มาสด้าห่วงใยลูกค้า จัดแคมเปญพิเศษดูแลรถช่วงหน้าร้อน

มาสด้าแสดงความห่วงใยลูกค้าด้วยแคมเปญพิเศษ “MAZDA SPECIAL SEASON อุ่นใจรับหน้าร้อน กับข้อเสนอพิเศษดูแลรถคุณ” มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว และตลอดฤดูร้อนนี้ มาสด้าได้จัดเตรียมข้อเสนอหลากหลายเพื่อดูแลรถยนต์ของลูกค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุด โดยแคมเปญนี้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายใต้โครงการขับขี่ปลอดภัย ซึ่งมาสด้าให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แคมเปญ “MAZDA SPECIAL SEASON” มอบบริการตรวจเช็กรถฟรี 20 รายการ ตามมาตรฐานที่กรมขนส่งทางบกกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารถยนต์ของลูกค้าทุกคันมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงสุด การตรวจเช็คนี้ดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญและใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับการตรวจและวิเคราะห์รถยนต์มาสด้า (M-MDS) อย่างละเอียด เพื่อตรวจหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ มาสด้ายังมอบข้อเสนอทางการเงินที่น่าสนใจเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการดูแลรักษารถยนต์ โดยมีโปรแกรมผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับค่าซ่อมบำรุง และโปรแกรมผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับลูกค้าที่ซื้อยางรถยนต์ TOYO TIRES พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท เมื่อซื้อยางครบทุก 4 เส้น ข้อเสนอเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินและดูแลรักษารถยนต์ได้อย่างสบายใจ นายศราวุฒิ บรรยงค์กุล ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความปลอดภัยของลูกค้าและผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด มาสด้าจึงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ที่มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายที่ครอบคลุม เพื่อดูแลรถยนต์ของลูกค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมสมบูรณ์เสมอ แคมเปญ “MAZDA SPECIAL SEASON” เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของมาสด้าในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกการเดินทาง มาสด้าขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้รถยนต์มาสด้า และสัญญาว่าจะให้การดูแลรถยนต์ของลูกค้าอย่างดีที่สุด เพื่อให้รถยนต์เป็นดั่งตัวแทนในการส่งมอบประสบการณ์ความสุขในการขับขี่ “Joy of Driving” และต่อยอดไปจนถึงการประสบการณ์ความสุขในการใช้ชีวิต “Joy of Living” ให้กับลูกค้ามาสด้าทุกคน แคมเปญนี้เปิดให้เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 สำหรับบริการตรวจเช็กรถฟรี 20 รายการ และถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 สำหรับโปรแกรมผ่อน 0% ค่าซ่อมบำรุง ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาสด้าทั่วประเท
มาสด้า แคมเปญ โปรโมชั่น รถยนต์ บริการหลังการขาย
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MAZDA 2 CX-30 ขายดีสุด! MAZDA ฟุ้ง ฟันยอดจอง มอเตอร์เอ็กซ์โปกว่า 4,000 คันMAZDA ปลื้มลูกค้าแห่จองทะลุ 4 พันคัน Mazda 2 ขายกระจาย 1,500 คัน CX-30 ซิวยอดจองเฉียด 1,000 คัน ปิดฉากมอเตอร์เอ็กซ์โปงดงาม
Read more »
ต.สยามเปิดตัวยาง Toyo Tires และ Nitto Tire 2 กวาดแชร์ตลาดยางรถยนต์พรีเมียม : อินโฟเควสท์บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด เปิดตัวยางนำเข้ารุ่นใหม่ คือ ยาง Toyo Tires และ Nitto Tire รุ่นใหม่ ตั้งเป้ากวาดแชร์ตลาดยางรถยนต์พรีเมียมโดยเอาใจทั้งสายออฟโรดและทางเรียบ รับเทรนด์การเดินทางท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์การทำงานและการพักผ่อนจากกระแสตอบรับของภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศที่ได้ฟื้นฟูหลังจากช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา บริษัท ต.สยาม ได้ค้นคว้าและพัฒนาสินค้ายางรถยนต์ทั้ง 2 รุ่นร่วมกับ Toyo Tires และ Nitto Tire เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การขับขี่ในเทรนด์ปัจจุบัน ที่ต้องการความสบายเสมือนการได้พักผ่อนขณะขับขี่ แต่ก็ยังสามารถใช้ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ในการขับขี่บางช่วงเวลาที่ต้องการความสนุก ซึ่งก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งสองรูปแบบของการขับขี่ ที่มาพร้อมด้วยความปลอดภัย จากเทคโนโลยีและวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าของทั้ง 2 แบรนด์ของทางบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ได้แก่ ยาง Toyo C2S จากค่าย Toyo Tires ยาง Super Comfort ที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีจากการผลิต และการออกแบบบล็อกดอกยางด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจึงทำให้ช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนน และควบคุมได้เป็นอย่างดี นายอภิชัย ตั้งวงศ์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล […]
Read more »
Mazda แพ้คดีแล้ว! ใครใช้ Mazda 2 ดีเซล เตรียมหลักฐาน มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยMazda ได้ถูกลูกค้าจำนวน 9 คน ฟ้องคดีแบบกลุ่ม และแพ้คดีในที่สุด ซึ่งขณะนี้หากใครใช้รถยนต์ Mazda Skyactiv-D ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซล และพบปัญหาเครื่องยนต์สั่น เร่งไม่ขึ้น จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากบริษัท
Read more »
Mazda เรียกคืนรถมาสด้า 2 รุ่นปี 2014 – 2018 ทุกคัน พร้อมชดใช้ค่าเสียหาย หลังผู้บริโภคชนะคดีกลุ่มเรื่องปัญหาการใช้งาน - iT24Hrsศาลชั้นต้นประกาศให้ Mazda เรียกคืนรถมาสด้า 2 เครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซล (Mazda 2 Skyactiv D 1.5) ที่ผลิตในปี 2014 – 2018 ทุกคัน
Read more »
TOYO TIRES คว้าชัย Endurance Nürburgringทีม Toyo Tires - Ring Racing คว้าที่ 1 ในการแข่งขัน Nürburgring Langstrecken-Serie Endurance (NLS) สนามที่ 1 กับการแข่งขันที่รู้จักกันในชื่อ
Read more »
NEW MAZDA ESSENTIAL COLLECTION เทคโนโลยีสกายแอคทีฟเต็มคัน ราคาสุดคุ้มNEW MAZDA ESSENTIAL COLLECTION ประกอบด้วยรถรุ่นยอดนิยม 3 รุ่น ได้แก่ NEW MAZDA2 ESSENTIAL, NEW MAZDA CX-3 ESSENTIAL
Read more »