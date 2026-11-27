มาร์ก มาร์เกซ ประกาศเลิกแข่งโมโตจีพี หลังจบ บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์
มาร์ก มาร์เกซ ประกาศเลิกแข่งอย่างเป็นทางการหลังจบ บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์ นักบิด 8 สมัยโลกยืนยันเป็นครั้งสุดท้ายกับ ดูคาติ พร้อมยืนยันสัญญาใหม่สำหรับฤดูกาลถัดไป
มาร์ก มาร์เกซ นักบิดระดับตำนานชาวสเปนเจ้าของแชมป์โลก โมโตจีพี 8 สมัย ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะแขวนสติกเกอร์เลิกแข่งขันหลังจากจบฤดูกาลนี้ โดย มาร์เกซ วัย 33 ปี ได้ประกาศจุดจบของการค้าแข้งในคลาสสูงสุดนี้ ขณะที่เขาเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันรายการ บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์
จุดจบของตำนาน 8 สมัยโลก
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหน้าการฝึกซ้อมรอบแรก ของรายการ บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. โดย มาร์เกซ ได้ชูข้อความที่ระบุว่านี่จะเป็นการแข่งขันเรซสุดท้ายของเขาในโมโตจีพี ให้กล้องโทรทัศน์เห็นอย่างชัดเจน ก่อนเริ่มการฝึกซ้อมรอบแรกเวลา 10:45 น. ตามเวลาท้องถิ่นAlso readมะเฟือง ไม้ดอกประดับบ้าน ความเชื่อเรื่องโชคลาภและการปลูกที่ถูกต้อง
มาร์เกซ แสดงความขอบคุณต่อทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้อย่างลึกซึ้ง โดยเขาระบุผ่านข้อความว่า "ขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ ผมหวังว่าทุกคนจะสนุกกับมันมากเท่ากับที่ผมสนุก" ท่ามกลางความประหลาดใจของทุกคนในบริเวณพิตเลน
ข่าวลือก่อนหน้านี้ระบุว่านักบิดชาวสเปนรายนี้อาจตัดสินใจเลิกแข่งโมโตจีพีในช่วงท้ายปี เนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่สะสมมาอย่างยาวนาน แต่การประกาศในลักษณะนี้สร้างความตกตะลึงให้กับเพื่อนนักแข่งจำนวนมากที่ไม่คาดคิดว่าจะได้รับข่าวร้ายนี้
ยืนยันความเป็นทางการจาก ดูคาติ
ด้าน ทีม ดูคาติ ยืนยันเรื่องนี้อีกครั้งว่า "เป็นทางการแล้ว มาร์ก มาร์เกซ ตัดสินใจเลิกแข่งโมโตจีพี และการแข่งขัน บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์ 2026 จะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายของเขาในฐานะนักแข่งอาชีพและกับทีม ดูคาติ" ซึ่งเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของตำนานนักบิดชาวสเปนอย่างสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม ดูคาติ ยังยืนยันว่ามาร์เกซยังคงเซ็นสัญญา 2 ปีกับแบรนด์สำหรับยุคใหม่ของเครื่องยนต์ 850 ซีซี ซึ่งก่อนหน้านี้ ดาวิเด ทาร์ดอซซี ผู้จัดการทีมของแบรนด์อิตาลี ได้ยืนยันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในโปรตุเกสว่า นักแข่งชาวสเปนรายนี้จะลงแข่งในฤดูกาลหน้า
ความสำเร็จของ มาร์เกซ ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเป็นแชมป์โลกโมโตจีพี 8 สมัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 10 ในทุกรุ่น ซึ่งถือเป็นสถิติที่น่าประทับใจที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งรถจักรยานยนต์ระดับโลก และนี่คือมรดกที่เขาทิ้งไว้ในวงการมอเตอร์สปอร์ต
บทสรุปการเดินทางครั้งสำคัญ
แม้ว่า มาร์เกซ จะตัดสินใจเลิกแข่งขันหลังจากจบฤดูกาลนี้ แต่เขายังคงมีพันธะสัญญากับ ดูคาติ อีก 2 ปี ซึ่งหมายความว่าฤดูกาลหน้าคือช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของวงการ โมโตจีพี และแฟน ๆ รอชมการผจญภัยครั้งสุดท้ายของตำนานรายนี้
การประกาศดังกล่าวสร้างความเสียใจและความเคารพต่อผู้คนที่ติดตามผลงานของเขา มาอย่างยาวนาน โดย มาร์เกซ วัย 33 ปี ได้ทิ้งบทสรุปของการเดินทางครั้งสำคัญนี้ไว้ด้วยข้อความสั้น ๆ ว่า "ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง" ขณะนั่งอยู่ในโรงรถ ดูคาติ ก่อนเริ่มการฝึกซ้อมรอบแรก
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