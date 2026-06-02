มูลค่าตลาดหุ้นโทเคนบนบล็อกเชนพุ่งแตะ 1.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 240% ตั้งแต่ต้นปี

หุ้นโทเคนบนบล็อกเชนมีมูลค่าตลาดรวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 240% ตั้งแต่ต้นปี 2569 สะท้อนการเติบโตของ Real World Assets และความสนใจจากนักลงทุน
หุ้นโทเคน ( Tokenized Stocks ) คือสินทรัพย์ดิจิทัลที่แสดงความเป็นเจ้าของในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแบบดั้งเดิม โดยถูกบันทึกไว้บน บล็อกเชน การเกิดขึ้นของ หุ้นโทเคน ช่วยลดอุปสรรคในการลงทุน ทำให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ง่ายขึ้น และยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดทุนแบบดั้งเดิมอีกด้วย ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2569 มูลค่าตลาดรวมของ หุ้นโทเคน บน บล็อกเชน พุ่งขึ้นสูงถึง 1.
6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการเติบโตถึง 240% นับตั้งแต่ต้นปี 2569 ที่ผ่านมา โดยปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้มาจากกระแสการทำโทเคนไนเซชัน (Tokenization) ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย รวมถึงการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายช่วงเวลา การเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นว่าสินทรัพย์ในโลกแห่งความจริง (Real World Assets: RWA) กำลังถูกนำมาใช้บนบล็อกเชนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และกำลังเข้าสู่ช่วงของการยอมรับในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนสถาบันที่เริ่มมองเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนในการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดทุน การเพิ่มขึ้นของหุ้นโทเคนมายังระบบนิเวศบล็อกเชนเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อภาพรวมของวงการคริปโทเคอร์เรนซี เนื่องจากเป็นการดึงดูดนักลงทุนรายใหม่และสถาบันการเงินขนาดใหญ่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบนิเวศนี้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและความน่าเชื่อถือให้แก่ตลาดคริปโท อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาของสกุลเงินดิจิทัลในระยะสั้นยังคงมีอยู่อย่างจำกัด เนื่องจากการเติบโตของหุ้นโทเคนเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นในระดับโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าที่จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัล ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของจำนวน Tokenized Stocks ไม่ได้ทำให้ราคาของ Bitcoin หรือ Ethereum ปรับตัวขึ้นตามไปด้วยเสมอไป แต่เป็นการขยายการใช้งานของบล็อกเชนในภาคการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศในระยะยาว ในปัจจุบัน มีการให้บริการ Tokenized Stocks บนบล็อกเชนหลายเครือข่าย เช่น Ethereum, Solana และ Polygon โดยมีผู้ให้บริการชั้นนำอย่าง Synthetix (ในรูปแบบสังเคราะห์) หรือแพลตฟอร์มที่ได้รับการกำกับดูแล เช่น INX และ tZERO ซึ่งเน้นการออกหุ้นโทเคนที่ backed ด้วยหุ้นจริง การเติบโตนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนและเข้าถึงตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ การใช้ Smart Contract ยังช่วยลดต้นทุนและเวลาในการดำเนินการ ทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายในด้านกฎระเบียบและความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงที่นักลงทุนต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแพลตฟอร์มที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอนาคตของ Tokenized Stocks ดูสดใสและมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีบล็อกเชนและการยอมรับที่เพิ่มขึ้นจากภาคสถาบัน การผสานรวมระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและระบบนิเวศบล็อกเชนจะสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตลาดทุนโลกในท้ายที่สุ
หุ้นโทเคน Tokenized Stocks Real World Assets บล็อกเชน RWA
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ถอดรหัส 'AI Literacy' สิงคโปร์ บทพิสูจน์ที่ TH-AI Passport 1.6 พันล้านยังตอบไม่ได้เมื่อสิงคโปร์พิสูจน์แล้วว่าการสร้าง 'AI Literacy' คือกุญแจสู่อันดับ 1 อาเซียน คำถามคือ TH-AI Passport งบ 1.6 พันล้านบาทของไทย มุ่งแค่เพิ่มจำนวนผู้ใช้ หรือพร้อมยกระดับคนไทยให้รู้เท่าทัน AI ได้จริง
Read more »
แผ่นดินไหวขนาดเล็ก bruises ขอบเขตไทย-ลาว-เมียนมา-เวียดนามแผ่นดินไหวหลายครั้งแต่ละขนาดแรงสั่นสะเทือนตั้งแต่ 1.6-4.0 แมกนิจูด เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งอินเดีย อันดามัน ส could not ...
Read more »