มูจิฉลอง 1 ปี Central World แคมเปญ MUJI MEETS วิถีชีวิตแบบไทย
บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 1 ปี MUJI centralwOrld Flagship Store ด้วยแคมเปญ MUJI MEETS วิถีชีวิตแบบไทย ชวนพบผลงานศิลปิน 5 ท่าน
บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จัดแคมเปญพิเศษฉลองครบรอบ 1 ปี ของ MUJI centralwOrld Flagship Store ภายใต้แนวคิด MUJI MEETS วิถีชีวิตแบบไทย เพื่อส่งเสริมความสุขในชีวิตประจำวันผ่านมุมมองทางศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเริ่มต้นแคมเปญฉลองก้าวแรกหนึ่งปี
นายอิปเป โอตา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แคมเปญนี้เริ่มต้นจากการสังเกตความสุขในชีวิตประจำวันของคนไทย ซึ่งมักเกิดจากความเรียบง่ายในการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การทานข้าว การแบ่งขนม หรือการเลือกซื้อของให้กัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนความใส่ใจและความผูกพันที่สอดคล้องกับแนวคิดความเรียบง่ายของแบรนด์Also readเซ็นทรัลชิดลมจัดใหญ่ส่งท้ายปี! ดึง SANDARA PARK-ปาล์มมี่ เสิร์ฟความฟินในงาน “CENTRAL CHIDLOM: ALWAYS GREAT TO BE HERE”
ในโอกาสครบรอบ 1 ปี มูจิ จึงเลือก MUJI Long Table เป็นสัญลักษณ์ของการพบปะ พูดคุย และแบ่งปันเรื่องราว เนื่องจากโต๊ะเป็นพื้นที่ที่คุ้นเคยและเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน รูปทรงที่ยาวและตรงยังสื่อถึงตัวเลข 1 ซึ่งหมายถึงการเฉลิมฉลองก้าวแรกตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยแคมเปญนี้มุ่งเน้นให้ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่เข้าร่วมประสบการณ์ในร้าน
ผลงานศิลปะสะท้อน 5 มิติวัฒนธรรมไทย
ภายใน MUJI centralwOrld Flagship Store ชั้น 4 โซน I มีการจัดแสดงผลงานภาพวาดจากศิลปินไทย 5 ท่าน ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตแบบไทยผ่าน 5 มิติ ได้แก่ การแต่งตัว การเดินทาง ของกิน มื้ออาหาร และการแต่งบ้าน โดยมีสินค้ามูจิเป็นส่วนประกอบสำคัญในเรื่องราวเหล่านี้
มิติแรกคือ ลุคแบบไทยๆ โดย Chubbynida ซึ่งสนุกกับการแมตช์ลุคด้วยสีสันและลวดลายแบบไทยที่ผสานกับเสื้อผ้าและกระเป๋าของมูจิ สร้างบรรยากาศแห่งความสุขในการเลือกสิ่งดีๆ ให้คนที่รัก ส่วนมิติการเดินทางแบบไทยๆ โดย Ease Around แสดงถึงการแพ็คกระเป๋าและใช้พัดลมมือถือมูจิเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางทั่วไทย
มิติของกินแบบไทยๆ โดย Nnene.iie เชิญชวนให้เฉลิมฉลองด้วยขนมจากมูจิ เติมความเพลิดเพลินให้งานสังสรรค์แบบไทยที่คุ้นเคย และมิติครัวแบบไทยๆ โดย Molvisu ที่สื่อถึงความอบอุ่นในมื้อพิเศษผ่านการผสมผสานภาชนะมูจิกับบรรยากาศอาหารไทย
กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงประสบการณ์จริง
กลยุทธ์การสื่อสารนี้เริ่มจากการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อนอกบ้าน (OOH) ในจุดสำคัญ เช่น จอดิจิทัลบริเวณทางด่วนเพลินจิตและย่านใจกลางเมือง ก่อนเชื่อมต่อสู่ประสบการณ์ภายในร้านพร้อมดิสเพลย์สินค้าที่สะท้อนวิถีชีวิตแบบไทย มูจิ รีเทล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เอกลักษณ์แบบไทยมีความคล้ายคลึงกับญี่ปุ่น จึงต้องการต่อยอดแนวคิดการนำเสนอสินค้าที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผ่านสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ รอบตัว
การบริหารจัดการร้านค้ามีการตกแต่งที่สะท้อนความเป็นไทยผ่านรายละเอียดการออกแบบ เช่น การนำรูปทรงหลังคาจั่วแบบสถาปัตยกรรมไทยมาใช้ การเลือกใช้ไม้สักบริเวณแคชเชียร์ และการซ่อนลวดลายไทยตามองค์ประกอบต่างๆ ของร้าน มุมอาหารและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท้องถิ่นก็ถูกเน้นย้ำเพื่อให้เห็นแนวทางการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน
อนาคตและการเติบโตในตลาดประเทศไทย
มูจิ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงแฟนคลับสำหรับการเดินหน้าในตลาดประเทศไทย โดยจะจัดกิจกรรมตามฤดูกาลและเทศกาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ผ่านการเชื่อมโยงความเรียบง่ายแบบญี่ปุ่นเข้ากับ warmth ของวิถีชีวิตไทย
การฉลองครบรอบ 1 ปีครั้งนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีสำหรับมูจิ ในการให้ผู้บริโภคค้นพบว่าความสุขในชีวิตประจำวันอาจเริ่มต้นได้จากเรื่องราวใกล้ตัว ผ่านประสบการณ์ที่มากกว่าการช้อปปิ้งและการร่วมเฉลิมฉลองด้วยกิจกรรมสนุกๆ ในบรรยากาศที่คนไทยคุ้นเคย
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