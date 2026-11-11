มาเลเซีย เยือนไทย เผยท่าทีจ่อหารุงสันติสุข
พลโท ดาโต๊ะ อะห์หมัด โนรีฮัน บิน ญาลาล ผู้อำนวยความสะดวกสันติสุขมาเลเซีย เยือนไทย ประชุมกับขบวนการสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดับไฟความรุนแรง
พลโท ดาโต๊ะ อะห์หมัด โนรีฮัน บิน ญาลาล ผู้อำนวยความสะดวก สันติสุข มาเลเซีย เยือน ไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2569 เพื่อประชุมกับขบวนการ สันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้
มาเลเซีย เยือนไทย ประชุมกับขบวนการสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้อำนวยความสะดวกสันติสุขมาเลเซีย ได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับการพบปะหารือกับนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ หัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้Also read'ทรู' เตือนด่วน ภัยไซเบอร์ถล่มไทย ชู Agentic AI ผ่าทางรอด
การมีส่วนร่วมของข้าราชการไทย
การประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการนำเสนอข้อมูลและข่าวเกี่ยวกับการกระทำของรัฐบาลไทยที่มุ่งหวังลดการความรุนแรงและสร้างสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
การมีส่วนร่วมของมาเลเซีย
การเยือนครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสสำหรับผู้อำนวยความสะดวกสันติสุขมาเลเซียในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อปิดช่องว่างและจัดการกับความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองด้าน ส่งผลให้การความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง และสันติสุขก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่โดดเด่น
สรุปข้อสรุป
การประชุมครั้งนี้ จะถือเป็นก้าวแรกของการมีส่วนร่วมจากทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สันติสุขยิ่งขึ้น และลดการความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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