มารีน่าชี้แจงหลังลบคอมเมนต์ หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องครอบครัว

มารีน่าศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า ออกมาชี้แจงหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องครอบครัว หลังจากมีคนบันเทิงหลายคนเข้าไปกดไลก์และส่งกำลังใจในโพสต์ของ ‘มายด์ ลภัสลัล’ และ ‘พาย สุนิษฐ์ สก๊อต’
ฟังข่าว จากกรณีดรามาระหว่าง ‘ทราย สก๊อต’ และ ‘ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ’ ทำให้เกิดกระแส วิพากษ์วิจารณ์ ในสังคม รวมถึงมีคน บันเทิง หลายคนเข้าไปกดไลก์และส่งกำลังใจในโพสต์ของ ‘ มายด์ ลภัสลัล ’ และ ‘ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ’ ล่าสุด ‘ มารีน่า ’ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า’ ออกมาชี้แจงหลังขอ ลบคอมเมนต์ ในอินสตราแกรม มายด์ ลภัสลัล ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @ marinaemmbสวัสดีค่ะ โพสต์นี้น่าอยากออกมาขอโทษทุกคนจากใจจริงกับสิ่งที่กำลัง เป็นประเด็นที่อ่อนไหวอยู่ในตอนนี้ น่าอยากขอชี้แจงว่า ในข้อความที่น่าได้ สื่อสารออกไปนั้น เจตนาเพียงหนึ่งเดียวของน่า คือการให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังตั้งครรภ์เพราะเป็นห่วงสภาพจิตใจของเพื่อนในขณะที่กำลังถูกต่อว่าโดยที่ก่อนหน้านั้นยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงหรือได้รับฟังคลิปเสียงไปพร้อมกับทุกคน และน่าเข้าใจดีแล้วว่าการแสดงออกของตัวเองได้ส่งผลกระทบกระเทือนใจต่อหลายฝ่าย และทำให้หลายคนต้องผิดหวัง สำหรับเรื่องความรุนแรงใน ครอบครัว และการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ น่าขอยืนยันว่าน่ามีจุดยื่นที่ชัดเจนมาโดยตลอดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครและไม่ควรถูกมองข้ามไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทั้งยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนภายใน ครอบครัว ซึ่งน่าไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายตั้งแต่แรก น่าเข้าใจแล้วว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้โดยใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและน่าเสียใจที่อาจทำให้หลายฝ่ายเข้าใจผิดและได้รับผลกระทบ ในฐานะเพื่อนของมายด์ น่ายังคงขอเป็นกำลังใจให้เพื่อน คงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพของลูกในท้องและเป็นกำลังใจให้เพื่อนเสมอรับมือกับเรื่องนี้อย่างมีสติและเข้มแข็งเพื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างดีที่สุด สุดท้ายนี้ น่าอยากขอโทษทรายจากใจจริงอีกครั้ง รวมถึงทุกคนที่ได้รับผลกระทบหรือรู้สึกผิดหวังในตัวน่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ น่าจะนำบทเรียนครั้งนี้ไปทบทวนตัวเอง และระมัดระวังการใช้คำพูดและการกระทำต่อสังคมให้มากขึ้นค่.
