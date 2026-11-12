มิก ทองระย้า เปิดใจมีคนรักในใจแล้ว ยืนยันเกาหลีแค่ปากซอย
มิก ทองระย้า เปิดใจรับรองว่าหัวใจไม่ว่างแล้ว หลังถูก แซว โดย พิชญาภา ญาณท้าว ยอมรับกำลังคบหาสาวเอเชีย ย้ำความสัมพันธ์ระยะไกลไม่ใช่ปัญหา เพราะเกาหลีอยู่แค่ปากซอย
พระเอกรุ่นหนุ่มแห่งวงการบันเทิง " มิก ทองระย้า" ตัดสินใจเปิดใจครั้งสำคัญด้วยการยอมรับต่อสาธารณะว่าสถานะทางความรู้สึกของตนเองไม่ได้เป็นแบบโสดอีกต่อไป โดยเป็นการยืนยันหลังจากที่มีกระแสข่าวลือและการแซวเล่นจากคนใกล้ชิดในวงการอย่างหนักแน่นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เปิดใจมีคนรักแล้ว ย้ำเกาหลีอยู่แค่ปากซอย
"มิก ทองระย้า" ออกมายืนยันตรงไปตรงมาว่าตนเองกำลังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ "สาวเอเชีย" ซึ่งไม่ใช่คนไกลตัวแต่อย่างใด เขาระบุอย่างชัดเจนว่าแม้ทั้งสองฝ่ายจะอยู่คนละประเทศ แต่ระยะทางทางภูมิศาสตร์นั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ ในการดูแลความสัมพันธ์ เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ proximity ใกล้ชิดมากสำหรับเขาAlso read“หนิง ปณิตา” ไม่คิดดำเนินคดีปมบริจาคเงินให้มูลนิธิฯ เชื่ออีกฝ่ายโดนหนักแล้ว
เขาใช้คำเปรียบเปรยที่เข้าใจง่ายและเห็นภาพว่า "เกาหลีแค่ปากซอย" ซึ่งสื่อถึงความสนิทสนมและความเป็นไปได้ในการเดินทางพบเจอกันได้ง่ายดาย ไม่ได้น่ากลัวหรือห่างไกลอย่างที่ใครหลายๆ คนอาจจินตนาการไว้ ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังที่สร้างกระแสความสนใจให้แก่แฟนคลับและสื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว
พิจญาภา แซะหนักแน่น ยืนยันมีคนพิเศษอยู่ในใจ
ด้าน "พิชญาภา ญาณท้าว" หรือ "พี่อั้ม" ได้แสดงท่าทีตลกขบขันและแซวเขาอย่างหนักแน่นผ่านบทสัมภาษณ์ โดยเปิดเผยว่าเธอทราบสถานะนี้มานานแล้ว และเคยบอกเขาไปก่อนหน้านี้ว่ามีคนอยู่ในใจเสมอ แม้เขาจะเคยปฏิเสธหรือบอกว่าไม่รักเธอแบบนั้นก็ตาม แต่ปัจจุบันเธอยอมรับว่าสถานะนั้นเป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้อีกแล้ว
พี่อั้ม เล่าว่าตอนแรกเขาอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยตัวชัดเจน หรือยังไม่ได้นำรูปภาพมาอวดเยอะเท่าไหร่ ทำให้ในช่วงแรกดูเหมือนจะเป็นความลับที่มีเงื่อนงำ แต่สุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปและมีการพูดคุยกันผ่านล่ามหรือเพื่อนร่วมกัน สถานะนี้จึงกลายเป็นที่รู้กันในวงแคบก่อนจะระเบิดออกมาสู่สาธารณะ
ความน่ารักของหนุ่มเอเชีย กับอุปสรรคเรื่องภาษา
สำหรับสาวคนดังกล่าว มิก ทองระย้า อธิบายเสริมว่าเธอเป็นคนที่นิสัยเรียบร้อยและขยันทำงาน ซึ่งคล้ายคลึงกับตัวเขาเอง ทำให้เกิดความรู้สึกชอบพอกันมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มีโอกาสพูดคุยกัน แม้ว่าจะมีอุปสรรคเรื่องภาษาเล็กน้อยเนื่องจากเธอกำลังเรียนรู้ภาษาไทย แต่เธอก็พยายามอย่างมากในการสื่อสารและทำความเข้าใจวัฒนธรรมไทย
เขาบอกว่าเธอมีความเป็นเอเชียที่ดูน่ารักและอ่อนโยน ทำให้เขารู้สึกประทับใจและเริ่มชอบหนุ่มไทย (หรือในกรณีนี้คือชอบชายไทย) มากขึ้น ซึ่งการพูดคุยกันจึงดำเนินไปด้วยดี โดยมีเพื่อนๆ หรือคนกลางช่วยในการแปลภาษา เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันและกันได้อย่างถูกต้องและเคารพซึ่งกันและกัน
กระแสแซวจากแฟนคลับ สร้างพลังใจสู่ความยั่งยืน
สถานการณ์ปัจจุบันถือว่าอยู่ในช่วงที่น่าพอใจสำหรับเขา เนื่องจากมีทั้งเพื่อนฝูงและแฟนคลับคอยมาแซวเล่นกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเขามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจที่ดีมาก แทนที่จะเกิดความเครียดหรือความกดดัน แต่กลับทำให้เขาและเธอมีรอยยิ้มทุกครั้งที่ได้รับข้อความหรือความคิดเห็นเหล่านี้
เขาระบุว่ายังไม่ได้คาดหวังอะไรที่มากไปกว่าความสัมพันธ์ที่ปกติและมีความสุขร่วมกัน ยินดีกับการได้รับเสียงแซวจากผู้คนรอบข้าง และยืนยันว่าความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้น่ากังวลใดๆ เพียงแต่อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้ชินกับกระแสสังคมและวิธีการสื่อสารแบบใหม่เท่านั้น
อนาคตความสัมพันธ์และการเดินทางข้ามประเทศ
ในเรื่องของแผนการในอนาคต มิก ทองระย้า ให้ความมั่นใจว่าระยะทางไม่ใช่อุปสรรคสำคัญ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเวลาว่างก็สามารถเดินทางไปหาอีกฝ่ายได้ตลอดเวลา โดยเน้นย้ำอีกครั้งว่าเกาหลีใต้อยู่ใกล้แค่เอื้อม ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องความห่างเหินทางกายภาพแต่อย่างใด
เขายังคงทำงานในเกาหลีใต้เป็นหลัก แต่ความผูกพันกับประเทศไทยและวงการบันเทิงยังคงอยู่ ทำให้เขาสามารถบริหารเวลาและความรู้สึกได้ดี โดยภาพรวมแล้ว เรื่องราวนี้ถือเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ยุคใหม่ที่ความรักสามารถเอาชนะระยะทางได้ หากทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจและพยายามอย่างจริงใจ
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