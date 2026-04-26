มือปืนบุกยิงที่งานเลี้ยง White House Correspondents’ Dinner: Trump และคณะปลอดภัย

เกิดเหตุการณ์มือปืนบุกยิงที่งานเลี้ยง White House Correspondents’ Dinner ทำให้ Donald Trump และ Melania Trump ต้องถูกอพยพออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
เมื่อคืนวันที่ 25 เมษายน 2026 เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและสร้างความตกตะลึงขึ้น ณ งานเลี้ยงประจำปี White House Correspondents’ Dinner ที่โรงแรม Washington Hilton ในกรุงวอชิงตัน ดี.
ซี.
เหตุการณ์เริ่มต้นด้วยเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณใกล้เคียงจุดตรวจความปลอดภัยด้านนอกห้องจัดงาน ทำให้แขกผู้เข้าร่วมงานต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวและพยายามหลบภัย หน่วยงานลับของสหรัฐอเมริกา (Secret Service) ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด โดยได้ทำการอพยพ Donald Trump และ Melania Trump รวมถึงรองประธานาธิบดี Vance และคณะรัฐมนตรีออกจากพื้นที่ทันที เพื่อความปลอดภัยสูงสุด เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่ค่อนข้างตึงเครียดและมีความไม่แน่นอนสูง การพยายามลอบทำร้ายผู้นำประเทศเช่นนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง นักลงทุนมักจะตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการลดความเสี่ยงและหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือทองคำ ซึ่งถือเป็นแหล่งพักเงินที่มั่นคงกว่าในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดในระยะยาวอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงความชัดเจนของนโยบายรัฐบาล และสถานการณ์ทางการเมืองโดยรวม ในส่วนของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้ว เหตุการณ์ความไม่แน่นอนเช่นนี้มักจะกระตุ้นให้เกิดแรงขาย เนื่องจากนักลงทุนต้องการลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้น แต่หากนโยบายที่สนับสนุนคริปโตเคอร์เรนซีของ Donald Trump ยังคงดำเนินต่อไป ตลาดคริปโตก็อาจสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่คล้ายคลึงกัน การวิเคราะห์สถานการณ์นี้จึงต้องพิจารณาถึงทั้งปัจจัยระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และปัจจัยระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลและความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่น่าจับตามองคือ การไหลเวียนของเงินทุนในตลาดโลก (M2) ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ Bitcoin กลับไม่สามารถปรับตัวขึ้นตามได้ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง หรืออาจเป็นสัญญาณของการสะสมพลังเพื่อการพุ่งขึ้นในอนาคต การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนในตลาดคริปโ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »