มาเลเซียยกระดับความสัมพันธ์ฝรั่งเศสสู่พันธมิตรยุทธศาสตร์ แลกแร่แรร์เอิร์ธและปกป้องอธิปไตย
ฝรั่งเศสและมาเลเซียประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่พันธมิตรยุทธศาสตร์ในวันนี้(17) โดยมาเลเซียผ่อนคลายการส่งออกแร่แรร์เอิร์ธและร่วมมือด้านป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกัน
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง และนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อันวาร์ อิบราฮิม ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือจำนวนมากในวันนี้(17 พ.ย.) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีขึ้นสู่ระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการ การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นตามหลังการหารือระดับสูงที่เน้นย้ำถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่มีอานุภาพในการเพิ่มความแข็งแกร่งและความเป็นเอกเทศให้กับทั้งสองชาติในระยะยาว
มาเลเซียผ่อนคลายการส่งออกแร่แรร์เอิร์ธให้ฝรั่งเศส
มาเลเซียได้ตกลงอย่างเป็นทางการที่จะผ่อนคลายมาตรการจำกัดการส่งออกแร่แรร์เอิร์ธไปยังฝรั่งเศส โดยข้อตกลงนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับความมุ่งมั่นของกรุงปารีสในการร่วมมือกับกัวลาลัมเปอร์ต่อกระบวนการสกัดแร่แรร์เอิร์ธภายในประเทศ มาเลเซียตกลงที่จะส่งออกแร่แรร์เอิร์ธบางส่วนไปยังฝรั่งเศสเพื่อสนับสนุนการพัฒนาร่วมกันในภาคส่วนนี้ ซึ่งนับเป็นหลักชัยใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและแสดงถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกันในด้านทรัพยากรหายากที่มีมูลค่าสูงAlso readข่าวลือ iPhone 17 Air: แบตเตอรี่ขนาดใหญ่และบางกว่ารุ่น Pro
ความร่วมมือด้านป้องกันประเทศและความมั่นคง
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง ได้อธิบายว่านี่เป็นความเป็นหุ้นส่วนที่ถูกรื้อฟื้นใหม่ซึ่งจะเกิดอานุสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งต่อความเป็นเอกเทศต่อทั้งสองฝ่าย โดยมาครงกล่าวพร้อมเสริมว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงของทั้งสองชาติอย่างใกล้ชิด การเยือนมาเลเซียของประธานาธิบดีฝรั่งเศสครั้งนี้มีระยะเวลายาวนาน 2 วัน ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในระดับสากล
บริบทการเดินทางและผู้นำระดับโลกในเอเชีย
การเดินทางของประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง สู่ภูมิภาคเอเชียครั้งนี้เป็นการกระทบไหล่ผู้นำระดับโลกอีกหลายท่าน โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีแคนาดา มาร์ค คาร์นีย์ ก็ได้เดินทางเข้าภูมิภาคเดียวกันในโอกาสการประชุมฟรังโกโฟนีที่กัมพูชาซึ่งมีมาครงและคาร์นีย์เข้าร่วม รวมถึงมีการประชุมอาเซียนที่มีทั้งผู้นำสหรัฐฯ ผู้นำแคนาดา นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานิส ประธานาธิบดีบราซิล ลูอิซ อีนักซิโอ ลูลา ดาซิลวา นายกรัฐมนตรีจีน หลี่ เฉียง และรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เก ลาฟรอฟ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ทรัมป์ลงนามข้อตกลงการค้ากับไทยในอาเซียนซัมมิต
ในการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์วันนี้(17 พ.ย.) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมลงนามในข้อตกลงการค้ากับ "ไทย" ที่การประชุมอาเซียน ซึ่งนายกรัฐมนตรีไทย อนุทิน ชาญวีรกุล จะร่วมลงนามในข้อตกลงภาษีทรัมป์กับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเวลา 21.25 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ การลงนามดังกล่าวเป็นไปตามรายงานของสื่อไทยที่ระบุว่า เอกสารลับ ครม. ไทย-สหรัฐฯ เตรียมประกาศบรรลุข้อสรุปในสาระสำคัญ (substantial conclusion) ของความตกลงการค้าต่างตอบแทน (ART) กลางเวทีอาเซียนซัมมิต แต่แถลงการณ์ไม่ระบุอัตราภาษีและรายละเอียดข้อผูกพันที่ชัดเจน
ผลกระทบภาคการเงินและข้อจำกัดชิป AI
ธนาคารแห่งประเทศไทยขอให้ชั่งผลผูกพันต่อภาคการเงินก่อนลงนามฉบับจริงของข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของไทย โดยอ้างอิงจากข้อมูลสหรัฐฯ พบว่าไทยมีการเกินดุลทางการค้ากับอเมริกาปีที่แล้ว 71.1 พันล้านดอลลาร์ และไทยล่าสุดสัปดาห์นี้ตกอยู่ในบัญชีการจำกัดการส่งออกชิป AI เพื่อป้องกันบริษัทจีนเข้าถึงเทคโนโลยีสหรัฐฯที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงต่ออเมริกา ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนถึงความซับซ้อนของความขัดแย้งทางการค้าและเทคโนโลยีระหว่างประเทศมหาอำนาจ
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