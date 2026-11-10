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Lifestyle

มิชลินไกด์ไทย 2024: เชียงใหม่ภูเก็ตติดดาวแดง 10 ร้านใหม่

Thansettakij#23 in ประเทศไทย
มิชลินไกด์ไทย 2024: เชียงใหม่ภูเก็ตติดดาวแดง 10 ร้านใหม่
มิชลิน ไกด์ · เบเลน บาย เปาโล อายราวโด · โอมิโม่
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หนังสือมิชลินไกด์ประเทศไทยประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ได้ดาวแดงประจำปี 2024 พบร้านใหม่ 10 ร้านติดโผ รวมเบเลนบายเปาโลอายราวโดแห่งแรกในเชียงใหม่และโอมิโม่ในภูเก็ต

หนังสือคู่มือนำทางการท่องเที่ยว มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ฉบับล่าสุดได้ประกาศรายชื่อร้านอาหารระดับดาวแดงอย่างเป็นทางการ โดยในปีนี้มีการเพิ่มร้านอาหารที่ได้รับรางวัลหนึ่งดาวมิชลินใหม่จำนวน 10 ร้านทั่วประเทศ เพื่อสะท้อนคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติของวงการอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารระดับโลก

รายชื่อบริษัทอาหารที่ได้รับรางวัลหนึ่งดาว

รายชื่อร้านอาหารที่คว้ารางวัลหนึ่งดาวมิชลินในปีนี้มีทั้งหมด 10 ร้าน ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ 5 ร้านที่ติดอันดับเป็นครั้งแรกในคู่มือมิชลิน ไกด์ ประเทศไทย และอีก 5 ร้านที่ได้รับการเลื่อนระดับจากสถานะร้านแนะนำ หรือ MICHELIN-Selected ให้กลายเป็นร้านระดับดาวแดงอย่างเต็มตัว การประกาศผลครั้งนี้จึงถือเป็นวาระสำคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและมาตรฐานที่สูงขึ้นของร้านอาหารไทยในสายตาของคณะกรรมการมิชลินทั่วโลก

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รายชื่อร้านอาหารที่ได้รับรางวัลหนึ่งดาวมิชลินอย่างภาคภูมิใจในปีนี้ ได้แก่ ร้านพรุ ร้านอาหารที่ยึดมั่นในแนวคิดเรื่องการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมผ่านเมนูตามฤดูกาลที่เลือกใช้วัตถุดิบจากฟาร์มของร้านและผู้ผลิตไทยที่ไว้วางใจได้ โดยให้ความสำคัญกับการหมัก การถนอมอาหาร และแนวปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนถ่ายทอดออกมาเป็นอาหารไทยร่วมสมัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน เมนู.signature คือ King of the Fruits ที่จับคู่ทุเรียนกับคาเวียร์และสาหร่ายพวงองุ่นได้อย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงร้านบลู บาย อลัง ร้านอาหารที่ถ่ายทอดวิญญาณของอาหารฝรั่งเศสแบบไฟน ไดนิ่งได้อย่างงดงาม พร้อมนำเสนอมุมมองสากลที่สดใหม่และละเมียดละไมลงในทุกจาน โดยผสานวัตถุดิบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับเสน่ห์แบบเมดิเตอร์เรเนียนได้อย่างประณีต โดยมีไฮไลต์คือ Delight Collection ชุดของหวานคำเล็กคำน้อยที่นำเสนออย่างสร้างสรรค์และหมุนเวียนตามฤดูกาล

อีกหนึ่งร้านอาหารที่ได้รับคำชื่นชมคือร้านมีอา ร้านอาหารที่นำเสนออาหารยุโรปร่วมสมัยแต่เติมกลิ่นอายเอเชีย พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านแต่ละจานอย่างมีชั้นเชิง บางเมนูเช่น ซาวร์โดว์บรีออสสูตรเฉพาะของร้านยังแฝงความหมายส่วนตัวอันลึกซึ้งมากกว่าจะกลายเป็นเพียงอาหารจานหนึ่ง ในส่วนของร้านเบเลน บาย เปาโล อายราวโด ที่ได้รับการเลื่อนระดับจากร้านแนะนำ หรือ MICHELIN-Selected เป็นหนึ่งดาวมิชลิน ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะร้านระดับดาวแดงแห่งแรกในเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับวงการอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ

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สำหรับการสำรวจและจัดอันดับในจังหวัดภูเก็ตนับตั้งแต่คู่มือมิชลิน ไกด์ ประเทศไทย เข้าดำเนินการสำรวจและจัดอันดับในจังหวัด พบว่าภูเก็ตทำผลงานได้โดดเด่นที่สุด โดยมียอดร้านอาหารคว้ารางวัลหนึ่งดาวมิชลินถึง 2 ร้านในปีนี้ ได้แก่ โอมิโม่ ร้านที่ติดอันดับในคู่มือฯ เป็นครั้งแรก และจุรัส ร้านที่ได้รับการเลื่อนระดับจากร้านแนะนำ หรือ MICHELIN-Selected เป็นร้านใหม่ระดับหนึ่งดาวมิชลินที่ติดอันดับในคู่มือมิชลิน ไกด์ ประเทศไทย เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในภาคใต้ที่มีคุณภาพระดับสากล

ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้านอาหารที่ติดอันดับหนึ่งดาวมิชลินในปีนี้ ได้แก่ ลีอาน่า ร้านอาหารที่นำเสนอเมนูซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวัตถุดิบตามฤดูกาลของยุโรป ผสานกับผลผลิตท้องถิ่นอย่างลงตัวยตีความเทคนิคฝรั่งเศสอย่างแยบยลและกำลังพอดี การจัดจานเรียบง่ายแต่พิถีพิถัน แฝงมิติทั้งรสชาติและเนื้อสัมผัสอย่างประณีต โดยเฉพาะเมนูของหวานที่เป็นไฮไลต์ไม่ควรพลาด มาครี ร้านอาหารที่เชฟหยิบยกบันทึกเรื่องราวอาหารจากการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. เพื่อสร้างสรรค์เมนูที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์กับความทันสมัยเข้าด้วยกัน

การประกาศผลครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการมอบรางวัล แต่เป็นการตอกย้ำว่าอุตสาหกรรมร้านอาหารไทยกำลังก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกอย่างเต็มตัว โดยคณะกรรมการมิชลินได้ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของสไตล์อาหารทั้งไทย จีน ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ล้วนแสดงออกถึงเอกลักษณ์และความสร้างสรรค์ของเชฟแต่ละคน การมีร้านอาหารระดับดาวแดงเพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคที่ต้องการเลือกสรรประสบการณ์การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

สำหรับร้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลรองลงมาเช่น Michelin Selected หรือร้านแนะนำ ยังคงแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและคุณภาพของวงการอาหารไทยที่กว้างขวาง แม้ว่าจะไม่ได้รับดาวแดง แต่การติดโผในคู่มือมิชลินถือเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพอาหารและบริการที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอาหารที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้

Thansettakij#23 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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มิชลิน ไกด์ เบเลน บาย เปาโล อายราวโด โอมิโม่ จุรัส ลีอาน่า พรุ บลู บาย อลัง

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