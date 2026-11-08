มูลนิธิต้องโปร่งใส พงศกร ขวัญเมือง เสนอให้เปิดบัญชีให้ประชาชนตรวจสอบได้
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ชี้มูลนิธิในไทยต้องเปิดเผยงบการเงินและตรวจสอบได้ พร้อมเสนอแยกบัญชีตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ เพื่อป้องกันการใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์และการเอื้อประโยชน์ต่อคนใกล้ชิด
นาย พงศกร ขวัญเมือง โฆษก พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงประเด็น ความโปร่งใส และการดำเนินงานของ มูลนิธิ ต่างๆ ในประเทศไทย โดยเรียกร้องให้ มูลนิธิ เปิดบัญชีให้ประชาชนตรวจสอบได้ และยกตัวอย่างต่างประเทศเพื่อให้ มูลนิธิ เป็นที่พึ่งของคนไทยอย่างแท้จริง ไม่ใช่การใช้ความสงสารของประชาชนไปหาประโยชน์
นายพงศกรระบุว่า เมื่อประเทศเผชิญวิกฤตหรือภัยพิบัติ ประชาชนจำนวนมากเลือกพึ่งพามูลนิธิและองค์กรการกุศล เพราะขาดความไว้วางใจในการทำงานของภาครัฐซึ่งมีปัญหาความโปร่งใสต่อเนื่อง การบริจาคผ่านมูลนิธิจึงกลายเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ประชาชนคาดหวังว่าเงินจะถึงมือผู้ประสบภัยจริงAlso readปิดฉากงดงาม! “๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” แฟนเพลงซูฮก ครบรสทั้งคอนเสิร์ตและละครเวที
โครงสร้างบัญชีมูลนิธิที่ทำให้ประชาชนตรวจสอบได้ยาก
พรรคประชาธิปัตย์ชี้ว่า มูลนิธิจำนวนมากไม่มีระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ จนเกิดข้อกังขาว่ามีการนำเงินบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และเมื่อวิเคราะห์โครงสร้างการกำกับดูแล พบปัญหาสำคัญ 3 ประการ
ประการแรกคือ การเข้าถึงบัญชีของมูลนิธิทำได้ยากและไม่โปร่งใส ขณะที่บริษัทเอกชนทั่วไป แม้ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็ต้องส่งงบการเงินและรายชื่อกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ทุกสิ้นปี และประชาชนสามารถตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที
ส่วนมูลนิธิซึ่งรับเงินบริจาคจากประชาชน กลับไม่มีกฎหมายบังคับให้เปิดเผยต่อสาธารณะ แม้จะส่งรายงานต่อนายทะเบียนทุกปีในเดือนมีนาคม แต่หากประชาชนต้องการตรวจสอบ ต้องใช้ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เดินทางไปพบนายทะเบียน เสียค่าธรรมเนียม และมักได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
การเอื้อประโยชน์ต่อเครือญาติและการขัดกันของผลประโยชน์
ปัญหาที่สองคือ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการเอื้อประโยชน์ต่อเครือญาติ พรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าปัจจุบันพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายการโยกย้ายเงินบริจาคจากมูลนิธิไปยังบุคคลใกล้ชิด กรรมการ หรือเครือญาติของเจ้าของมูลนิธิ
นายพงศกรระบุว่า ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวยังไม่มีกลไกกฎหมายเข้าไปควบคุมตรวจสอบอย่างจริงจัง พรรคจึงเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของมูลนิธิอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะธุรกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การโอนเงินไปยังคนใกล้ชิดเจ้าของหรือกรรมการมูลนิธิ
แยกบัญชีตามโครงการเพื่อป้องกันการใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์
พรรคประชาธิปัตย์เสนอให้มูลนิธิเปิดบัญชีย่อยแยกตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบยอดรับและจ่ายได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีการระดมเงินตามสถานการณ์วิกฤต
นายพงศกรยกตัวอย่างว่า ประชาชนมักบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมหรือสนับสนุนทหารชายแดน แต่หลายมูลนิธิไม่ได้แยกการจัดเก็บเงินอย่างชัดเจน มีการนำเงินไปใช้ปะปนกันจนไม่สามารถตรวจสอบยอดรับ-จ่ายได้ จึงเสนอให้หากมีงบประมาณเหลือจ่าย ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือแจ้งเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในภายหลัง
พรรคประชาธิปัตย์ย้ำว่า ข้อเสนอทั้งหมดมุ่งผลักดันความโปร่งใสในภาคประชาสังคม เพื่อให้มูลนิธิยังเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริง และป้องกันไม่ให้ศรัทธาของประชาชนถูกทำลายลง
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics