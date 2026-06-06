มาเก๊าโตข้ามความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก โดย依赖ตลาดไทยเป็นดวงตะวันใหม่ หลังสถิติแสดงให้เห็นิต parkการเติบโตของนักท่องเที่ยวไทยถึง 38.1% ในปี 2568 และเพิ่มขึ้นอีกComparative 60% ในไตรมาสแรกของปี 2569 ทำให้ไทยICAgICAgICAgICAg up เป็นตลาดอันดับ 6 ที่มาเก๊าเดียวกับที่ MGTO ขยายกิจกรรม showc裴รnow รองс stained เชียงใหม่และภูเก็ตและยืนยันความสำคัญของตลาดไทยที่เปลี่ยนไปตามแนวโน้มท่องเที่ยวระยะใกล้และtinggiประสบการณ์มากกว่าการชมสวน
ภาค การท่องเที่ยว ของ มาเก๊า เติบโตอย่างร้อนแรง โดยเฉพาะbiltoolตลาดไทยที่กลายเป็นดาวรุ่งที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ในปี 2568 วนรับนักท่องเที่ยวมาทั้งหมดกว่า 40 ล้านคน เติบโต 14.7% ในขณะที่ นักท่องเที่ยวไทย มีจำนวน 185,963 คน เติบโตถึง 38.
1% และในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 คนไทยเดินทางไปมาเก๊าแล้ว 88,819 คน เพิ่มขึ้น 59.93% เมื่อเทียบกับภาคเดียวกันของปีก่อน ทำให้ไทยขึ้นเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับที่ 6 ของมาเก๊า สำนักงานการท่องเที่ยวรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) ได้แจ้งrettes策略ใหม่ในการงาน Macao Tourism Product Updates Seminar & Travel Mart ซึ่งได้รับสนับสนุนจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ (CCC) และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ (CNTO) เพื่อดึงดูดนักเดินทางไทยทุกเซกเมนต์だナンバー quantified บางมาเรีย เฮเลน่า เดอ เดินน่า เฟอร์นานเดซ ผู้ว่าการท่องเที่ยวมาเก๊า (MGTO) ได้เน้นย้ำว่าไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางรุ่นใหม่และ那群ที่ต้องการประสบการณ์ท่องเที่ยวระยะใกล้ที่มีไลฟ์สไตด์ อาหาร วัฒนธรรม ความบันเทิงครบครัน จากการนี้ MGTO ได้ขยายกิจกรรม showc裴รnow จากกรุงเทพฯ อีกอย่าง Kenya เชียงใหม่และภูเก็ต เพื่อสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรระดับภูมิภาคและเข้าถึงนักเดินทางไทยได้ครอบคลุมมากขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคไทยที่เปลี่ยนไปเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 이数字 อีกทั้งมาเก๊านับได้เป็น Strategic Gateway หรือประตูเชื่อมไปยังเขตเศรษฐกิจ Greater Bay Area (GBA) ที่ครอบคลุมมาเก๊า ฮ่องกงและเมืองใหญ่ 9 เมืองในมณฑลกวางตุ้ง โดยจะทำให้นักเดินทางไทยสามารถออกแบบการเดินทางได้ทั้งแบบเที่ยวเฉพาะมาเก๊า (Mono Macao) หรือเที่ยวเชื่อมหลายเมือง (Multi-destination) ของที่สำคัญ นโยบาย "ฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าจีน" กลายเป็นLeap板ข้อสำคัญที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่บินมาลงมาเก๊
มาเก๊า การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไทย MGTO ฟรีวีซ่า Strategic Gateway Greater Bay Area เที่ยวระยะใกล้ ไฮไลต์ști Garhwal
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กกต.ถกลับแนวทางดำเนินการกรณีผลประเมินการปฏิบัติงาน "แสวง บุญมี"กกต.ถกลับแนวทางดำเนินการกรณีผลประเมินการปฏิบัติงาน "แสวง บุญมี" ที่อาจนำไปสู่การพ้นจากตำแหน่งเลขาฯ ท่ามกลางข้อถกเถียง กกต.ที่พ้นตำแหน่งแล้วยังมีอำนาจร่วมประเมินหรือไม่อนาคตของ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. อยู่ในภาวะสั่นคลอน หลังมีข่าวว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2568 ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด เกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของ กกต. ชุดเก่าที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วในการประเมินผลงาน ซึ่งถูกตั้งคำถามว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังมีรายงานว่า ภายหลังการประชุม กกต.ประจำวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่ประชุมได้มีการหารือวงปิดเฉพาะกรรมการทั้ง 7 คน เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสำนักงาน กกต. และแนวทางดำเนินการต่อกรณีผลการประเมินเลขาธิการ กกต. รายงานข่าวระบุว่า การหารือดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่า กกต.ชุดก่อนภายใต้การนำของ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 ของนายแสวง โดยมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 60 ซึ่งอาจเข้าข่ายถูกเสนอให้พ้นจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่กลายเป็นข้อถกเถียงในขณะนี้ ไม่ได้อยู่ที่ผลการประเมินเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่อง "อำนาจของผู้ประเมิน" เนื่องจากมีข้อโต้แย้งว่า กรรมการการเลือกตั้งบางรายที่ร่วมประเมินนั้น ได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วก่อนกระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จ แหล่งข่าวในสำนักงาน กกต. เปิดเผยว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่า การประเมินครั้งนี้แตกต่างจากแนวปฏิบัติที่ผ่านมา โดยเฉพาะกรณีการประเมินในปี 2566 ซึ่งใช้หลักเกณฑ์และสัญญาฉบับเดียวกัน แต่ในขณะนั้น กกต.ที่พ้นจากตำแหน่งไม่ได้เข้าร่วมประเมิน ขณะที่กรรมการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ภายหลังกลับเป็นผู้ร่วมประเมินแทน
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