มูลค่า Stablecoin และกองทุนโทเคนบน Ethereum ร่วงหนัก 19% หลังเหตุการณ์ KelpDAO ถูกรั่วไหล
มูลค่าตลาดรวมของ Stablecoin และกองทุนโทเคนบน Ethereum หดตัวลง 19% จาก 2.07 แสนล้านดอลลาร์ เหลือ 1.68 แสนล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่เหตุ KelpDAO ถูกรั่วไหลเมื่อวันที่ 18 เม.ย. ตามข้อมูล Token Terminal
มูลค่าตลาดรวมของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Stablecoin และกองทุนโทเคนบนเครือข่าย Ethereum ได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยหดตัวลงถึงร้อยละ 19 จากตัวเลขเดิมที่อยู่ที่ 2.07 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ระดับ 1.68 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันตามรายงานล่าสุดจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล Token Terminal การลดลงของเม็ดเงินจำนวนมหาศาลนี้เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันทางจิตวิทยาและ สภาพคล่อง ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Ethereum อย่างชัดเจน
การไหลออกของเม็ดเงินและสถานการณ์สภาพคล่อง
ข้อมูลเชิงลึกจาก Token Terminal ชี้ให้เห็นว่า Stablecoin ที่มีมูลค่าตลาดลดลงจากเดิม 1.82 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือเพียง 1.53 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่านั้นขณะที่กองทุนโทเคน (Tokenized Funds) ก็ประสบชะตากรรมคล้ายกันโดยหดตัวจาก 2.51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐลงมาอยู่ที่ระดับ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขการไหลออกของเงินดอลล่าร์ในรูปของ Stablecoin บน Ethereum มีปริมาณสูงถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกชัดเจนว่าเงินส่วนหนึ่งกำลังออกจากระบบนิเวศ (Ecosystem) ของ Ethereum ไปยังที่อื่นหรือไม่ก็ถูกดึงออกมาจากตลาดทั้งหมดAlso readกรุงศรี ออโต้ $mart Creators ปี 3 สื่อสารการเงินดิจิทัล
จุดเริ่มต้นของวิกฤตและความไม่มั่นใจของนักลงทุน
จุดเปลี่ยนสำคัญของเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยร้ายแรงขึ้นกับองค์กร KelpDAO ซึ่งถูกแฮกและสูญเสียมูลค่าไปเมื่อช่วงวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา แม้เวลาจะผ่านมานานกว่า 7 เดือนแต่ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงส่งคลื่นกระเพื่อมต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง การที่เม็ดเงินจำนวนมากยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในระดับองค์กรอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีหรือระบบนิเวศโดยรวมของ Ethereum ในมุมมองของนักวิเคราะห์บางกลุ่มแม้ว่าการติดตามผลจะเป็นการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่การที่สภาพคล่องยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถือเป็นสัญญาณเตือนภัยที่นักเทรดต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
บทบาทของ Token Terminal ในการรายงานข้อมูล
หน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลนี้เป็นองค์กรที่ชื่อว่า Token Terminal Research ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการติดตามมูลค่าตลาดและปริมาณการหมุนเวียน (Market Cap และ Turnover) ของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเครือข่าย Blockchain รายวัน รายงานของพวกเขาถือเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญสำหรับนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์เทคนิคที่ต้องการทำความเข้าใจกระแสเงินทุน (Capital Flow) ที่เข้า-ออกจากแพลตฟอร์มต่างๆ โดยข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นกราฟแนวโน้มขา_DOWN ที่ชัดเจนหลังจากเหตุการณ์ KelpDAO ถูกรั่วไหล ซึ่งเป็นการยืนยันเชิงสถิติว่าความไว้วางใจต่อสินทรัพย์ที่ผูกติดกับ Ethereum กำลังถูกทดสอบอย่างมากในช่วงเวลานี้
สถานะราคาปัจจุบันและบทสรุปของสถานการณ์
ในช่วงเวลาที่มีการรายงานข่าวนี้อัตราราคาของ Ethereum (ETH) อยู่ในระดับประมาณ 2,122 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบันทึกเวลาไว้ที่ 02:23 น. ตามเวลาในประเทศไทยของวันที่ 10 พฤศจิกายน ข้อมูลดังกล่าวเป็นภาพถ่ายสถานการณ์ ณ ช่วงเวลาเดียวกับการสรุปมูลค่าตลาดที่ลดลงเหลือ 168.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการเริ่มต้นที่ 206.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเห็นความสูญเสียของมูลค่าที่ยึดถือกันอยู่ในระบบนิเวศดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ความเคลื่อนไหวนี้จึงไม่ใช่เพียงการปรับตัวลงตามปกติของตลาด (Correction) แต่เป็นผลพวงโดยตรงจากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและจำนวนเม็ดเงินที่รออยู่ในระบบ
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy