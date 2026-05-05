มูลนิธิศุภชัย–บุษดี เครือซีพี และ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ ร่วมมือจัดโครงการ ‘ชวนก้าว’ ระดมทุนทะลุ 100 ล้านบาท

โครงการ ‘ชวนก้าว’ เพื่อยกระดับการรักษากระดูกและข้อประสบความสำเร็จอย่างสูง ระดมทุนได้กว่า 100 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70,000 คน โดยมีมูลนิธิศุภชัย–บุษดี เครือซีพี และราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมจัด
มูลนิธิศุภชัย–บุษดี ร่วมกับ เครือซีพี และ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ ‘ ชวนก้าว ’ เพื่อยกระดับการรักษากระดูกและข้อ โดยมีเป้าหมายในการ ระดมทุน เพื่อสนับสนุน 13 โรงพยาบาล ทั่วประเทศ โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยยอดบริจาคที่ทะลุ 100 ล้านบาท และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลกว่า 70,000 คน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของ เครือซีพี เช่น นายศุภชัย เจียรวนนท์ และนางบุษดี เจียรวนนท์ รวมถึงพนักงานและประชาชนทั่วไป สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการรักษา โรคกระดูกและข้อ ของผู้ป่วยชาวไทย จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากการหารือระหว่างนางบุษดี เจียรวนนท์ กับ ศ.
นพ.
กีรติ เจริญชลวานิช ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ซึ่งเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสนับสนุนโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ มูลนิธิศุภชัย–บุษดี เจียรวนนท์ จึงได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และร่วมมือกับเครือซีพีในการจัดกิจกรรมระดมทุนครั้งนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กล่าวว่าโครงการนี้มีความสำคัญต่อสังคมอย่างแท้จริง เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ป่วยในต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเอง นางบุษดี เจียรวนนท์ เน้นย้ำว่าโครงการนี้สะท้อนถึงพลังของการให้ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม เงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในภูมิภาคต่างๆ อย่างตรงจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคข้อกระดูกจำนวนมากที่ยังประสบปัญหาในการเข้าถึงการรักษาเนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากร การรอคอยอุปกรณ์ หรือปัญหาด้านการเดินทาง โครงการ ‘ชวนก้าว’ ไม่ได้เป็นเพียงการระดมทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้ป่วยกับโอกาสในการได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทยโดยรวม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังค
