มิคกี้ ณ ป้อมเพชร นำทีมสายแอคทีฟ เปิดประสบการณ์ RoamRun บางลำพู วิ่งไป เรียนรู้เมืองไป บรรยากาศคึกคักและเต็มไปด้วยพลังตั้งแต่เช้าตรู่ กับกิจกรรม RoamRun บางลำพู by Little Champions on Move เมื่อ มิคกี้ ณ ป้อมเพชร ชวนกลุ่มคนรักสุขภาพ นักวิ่ง และนักท่องเที่ยวสายแอคทีฟ มาร่วมกิจกรรมวิ่งรูปแบบใหม่ที่ผสานการออกกำลังกายเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ได้อย่างลงตัว กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวในเมืองเก่า โดยใช้ การวิ่ง เป็นตัวเชื่อมให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสเสน่ห์ของย่านบางลำพูอย่างใกล้ชิด ทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเรื่องราวของชุมชนที่ซ่อนอยู่ในทุกซอกซอย เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการวอร์มอัพโดย มิคกี้ ณ ป้อมเพชร ที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วม ก่อนออกวิ่งลัดเลาะไปตามเส้นทางย่านบางลำพู ผ่านแลนด์มาร์กสำคัญและชุมชนท้องถิ่น พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ ระหว่างทางที่ช่วยเติมสีสันให้ การวิ่ง ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป นอกจากกิจกรรมวิ่ง ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมโดย ศรีเวียงเวิร์คช็อป ณ บ้านศรีเวียง ซึ่งได้ยกประสบการณ์เวิร์กช็อปมาจัดขึ้นในพื้นที่ของโรงแรม The Standard, Bangkok Phra Arthit เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาไทยในรูปแบบร่วมสมัย ผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และวิถีวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ผู้เข้าร่วมจึงไม่เพียงแค่ได้วิ่ง แต่ยังได้เรียนรู้ และได้ลงมือทำไปพร้อมกัน สะท้อนแนวคิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่ไปถึง แต่คือได้สัมผัสและเข้าใจอย่างแท้จริง กิจกรรม RoamRun ในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของ Sport Traveling ที่กำลังได้รับความนิยม ซึ่งผสานการเคลื่อนไหว ความสนุก และการค้นพบเข้าด้วยกันอย่างลงตัว กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่สร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วม แต่ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านบางลำพูที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสสัมผัสกับชีวิตประจำวันของคนในชุมชน รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรมไทยที่ถูกสืบทอดมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสนุก ๆ ระหว่างทางเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นและความท้าทายให้กับผู้เข้าร่วม เช่น การแข่งขันเล็ก ๆ น้อย ๆ และการสำรวจสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในย่านบางลำพู ซึ่งทำให้กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็น การวิ่ง เท่านั้น แต่ยังเป็นการผจญภัยและการเรียนรู้ที่มีความหมายอีกด้ว.
