมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วยขนมเค้กจำนวน 2,412 ชิ้น มูลค่า 58,824 บาท ซึ่งเป็นการดูแลขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
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