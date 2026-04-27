มิน พีชญา เปิดใจ! ช็อกถูกฟ้องซ้ำคดีดิไอคอน ลั่นบริสุทธิ์ใจ-ไม่หนี วอนอัยการเมตตาขอประกันตัว

มิน พีชญา นางเอกสาวชื่อดัง เปิดใจผ่าน TikTok หลังหายหน้าไปนานกว่าปี เผชิญมรสุมชีวิตจาก คดีดิไอคอน ช็อกถูกฟ้องซ้ำ แม้เคยถูกสั่งไม่ฟ้องเมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา แต่ล่าสุดพบว่าต้องเผชิญการฟ้องอีกครั้งในฐานะผู้ต้องหาคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนกับนายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ 'บอสแซม' จากกรณีบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ปฯ โดยทั้งคู่ได้ยื่นขอเลื่อนเข้าพบอัยการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสสังคมที่จับตามองผลการยื่น ประกันตัว ในชั้นศาลวันที่ 27 เมษายนนี้ มิน พีชญา เปิดเผยว่า ช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากถูกสั่งไม่ฟ้อง เธอใช้ชีวิตปกติโดยไม่ลงโซเชียล แต่ไปพักฟื้นรักษาตัวจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิต เธอยอมรับว่าช็อกมากที่ต้องถูกฟ้องอีกครั้ง แม้จะเคยพิสูจน์ความบริสุทธิ์มาแล้ว แต่ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานตั้งแต่ต้นคดี โดยเธอเคยแถลงข่าวและไป ศาลอาญา ด้วยตัวเอง พร้อมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เธอขอให้รอคดีหลักคือ คดีดิไอคอน ให้มีการตัดสินก่อนว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร และหากจำเป็นต้องฟ้องจริงๆ ก็ขอให้ฟ้องในจำนวนครั้งและปีที่เธอเกี่ยวข้องเท่านั้น มิน พีชญา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตอนนี้เธอกำลังจะถูกฟ้องในช่วงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท แต่ถูกเหมารวมมาตั้งแต่แรก เธอขอให้ฟ้องบนหลักฐานที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และขอใช้สิทธิ์ ประกันตัว เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจข้างนอกศาล เธอไม่เคยหนีและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยเธอขอให้ประชาชนที่รอฟังอดทนรอคอยและฝากให้ทุกคนลุ้น อธิษฐานเผื่อเป็นกำลังใจให้เธอในการต่อสู้อีกครั้ง และ ประกันตัว ออกมาต่อสู้ข้างนอกให้ได้ด้วย เธอขอบคุณทุกคนที่ยังรอคอยและฝากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมและเมตตาเธอด้ว.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ฝรั่งหนุ่มสุดงง! เห็นไม้ปัดขนไก่ครั้งแรก ถึงกับตื่นเต้นอยากรู้ว่ามันคืออะไร (คลิป)วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ผู้ใช้ TikTok บัญชี snookerpin ได้อัปโหลดคลิปที่แฟนชาวต่างชาติของเธอเห็นไม้ปัดขนไก่ครั้งแรก พร้อมบรรยายคลิปว่า 'เมื่อฝรั่งเห็นไม่ปัดขนไก่ครั้งแรก'
กัมพูชาชี้ เหตุไฟไหม้กาสิโนปอยเปต ยอดดับฝั่งเขมร 26 ราย เป็นไทย 17 รอพิสูจน์อีก 6สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานโดยอ้างนายกุน กิม รองประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกัมพูชา กล่าวถึงสาเหตุของเพลิงไหม้โรงแรมแกรนด์ ไดมอนด์ ในเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา ว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในฝั่งกัมพูชา 26 รายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะสำนักข่าวเอพีรายงานว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดสระแก้ว สรุปยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด 27 ราย โดยเสียชีวิตในฝั่งกัมพูชา 26 ราย และในฝั่งไทย 1 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 112 ราย โดย 27 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ลูกสาวแกะกล่องพัสดุ พ่อถ่ายรีวิวไปด้วย เสียงซาวด์เอฟเฟกพร้อมวันนี้ (26 ม.ค.66) ผู้ใช้ TikTok ชื่อ zernan4d ได้โพสต์คลิปน่ารักๆนี้ โดยเธอเป็นลูกสาวให้พ่อถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่เธอสั่งสินค้ามา แล้วพอได้รับสินค้า ก็ต้องถ่ายคลิปเป็นหลักฐานว่าสินค้าตรงตามที่สั่ง หรือชำรุดเสียหายตรงไหนบ้างไหม…
หนุ่มมีเงิน 15 บาท สั่งข้าวเปล่ากินกับพริกน้ำปลา เจ้าของร้านสั่งทำผัดกะเพราให้กินฟรี (คลิป)วันที่ 26 มกราคม 2566 สมาชิก TikTok ชื่อ janeythetoys789 โพสต์คลิป หลังหลังมีชายคนหนึ่งเข้ามาในร้านแล้วสั่งข้าวเปล่าเพื่อกินกับพริกน้ำปลา เนื่องจากมีเงินแค่ 15 บาท
คุณพ่อเนียนให้ลูกน้อยได้กินไอศกรีม โดยไม่ให้โดนคุณแม่ดุวันนี้ (27 มี.ค.66) ผู้ใช้ TikTok ชื่อ kanjana_earn ได้โพสต์คลิปน่ารักๆนี้ พร้อมระบุข้อความว่า “เผลอแปบเดียวลูกเลอะหมด อย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับพ่อ” โดยในคลิปคุณพ่ออุ้มลูกสาวชื่อ “น้องมะลิ” อายุ 7 เดือน 26 วัน คุณพ่อถือไอศกรีมกินไปด้วย…
'พลังงาน-นักวิชาการ' ยันเปิดแอร์ 27 องศา-พัดลมลดค่าไฟจริง'พลังงาน-นักวิชาการ' ยันเปิดแอร์ 27 องศา-พัดลมลดค่าไฟจริง แจงกรณีผู้ใช้ TiktoK โพสต์ เปิดแอร์ 27 องศาและเปิดพัดลมแล้วค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่สมเหตุสมผลและขาดข้อมูลตัวแปรอื่น
