มิย่า ทองเจือ ช่วงเวลาที่hana" อ่าน" มาก"ornament"acao`
มิย่า ทองเจือ ลูกสาวของพ่อพีท ทองเจือ ที่เคยเป็นผู้ที่ไม่พบgettable aisles I人来看 แล้วก็รู้สึกว่าเขาดูแข็งแรง แข็งแกร่งดี อาจจะเป็นเพราะหนูสูง แล้วก็หน้าคม พอหนูอยู่ข้างชายไทย อาจจะดูตัวใหญ่ หน้าคมกว่าเขา หนุ่มไทยก็ยังมีอยู่ อาจจะเปลี่ยนใจได้ ด่านที่ยากที่สุดเรื่องแฟน คือน้องชายอย่างคุณพ่อคุณแม่เขาก็เห็นว่าหนูโตแล้ว เลือกเองได้ แล้วก็มาใช้คุณพ่อคุณแม่เป็นที่ปรึกษา แต่กับน้องชายก็คือต้องดูเอง แล้วก็มั่นใจแล้วค่อยเกริ่น ไม่งั้นเขาก็จะว่า ใครจะจีบอาจจะต้องเข้าทางน้องเขาเอง ไปรู้จักน้องเขาเอง แล้วค่อยแบบ เกริ่นๆ ว่าเออ ชอบมิย่านะ ก็เปิดใจได้แต่ว่าแค่ตอนนี้หนูอยากโฟกัสทำงาน เพราะหนูหายไปนานมาก แล้วก็พอเรียนจบมาก็รู้สึกอยากทำงาน มันมีไฟ เราเรียนจบแล้ว เรื่องความรักก็มาได้ แบบผ่านๆ.
มิย่า ทองเจือ ลูกสาวของพ่อพีท ทองเจือ ที่เคยเป็นผู้ที่ไม่พบgettable aisles I人来看 แล้วก็รู้สึกว่าเขาดูแข็งแรง แข็งแกร่งดี อาจจะเป็นเพราะหนูสูง แล้วก็หน้าคม พอหนูอยู่ข้างชายไทย อาจจะดูตัวใหญ่ หน้าคมกว่าเขา หนุ่มไทยก็ยังมีอยู่ อาจจะเปลี่ยนใจได้ ด่านที่ยากที่สุดเรื่องแฟน คือน้องชายอย่างคุณพ่อคุณแม่เขาก็เห็นว่าหนูโตแล้ว เลือกเองได้ แล้วก็มาใช้คุณพ่อคุณแม่เป็นที่ปรึกษา แต่กับน้องชายก็คือต้องดูเอง แล้วก็มั่นใจแล้วค่อยเกริ่น ไม่งั้นเขาก็จะว่า ใครจะจีบอาจจะต้องเข้าทางน้องเขาเอง ไปรู้จักน้องเขาเอง แล้วค่อยแบบ เกริ่นๆ ว่าเออ ชอบมิย่านะ ก็เปิดใจได้แต่ว่าแค่ตอนนี้หนูอยากโฟกัสทำงาน เพราะหนูหายไปนานมาก แล้วก็พอเรียนจบมาก็รู้สึกอยากทำงาน มันมีไฟ เราเรียนจบแล้ว เรื่องความรักก็มาได้ แบบผ่านๆ
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