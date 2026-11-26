มิลค์บอร์ดจัดระเบียบนมดิบรับปีใหม่ปรับสัดส่วนนำเข้าเป็น7030
มิลค์บอร์ดประกาศมาตรการเร่งด่วนรับน้ำนมดิบส่วนเกินก่อนปีใหม่และปรับเกณฑ์โควตานมผงใหม่เป็น70:30 เพื่อแก้ปัญหาเกษตรกร
นาย ณัฐวุฒิ ประทีปวณิช รองประธานชุมนุม สหกรณ์โคนม แห่งประเทศไทย เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือ มิลค์บอร์ด ที่มีมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาภาวะ น้ำนมดิบ ส่วนเกินของเกษตรกรและสหกรณ์ ซึ่งไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายหรือเอ็มโอยูได้ ปริมาณรวมประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าตันต่อวัน
มาตรการรับซื้อนมดิบผ่านกลุ่มแปรรูปเริ่มธันวาคม
มาตรการแรกเริ่มต้นเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันหกสิบเก้า เพื่อรองรับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีความต้องการบริโภคนมสูง กลุ่มผู้แปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์และยูเอชทีจะรับซื้อน้ำนมดิบร้อยละแปดสิบของปริมาณจริงในเดือนตุลาคมซึ่งอยู่ที่ประมาณสี่สิบเจ็ดตันต่อวัน คิดเป็นปริมาณรวมสามสิบเจ็ดตันต่อวันAlso readสื่อในเครือเนชั่น คว้า 5 รางวัล มูลนิธิปวีณาหงสกุล วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
การประชุมติดตามผลจะจัดขึ้นอีกครั้งวันที่สิบห้ามกราคมสองพันหกสิบเจ็ด เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแนวทางจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินที่ยังคงเหลือประมาณแปดสิบสองตันต่อวันในระยะยาว โดยกรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ทำหน้าที่ประสานกับผู้ประกอบการให้ชัดเจน
ปรับสัดส่วนโควตานมผงใหม่ลดปัญหาขอสิทธิ์เกินจริง
มติสำคัญอีกด้านคือการปรับหลักเกณฑ์จัดสรรโควตานำเข้านมผงและครีมใหม่ โดยพบว่าผู้ประกอบการยื่นขอสิทธินำเข้าสูงถึงเก้าหมื่นตันต่อปี แต่มีการนำเข้าใช้จริงเพียงหกหมื่นหกพันถึงเจ็ดหมื่นตันต่อปี แสดงให้เห็นถึงการยื่นขอโควตาเผื่อความต้องการเกินจริง
มิลค์บอร์ดจึงปรับสัดส่วนการจัดสรรสิทธินำเข้าเป็นสองงวดจากเดิมเก้าสิบต่อสิบมาเป็นการแบ่งเป็นเจ็ดสิบต่อสามingo งวดแรกจ้าวีร้อยจัดสรรให้ผู้ประกอบการที่มีการรับซื้อน้ำนมดิบในประเทศตามเงื่อนไข ส่วนงวดที่สองจ้าวีร้อยจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติตามมาตรการความรับผิดชอบต่อสังคมหรือซีเอสอาร์และปริมาณการรับซื้อน้ำนมดิบจริง
ความกังวลผลกระทบสินค้านมสำเร็จรูปจากเพื่อนบ้าน
นายณัฐวุฒิแสดงความกังวลต่อสถานการณ์นำเข้าผลิตภัณฑ์นมสำเร็จรูปพร้อมดื่มจากต่างประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียและเวียดนามภายใต้กรอบเอฟทีเอ โดยมองว่าอาจสร้างผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมนมไทยมากกว่าการนำเข้านมผงเนื่องจากสินค้าสำเร็จรูปแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตในประเทศโดยตรง
ยกระดับมิลค์บอร์ดใช้บิ๊กดาต้าแก้ปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อน
โครงสร้างการบริหารจัดการมิลค์บอร์ดชุดใหม่ได้รับการยกระดับเป็นคณะกรรมการเชิงนโยบายเปิดให้ผู้แทนจากหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งกระทรวงพาณิชย์สภาพัฒน์ฯสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ
ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาระบบบิ๊กดาตาน้ำนมดิบแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ฐานข้อมูลเดียวกันรายงานปริมาณการผลิตจริงทั้งรอบเช้าและรอบเย็นลดปัญหาตัวเลขซ้ำซ้อนและคลาดเคลื่อนจากระบบเดิมที่แยกฐานข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์โครงการนมโรงเรียนและผู้ประกอบการ
บูรณาการน้ำนมเสื่อมคุณภาพนำใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
สำหรับปัญหาน้ำนมดิบเสื่อมคุณภาพที่ประชุมมิลค์บอร์ดเห็นชอบให้นำปริมาณน้ำนมดิบของยี่สิบเอิสหกรณ์รวมกว่าเก้าพันแปดร้อยตันบูรณาการเข้ากับโครงการแก้ไขปัญหานมเสื่อมคุณภาพขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคโดยประสานสี่หน่วยงานคือการยางแห่งประเทศไทยกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงานเหล่านี้จะเข้ามารับซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหมักและปุ๋ยชีวภาพที่แปรรูปจากน้ำนมดิบดังกล่าวรวมถึงผลิตภัณฑ์นมหมดอายุของอสคเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและการปรับปรุงบำรุงดินเป็นช่องทางลดความสูญเสียและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจของสหกรณ์โคนมที่ประสบปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด
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