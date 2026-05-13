มีมติสูงสุดจัดหาหน่วยงานร่วมมือประสานงานถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก

ครม.เห็นชอบมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้ 7หน่วยงานรับภาระร่วมมือด้วยกระทรวงการคลัง เภสัช ทศ รมช. แป อัยการมอบหมายงาน ให้การดำเนินงานมีความเป็นระบบและเรียบร้อย
ชำแหละ มติครม. 7 หน่วยงานเร่งประสานงาน-อำนวยความสะดวกรับการ ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 เดือนมิถุนายน 2569 นี่ ทั้งด้านภาษี ข้อกฎหมาย เชื่อมสัญญาณเทคนิคสัญญาณ ให้ทันเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ พร้อมสั่งคุมเข้มปราบ พนัน ออนไลน์คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง 7 หน่วยงานเพื่อเตรียมการ ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 โดยมอบหมายให้ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน มีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน เช่น กระทรวงการคลัง พิจารณายกเว้นภาษี, กระทรวงดิจิทัลฯ ดูแลด้านเทคนิคและป้องกันการละเมิด ลิขสิทธิ์ , และ สำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจสอบร่างสัญญาหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร่วมมือ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ป้องกันการ พนัน , กระทรวงพาณิชย์ และต่างประเทศดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา, และบริษัทโทรคมนาคมสนับสนุนการเชื่อมโยงสัญญา.
