มาร์ส จัดงานวิ่งการกุศล Run for Dog 2026 บริจาคอาหารสุนัข 4,137 กิโลกรัม
มาร์สและเปดดิกกรีจัดกิจกรรม Run for Dog 2026 ที่โคราช รวมนักวิ่งและสุนัข 684 คน ร่วมบริจาคอาหารสุนัขไร้บ้านจำนวน 4,137 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนโภชนาการของสัตว์ในศูนย์พักพิง
มาร์ส เพทแครร์ ผู้นำระดับโลกด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงและเจ้าของแบรนด์ เปดดิกกรี ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "Run for Dog 2026 รวมพลคน (รู้) ใจหมา วิ่งด้วยกันปันให้หมาจร" เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ณ พื้นที่รอบสำนักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 684 คน และสุนัขร่วมวิ่งอีก 191 ตัว เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ไร้บ้าน
รายละเอียดกิจกรรมและการบริจาคอาหาร
กิจกรรมวิ่งการกุศลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนสวัสดิภาพสัตว์และไลฟ์สไตล์ที่มีสุขภาพดีสำหรับทั้งคนและสัตว์เลี้ยง ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกระยะทางวิ่งได้หลายระดับ ทั้งการวิ่งร่วมกับสุนัขคู่ใจในระยะ 2.5 และ 5.5 กิโลเมตร หรือวิ่งระยะเดี่ยวที่ 5.5 และ 10.5 กิโลเมตร ซึ่งช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายและใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน โดยมาร์สและเปดดิกกรีเปลี่ยนทุกก้าวของผู้เข้าร่วมเป็นมือนักโภชนาการครบถ้วนสำหรับสุนัขไร้บ้านAlso readเฉียง ไปอยู่ไหนมา ปลื้ม! จัดวิ่งครั้งแรก กระแสตอบรับเกินคาด คนดังร่วมแจมเพียบ!
จากพลังการรวมตัวของนักวิ่งทุกคนที่สะสมระยะทางรวมกันมากถึง 4,137 กิโลเมตร มาร์สและเปดดิกกรีจึงประกาศบริจาคอาหารสุนัขเปดดิกกรีจำนวน 4,137 กิโลกรัม เพื่อช่วยดูแลโภชนาการของสุนัขไร้บ้านในศูนย์พักพิงพันธมิตร ได้แก่ มูลนิธิเดอะวอยซ์ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย และมูลนิธิใจด็อกเรสคิว ซึ่งการบริจาคครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ระหว่างรอบ้านหลังใหม่
มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตร
ดร. ซูซาน หว่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์และผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจประจำประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ของมาร์ส เพทแครร์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของกิจกรรมว่า เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ โดยยังช่วยสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนและตอกย้ำศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง
ดร. ซูซาน หว่าน ยังได้กล่าวขอบคุณมาร์ส เพทแครร์ ที่มีโรงงานและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปากช่องมายาวนาน ผ่านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้เข้าร่วม แต่ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของโภชนาการที่ครบถ้วนและสมดุลสำหรับสุนัขในศูนย์พักพิง
ผลกระทบและความมุ่งมั่นในอนาคต
งานวิ่งการกุศล "Run for Dog 2026" ในครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจไปพร้อมกันได้ พร้อมกับการช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ซึ่งมาร์สและเปดดิกกรียังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสวัสดิภาพสัตว์ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพันธมิตร และชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เปดดิกกรีหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านโภชนาการสำหรับสุนัขที่ได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์ เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งต่อไปในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ณ เส้นทางรอบสำนักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญชวนให้นักวิ่งเตรียมพร้อมพาสุนัขคู่ใจมาร่วมแบ่งปันความช่วยเหลือแก่สุนัขไร้บ้านในอนาคตต่อไป
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