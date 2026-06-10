มาร์ค อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: อดีตนายกฯ เปิดใจถึงอนาคตพรรคประชาธิปัตย์ พบมุมชีวิตส่วนตัว และตอบคำถามสุดฮา

เปิดรายการมาไม่ทันไร คุณมาร์คก็ถูกยิงคำถามตรงถึงอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ หลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคสูญเสียพื้นที่สำคัญในกรุงเทพมหานครจนไม่เหลือ สส.กทม.แม้แต่คนเดียว โดยเจ้าตัวยอมรับว่าพรรคกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ แต่ยังเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์สามารถกลับมาได้รับความไว้วางใจจากคนกรุงเทพฯ ได้ หากสามารถนำเสนอนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาจริงของประชาชน อีกหนึ่งช่วงที่น่าจับตา คือการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งเรื่องการกู้เงินมหาศาล โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ และความกังวลเรื่องความโปร่งใสของโครงการด้านดิจิทัล แต่ความเข้มข้นไม่ได้มีแค่เรื่องการเมือง เพราะ HOT SEAT ยังพาผู้ชมไปพบกับมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นของอดีตนายกฯ คนนี้ ตั้งแต่วัยเด็ก ชีวิตครอบครัว ไปจนถึงเรื่องราวความรักกับภรรยาคู่ชีวิต ที่ร่วมฝ่ามรสุมการเมืองมาเคียงข้างกันตลอดหลายทศวรรษ แฟนฟุตบอลก็ห้ามพลาด เพราะอดีตนายกฯ ยังเผยตัวตนในฐานะแฟนพันธุ์แท้ของทีมนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พร้อมตอบคำถามสุดฮาว่า ระหว่างนิวคาสเซิลคว้าแชมป์ กับประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้ง อะไรจะทำให้เขาดีใจมากกว่ากัน และแน่นอนว่าไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ช่วง Social Bomb เมื่อคุณมาร์คต้องเผชิญหน้ากับทุกคำวิจารณ์แบบตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะเป็นข้อครหาว่าเป็นนักการเมืองยุคเก่า เข้าถึงประชาชนไม่พอ เป็นฝ่ายค้านเก่งกว่าการเป็นรัฐบาล ก่อนปิดท้ายด้วยภารกิจสุดกดดันสยบทุกดราม่า 15 วินาที ที่เจ้าตัวต้องสรุปความเป็นตัวตนของตัวเองให้สั้นที่สุด เพื่อส่งสารถึงทั้งคนที่รักและคนที่ยังตั้งคำถามกับเขา
เปิดรายการมาไม่ทันไร คุณมาร์คก็ถูกยิงคำถามตรงถึงอนาคตของ พรรคประชาธิปัตย์ หลังจากการ เลือกตั้ง ที่ผ่านมา พรรคสูญเสีย พื้นที่สำคัญ ใน กรุงเทพมหานคร จนไม่เหลือ สส.
กทม.
แม้แต่คนเดียว โดยเจ้าตัวยอมรับว่าพรรคกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ แต่ยังเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์สามารถกลับมาได้รับความไว้วางใจจากคนกรุงเทพฯ ได้ หากสามารถนำเสนอนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาจริงของประชาชน อีกหนึ่งช่วงที่น่าจับตา คือการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งเรื่องการกู้เงินมหาศาล โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ และความกังวลเรื่องความโปร่งใสของโครงการด้านดิจิทัล แต่ความเข้มข้นไม่ได้มีแค่เรื่องการเมือง เพราะ HOT SEAT ยังพาผู้ชมไปพบกับมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นของอดีตนายกฯ คนนี้ ตั้งแต่วัยเด็ก ชีวิตครอบครัว ไปจนถึงเรื่องราวความรักกับภรรยาคู่ชีวิต ที่ร่วมฝ่ามรสุมการเมืองมาเคียงข้างกันตลอดหลายทศวรรษ แฟนฟุตบอลก็ห้ามพลาด เพราะอดีตนายกฯ ยังเผยตัวตนในฐานะแฟนพันธุ์แท้ของทีมนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พร้อมตอบคำถามสุดฮาว่า ระหว่างนิวคาสเซิลคว้าแชมป์ กับประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้ง อะไรจะทำให้เขาดีใจมากกว่ากัน และแน่นอนว่าไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ช่วง Social Bomb เมื่อคุณมาร์คต้องเผชิญหน้ากับทุกคำวิจารณ์แบบตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะเป็นข้อครหาว่าเป็นนักการเมืองยุคเก่า เข้าถึงประชาชนไม่พอ เป็นฝ่ายค้านเก่งกว่าการเป็นรัฐบาล ก่อนปิดท้ายด้วยภารกิจสุดกดดันสยบทุกดราม่า 15 วินาที ที่เจ้าตัวต้องสรุปความเป็นตัวตนของตัวเองให้สั้นที่สุด เพื่อส่งสารถึงทั้งคนที่รักและคนที่ยังตั้งคำถามกับเข
มาร์ค อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ อนาคตพรรค เลือกตั้ง พื้นที่สำคัญ กรุงเทพมหานคร สส.กทม. อนาคตพรรค เลือกตั้ง พื้นที่สำคัญ กรุงเทพมหานคร สส.กทม. อนาคตพรรค เลือกตั้ง พื้นที่สำคัญ กรุงเทพมหานคร สส.กทม.
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