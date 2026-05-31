มิชาเอล บุรี่ (Michael Burry) แจ้งเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของอุตสาหกรรม AI

นักลงทุนมิชาเอล บุรี่ (Michael Burry) ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของอุตสาหกรรม AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนหมุนเวียนกันภายในระบบ AI และความคาดหวังของตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ Burry ยังเปิดสถานะเดิมพันขาลงในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ สะท้อนว่าเขามองความเสี่ยงของ อุตสาหกรรม AI ในช่วงต่อจากนี้ค่อนข้างสูง เขาได้ตั้งข้อสังเกตว่า Nvidia นำเงินไปลงทุนในบริษัท AI หลายแห่ง ขณะที่บริษัทเหล่านั้นก็นำเงินกลับมาซื้อชิปและบริการจาก Nvidia อีกทอดหนึ่ง นอกจากนี้เขายังตั้งคำถามว่าต้นทุนบางส่วนของ Nvidia อาจสูงกว่าที่นักลงทุนรับรู้ในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพรวมกำไรของบริษัท เขายังเปรียบเทียบ Nvidia กับ Cisco ในยุคดอตคอม ซึ่งเคยเป็นบริษัทดาวเด่นของตลาดก่อนที่ฟองสบู่เทคโนโลยีจะแตกในเวลาต่อมา นอกจากนี้เขายังระบุว่า หุ้น AI กลุ่มใหญ่ปรับตัวขึ้นรุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จนบางตัวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ เขามองว่าบรรยากาศดังกล่าวเริ่มมีความคล้ายคลึงกับช่วงปลายยุคดอตคอมในปี 2000 ซึ่งนักลงทุนเชื่อว่าการเติบโตจะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ก่อนที่ความคาดหวังจะเริ่มสวนทางกับผลประกอบการจริง เขาได้เปิดเดิมพันว่าหุ้นกลุ่มชิปมีโอกาสปรับตัวลงในอนาคต หากการลงทุนด้าน AI ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เริ่มชะลอตัวลง และสิ่งนี้อาจทำให้รายได้ของบริษัทดูแข็งแกร่งกว่าที่ควรจะเป็น เพราะเงินส่วนหนึ่งยังคงหมุนเวียนอยู่ภายในระบบนิเวศเดียวกั.
