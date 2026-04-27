มิน พีชญา เปิดใจ! ช็อกถูกฟ้องซ้ำคดีดิไอคอน ลั่นบริสุทธิ์ใจ-ไม่หนี วอนอัยการเมตตาขอประกันตัว

📆4/27/2026 4:09 AM
📰siamrath_online
มิน พีชญา นางเอกสาวชื่อดัง เปิดใจผ่าน TikTok หลังหายหน้าไปนานกว่าปี เผชิญมรสุมชีวิตจากคดีดิไอคอน ช็อกถูกฟ้องซ้ำ แม้เคยถูกสั่งไม่ฟ้องเมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา แต่ล่าสุดพบว่าต้องเผชิญการฟ้องอีกครั้งในฐานะผู้ต้องหาคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนกับนายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ 'บอสแซม' จากกรณีบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ปฯ โดยทั้งคู่ได้ยื่นขอเลื่อนเข้าพบอัยการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสสังคมที่จับตามองผลการยื่นประกันตัวในชั้นศาลวันที่ 27 เมษายนนี้ มิน พีชญา เปิดเผยว่า ช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากถูกสั่งไม่ฟ้อง เธอใช้ชีวิตปกติโดยไม่ลงโซเชียล แต่ไปพักฟื้นรักษาตัวจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิต เธอยอมรับว่าช็อกมากที่ต้องถูกฟ้องอีกครั้ง แม้จะเคยพิสูจน์ความบริสุทธิ์มาแล้ว แต่ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานตั้งแต่ต้นคดี โดยเธอเคยแถลงข่าวและไปศาลอาญาด้วยตัวเอง พร้อมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เธอขอให้รอคดีหลักคือคดีดิไอคอนให้มีการตัดสินก่อนว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร และหากจำเป็นต้องฟ้องจริงๆ ก็ขอให้ฟ้องในจำนวนครั้งและปีที่เธอเกี่ยวข้องเท่านั้น มิน พีชญา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตอนนี้เธอกำลังจะถูกฟ้องในช่วงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท แต่ถูกเหมารวมมาตั้งแต่แรก เธอขอให้ฟ้องบนหลักฐานที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และขอใช้สิทธิ์ประกันตัวเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจข้างนอกศาล เธอไม่เคยหนีและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยเธอขอให้ประชาชนที่รอฟังอดทนรอคอยและฝากให้ทุกคนลุ้น อธิษฐานเผื่อเป็นกำลังใจให้เธอในการต่อสู้อีกครั้ง และประกันตัวออกมาต่อสู้ข้างนอกให้ได้ด้วย เธอขอบคุณทุกคนที่ยังรอคอยและฝากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมและเมตตาเธอด้ว

