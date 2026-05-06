มูดี้ส์จัดไทยและอินเดียอยู่ในกลุ่ม 'ทนทานเชิงโครงสร้าง' สูงสุดในประเทศตลาดเกิดใหม่

📆5/6/2026 5:29 PM
📰Thansettakij
รายงานฉบับล่าสุดของมูดี้ส์ระบุว่า ไทยและอินเดียเป็นเพียงสองประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 'ทนทานเชิงโครงสร้าง' สูงสุดจากการประเมินความสามารถในการรับมือแรงกระแทกทางการเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ 10 แห่งทั่วโลก โดยไทยมีปัจจัยสนับสนุนจากกรอบนโยบายการเงินที่ชัดเจน อัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น และทุนสำรองระหว่างประเทศในระดับสูง

ในการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเชิงลึกของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกอย่าง Moody’s Investors Service หรือ มูดี้ส์ ได้เผยแพร่รายงานฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 โดยระบุให้ประเทศไทยและอินเดียเป็นเพียงสองประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสูงสุดที่เรียกว่า 'ทนทานเชิงโครงสร้าง' (Structural Resilience) จากการประเมินความสามารถในการรับมือแรงกระแทกทางการเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ 10 แห่งทั่วโลก รายงานฉบับนี้ถือเป็นการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและครอบคลุมที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปี เนื่องจากไม่ได้มองแค่ตัวเลขเศรษฐกิจผิวเผิน แต่เจาะลึกไปถึงโครงสร้างเชิงนโยบาย กรอบการบริหารการเงิน และการสะสมกันชนทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ โดยนำข้อมูลจากช่วงปี 2563 ถึง 2568 มาประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงของธนาคารกลางสหรัฐและประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก ความเครียดในภาคธนาคารของประเทศตะวันตก และความตึงเครียดทางการค้าจากมาตรการภาษีศุลกากร นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกมาเปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า มูดี้ส์ได้ระบุให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้าประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มี 'ภูมิต้านทาน' หรือความแข็งแกร่งในการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้อย่างโดดเด่น ร่วมกับอินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเม็กซิโก โดยปัจจัยหลักที่สร้างความแข็งแกร่งให้ไทยคือ กรอบนโยบายการเงินที่ชัดเจน อัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น และทุนสำรองระหว่างประเทศในระดับสูง อย่างไรก็ดี รายงานได้เตือนถึงความเสี่ยงจากภาระหนี้สาธารณะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจลดทอนความสามารถในการรับมือวิกฤตของไทยในอนาคต ในรายงานฉบับเต็ม มูดี้ส์มีการจัดกลุ่มประเทศอยู่สองระดับที่ให้ภาพแตกต่างกัน ระดับแรกคือการวัดผลลัพธ์ด้านตลาด ซึ่งพิจารณาจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทน ค่าเงิน และส่วนต่างความเสี่ยงในช่วงวิกฤต ในระดับนี้ มูดี้ส์ระบุว่า 5 ประเทศที่แสดงความยืดหยุ่นในตลาดได้ดีที่สุด ได้แก่ มาเลเซีย อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย และเม็กซิโก แต่ในระดับที่สองซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเชิงลึกกว่า มูดี้ส์แยกกลุ่มประเทศออกอย่างละเอียดและชัดเจนขึ้น โดยจัดให้ไทยและอินเดียเพียงสองประเทศเท่านั้นที่อยู่ในกลุ่มสูงสุด เรียกว่า 'ทนทานเชิงโครงสร้าง

