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มาเลเซีย เยือนไทย เผยท่าทีจ่อหารุงสันติสุข

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
มาเลเซีย เยือนไทย เผยท่าทีจ่อหารุงสันติสุข
มาเลเซีย · สันติสุข · ไทย
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พลโท ดาโต๊ะ อะห์หมัด โนรีฮัน บิน ญาลาล ผู้อำนวยความสะดวกสันติสุขมาเลเซีย เยือนไทย ประชุมกับขบวนการสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดับไฟความรุนแรง

พลโท ดาโต๊ะ อะห์หมัด โนรีฮัน บิน ญาลาล ผู้อำนวยความสะดวก สันติสุข มาเลเซีย เยือน ไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2569 เพื่อประชุมกับขบวนการ สันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้

มาเลเซีย เยือนไทย ประชุมกับขบวนการสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้อำนวยความสะดวกสันติสุขมาเลเซีย ได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับการพบปะหารือกับนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ หัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

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การมีส่วนร่วมของข้าราชการไทย

การประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการนำเสนอข้อมูลและข่าวเกี่ยวกับการกระทำของรัฐบาลไทยที่มุ่งหวังลดการความรุนแรงและสร้างสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้

การมีส่วนร่วมของมาเลเซีย

การเยือนครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสสำหรับผู้อำนวยความสะดวกสันติสุขมาเลเซียในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

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การประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อปิดช่องว่างและจัดการกับความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองด้าน ส่งผลให้การความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง และสันติสุขก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่โดดเด่น

สรุปข้อสรุป

การประชุมครั้งนี้ จะถือเป็นก้าวแรกของการมีส่วนร่วมจากทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สันติสุขยิ่งขึ้น และลดการความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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มาเลเซีย สันติสุข ไทย วันนอร์-คณะสันติสุขฯ สีหศักดิ์-เลขาฯ สมช.

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