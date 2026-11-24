มาเรสก้ายืนยันเซเมนโยเจ็บแน่นอน นาโปลีด่วนขาดดาวซัลโวบุกเอติฮัด
เอ็นโซ่ มาเรสก้า ยืนยัน อองตวน เซเมนโย พ้นสภาพสนาม 8 สัปดาห์ ขณะที่นาโปลีขาดผู้เล่นหลักหลายคนบุกเอติฮัด สเตเดี้ยม พบแมนฯ ซิตี้ ที่ฟอร์มตกแต่หวังเก็บ 3 คะแนน
เอตฮาฬ สเตเดี้ยม จะเป็นสนามแห่งการต่อสู้ครั้งสำคัญเมื่อ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต้องต้อนรับ นาโปลี ในศึกการแข่งขันที่จะชี้วัดความต่อเนื่องของทีมที่มักจะมีปัญหาเรื่องความเปราะบางในแนวรับ โดย เอ็นโซ่ มาเรสก้า กุนซือทัพเรือใบสีฟ้า ได้ยืนยันผ่านงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าสถานการณ์อาการบาดเจ็บของผู้เล่นมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
อองตวน เซเมนโย ปีกตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยังคงเป็นนักเตะเพียงรายเดียวของทีมที่ยืนยันชัดแล้วว่าหมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนในนัดนี้ โดยอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าซึ่งได้รับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนตุลาคม ทำให้เขาต้องพักฟื้นระยะยาวประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนกำลังพลของมาเรสก้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้Also readเบสท์ รักษ์วนีย์ ปัดดราม่าครอบครัว ย้ำดูแลสมรักษ์คำสิงห์ตลอดไป
มาเตอุส นูเนส กลับมาพร้อมอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
มาเตอุส นูเนส ได้ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าที่ทำให้เขาพลาดโอกาสลงสนามในเกมเสมอฟูแล่ม 1-1 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา และสถานะของเขาได้กลับมาเป็นตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กขวาได้อีกครั้ง โดยมาเรสก้าเปิดเผยว่ากำลังบริหารจัดการอาการตึงของกล้ามเนื้อเล็กน้อยในนักเตะบางราย เพื่อรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นอย่างหนักในปัจจุบัน
การจัดทัพของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ มีแนวโน้มว่าจะได้เห็น เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ และ ไรยัน แชร์กี กลับมาออกสตาร์ตเป็นตัวจริงอีกครั้ง หลังทั้งสอง人被พักไว้เป็นตัวสำรองในลีกนัดล่าสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการรักษาความสดของผู้เล่นในช่วงเวลาที่มีความสำคัญ
นาโปลีขาดผู้เล่นหลักหลายรายบุกบุกอังกฤษ
ฝ่ายตรงข้ามอย่าง นาโปลี ภายใต้การนำทีมของ มัสซิมิลิอาโน่ อัลเลกรี จะต้องยกพลมาเยือนแมนเชสเตอร์ด้วยสภาพทีมที่ขาดผู้เล่นสำคัญจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น อันโตนิโอ แวร์การ่า, โจวานนี่ ดิ โลเรนโซ่, สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า, อเล็กซ์ เมเร็ต, อเลสซานโดร บวนจอร์โน่, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ อลีสซง ซานโตซ ที่ทั้งหมดติดสถานะบาดเจ็บ
นอกจากนี้ ราฟา มารีน ยังต้องติดโทษแบน ทำให้ทีมขาดผู้เล่นหลักในแดนกลางไปอย่างเจ็บปวด อย่างไรก็ตาม ข่าวดีสำหรับนาโปลีคือ ดาวิด เนเรส ได้กลับมาซ้อมเต็มรูปแบบ และมีชื่อเป็นตัวเลือกในแนวรุก ขณะที่ เควิน เดอ บรอยน์ ก็ฟิตสมบูรณ์พร้อมที่จะกลับมาเยือนถิ่นเอติฮัด สเตเดี้ยม หลังจากเพิ่งลงสนามเป็นตัวสำรองในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อแทนที่ แวร์การ่า
แผนการเล่นและแนวโน้มผลการแข่งขัน
สำหรับแผนการเล่นคาดว่า นาโปลี จะจัดทัพด้วย จานลุยจิ ดอนนารุมม่า ในตำแหน่งผู้รักษาประตู โดยมีแนวรับประกอบไปด้วย มาเตอุส นูเนส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, มาร์ค เกอี, และ ยอชโก้ กวาร์ดิโอล ส่วนแนวรุกนำโดย เอร์ลิง ฮาลันด์ และ เควิน เดอ บรอยน์ ซึ่งแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต้องการแก้ไขเกมรับที่เปิดพื้นที่ให้คู่แข่งโจมตีมากเกินไป
แม้ว่าแมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มตก แต่การหวังให้ นาโปลี บุกมาเยือนแล้วลบสถิติที่ไม่ดีในการพบกับทัพเรือใบสีฟ้าด้วยการคว้า 3 คะแนนกลับออกไปได้นั้น ดูจะเป็นเรื่องที่ยากลำบาก เนื่องจากเจ้าถิ่นมีความเปราะบางในแนวรับที่อาจทำให้พวกเขาต้องพบกับผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังอีกครั้ง หากไม่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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