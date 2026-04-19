มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 จัดงาน "วันคึกฤทธิ์ 2569" ฉลอง 15 ปีสถาบันฯ พร้อมโขนตระการตา

มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงาน "วันคึกฤทธิ์ 2569" อย่างยิ่งใหญ่ ฉลอง 15 ปีสถาบันฯ และ 35 ปี มูลนิธิฯ พร้อมนำเสนอการแสดงโขนอันงดงามโดยฝีมือเหล่านักเรียนศูนย์ศิลปะการแสดง เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและรำลึกถึง ศาสตราจารย์ พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงาน " วันคึกฤทธิ์ 2569 " เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 15 ปี การก่อตั้ง สถาบันคึกฤทธิ์ และ 35 ปี การก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยได้จัดกิจกรรมอันทรงคุณค่าขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน เพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้ก่อตั้งสถาบันและมูลนิธิฯ และเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ไทยให้เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดงโขน อันวิจิตรตระการตา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานในปีนี้ พิธีการอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นในวันที่ 19 เมษายน 2569
ด้วยการแสดงโขนอันน่าประทับใจ จัดขึ้นเต็มรูปแบบ ณ เวทีอันทรงเกียรติของสถาบันคึกฤทธิ์เอง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ผู้สนับสนุน และประชาชนผู้สนใจได้เข้าชมการแสดงของนักเรียนศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ และคณะครูผู้มากฝีมือ มีการจัดการแสดงถึง 3 รอบ เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสความงดงามของนาฏศิลป์ไทย โดยรอบแรกเป็นการแสดงพิเศษเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนและแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งได้ชื่นชมความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มอิ่ม ส่วนรอบบ่ายได้แบ่งออกเป็น 2 รอบ เพื่อรองรับการแสดงที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง การแสดงโขนในปีนี้มีความพิเศษยิ่งขึ้น โดยเน้นให้นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพและเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ปฏิบัติร่วมกันมากขึ้น ตลอดระยะเวลา 16 ปี ของการดำเนินงาน ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ ได้รับการสนับสนุนอันดีจากองค์กรชั้นนำต่างๆ อาทิ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมสามารถดำเนินต่อไปได้ ในวันที่ 20 เมษายน 2569 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ ศาสตราจารย์ พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญประจำปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับท่านผู้ก่อตั้ง และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันและมูลนิธิฯ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย แม้ว่าปีนี้จะไม่ได้จัดงานในเวทีใหญ่เช่นปีก่อนๆ แต่การจัดงานภายในสถาบันคึกฤทธิ์ก็ยังคงไว้ซึ่งความสมเกียรติและความยิ่งใหญ่ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และอาสาสมัครทุกท่าน กิจกรรม "วันคึกฤทธิ์ 2569" นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมูลนิธิฯ ให้สามารถดำเนินภารกิจอันทรงคุณค่าเพื่อสังคมได้อย่างต่อเนื่อง สถาบันคึกฤทธิ์ยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์บ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติสืบไ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
TSMC โชว์งบไตรมาส 1 โต 40% รับคลื่น AI ดันรายได้ อัดงบลงทุน 1.8 ล้านล้านบาทTSMC เปิดผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 โกยรายได้ 3.59 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.16 ล้านล้านบาท) พุ่ง 40.6% รับอานิสงส์ AI-HPC ขยายตัวแรง พร้อมอัดงบลงทุนปี 2569 ทะลุ 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
Read more »
เปิดผลโหวต KCL2026 ประเภทยอดนิยม 9 สาขา อัปเดต 17 เม.ย. 69เผยผลคะแนนโหวต KCL2026 ประเภทยอดนิยม 9 สาขา ประจำวันที่ 17 เมษายน 2569 ซึ่งรวมคะแนนจาก Website, Facebook, Tiktok, SMS และ Line Shop โดยผลโหวตนี้ยังไม่สิ้นสุด และเปิดให้ร่วมสนุกโหวตได้ถึง 18 พฤษภาคม 2569
Read more »
เคทีซีโชว์กำไรไตรมาส 1/69 พุ่ง 16.7% แตะ 2,171 ล้านบาท เน้นคุมความเสี่ยง สร้างเสถียรภาพกลุ่มบริษัทเคทีซีประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 มีกำไรสุทธิ 2,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.7% จากปีก่อน ท่ามกลางเศรษฐกิจผันผวน โดยบริษัทยังคงรักษาการเติบโตจากการบริหารพอร์ตลูกหนี้เชิงคุณภาพและวินัยทางการเงิน พร้อมตั้งเป้าเติบโตอย่างระมัดระวังในปี 2569
Read more »
จับ 'ไอ้โม่ง' กักตุนน้ำมัน ฟื้นความเชื่อมั่น 'อนุทิน' นำฝ่าวิกฤตซ้อนวิกฤต!เทศกาลสงกรานต์ 2569 ผ่านพ้นไปแล้ว คนไทยกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวกันคึกคัก รัฐบาลภูมิใจที่คนไทยร่วมกับสืบสานประเพณีอันดีงาม และมีเงินสะพัดทั่วประเทศ กระจายรายได้ถึงชุมชน
Read more »
ราคาน้ำมันล่าสุด 19 เมษายน 2569: เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จากผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุดประจำวันที่ 19 เมษายน 2569 ครอบคลุมน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จากผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนวางแผนค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมัน
Read more »
เปิดพิกัด'บุฟเฟ่ต์ทุเรียน 2569' กรุงเทพ ระยอง จันทบุรี กินไม่อั้นหนึ่งปีมีครั้งเดียวมัดรวม “บุฟเฟ่ต์ทุเรียน 2569” หนึ่งปีมีครั้งเดียว เมื่อราชาผลไม้ “ทุเรียน” กลับมาทวงบัลลังก์หน้าร้อนแล้ว โดยในปี 2569 นี้มีสวนผลไม้ในภาคตะวันออก ระยอง จันทบุรี ร้านอาหาร ดังทั้งในกรุงเทพฯ และหลายจังหวัดทั่วไทย จัดโปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์ทุเรียน กินได้ไม่อั้น...
Read more »