มารส์-เพดดี้กรี บริจาคอาหารหมา 4 พันกิโล จากงานวิ่งการกุศล Run for Dog 2026
มารส์และเพดดี้กรี จัดกิจกรรม Run for Dog 2026 ที่นครราชสีมา ผู้ร่วมวิ่งสะสมระยะทางรวม 4,137 กิโลเมตร ช่วยแปลงเป็นอาหารสุนัขไร้บ้าน 4,137 กิโลกรัม ส่งต่อให้ 3 มูลนิธิพันธมิตรดูแลโภชนาการอย่างครบถ้วน
บริษัท มารส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านดูแลสัตว์เลี้ยง ร่วมกับผู้สนับสนุนหลักอย่างแบรนด์ เพดดี้กรี จัดกิจกรรมการกุศล "Run for Dog 2026" หรือ "รวมพลคน(รู้)ใจหมา วิ่งด้วยกันปันให้หมาจร" ที่สนามบริเวณโดยรอบสำนักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยงานนี้เป็นการรวมตัวของชุมชนคนรักสุนัข เจ้าของสัตว์เลี้ยง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนท้องถิ่นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบและยกระดับสุขภาวะที่ดีให้กับทั้งคนและสัตว์เลี้ยง
รายละเอียดกิจกรรมและการระดมพลังวิ่ง
กิจกรรมการวิ่งการกุศลดังกล่าวดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจำนวน 684 คน พร้อมสุนัขร่วมกิจกรรมอีก 191 ตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ การแบ่งประเภทเส้นทางวิ่งครอบคลุมระยะทาง 2.5 กิโลเมตร และ 5.5 กิโลเมตร สำหรับคู่เดินวิ่งไปกับสุนัขคู่ใจ รวมถึงระยะทาง 5.5 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร สำหรับนักวิ่งเดี่ยว ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพAlso readได้เที่ยวสักธี ทริปนี้! พาซู้ดราเมง ร้าน “พีช พชร” ราเมงคนไทยทำ อร่อยไม่แพ้ต้นกำเนิด
แนวคิดหลักของงานนี้คือการจัดสรรทรัพยากรจากการวิ่งเพื่อนำมาช่วยเหลือสัตว์ไร้บ้าน โดยกำหนดกฎเกณท์ว่า ทุกๆ 1 กิโลเมตรที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง จะถูกแปลงค่าเป็นอาหารสุนัขแบรนด์เพดดี้กรี จำนวน 1 กิโลกรัม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนพลังการออกกำลังกายของผู้คนให้กลายเป็นโภชนาการที่จำเป็นสำหรับสุนัขที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือ
ผลลัพธ์การระดมทุนและอาหารสัตว์
จากพลังของการวิ่งของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ระยะทางการวิ่งที่สะสมมารวมกันมีมูลค่าถึง 4,137 กิโลเมตร ซึ่งส่งผลให้ทางผู้จัดสามารถบริจาคอาหารสุนัขเพดดี้กรีจำนวน 4,137 กิโลกรัม เพื่อนำไปสนับสนุนโภชนาการของสุนัขไร้บ้านในศูนย์พักพิงต่างๆ อย่างครบถ้วนและสมดุล
อาหารดังกล่าวถูกส่งต่อเพื่อช่วยดูแลโภชนาการของสุนัขไร้บ้านในความดูแลของพันธมิตรสำคัญ 3 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิเดอะวอยซ์ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย และมูลนิธิใจด็อก เรสคิว ซึ่งแต่ละองค์กรมีบทบาทสำคัญในการดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจของสุนัขก่อนส่งมอบให้เจ้าของใหม่
มุมมองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ดร. ซูซาน หว่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์และผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจประจำประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ของมารส์ เพ็ทแคร์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่าการจัดกิจกรรมนี้สะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าสัตว์เลี้ยงทำให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้น และสัตว์ทุกตัวสมควรได้รับสุขภาพที่ดีและบ้านที่อบอุ่น กิจกรรมนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนไลฟ์สไตล์สุขภาพดีและการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ
ด้านนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แสดงความยินดีที่เห็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมนี้ยังช่วยสร้างส่วนร่วมของชุมชนและตอกย้ำศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งสามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสุขภาพ
กิจกรรม Run for Dog 2026 ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องโภชนาการของสุนัขเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงให้แนบแน่นยิ่งขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันที่ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของทุกฝ่าย
นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างความตระหนักรู้เรื่องการดูแลโภชนาการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุนัขในศูนย์พักพิงที่กำลังรอคอยบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่น มารส์และเพดดี้กรียังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสวัสดิภาพสัตว์ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การพันธมิตร และชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยงทุกตัว
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