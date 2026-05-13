มายด์ ลภัสลัล แจงชัดปมดราม่าครอบครัวสามี ยันทำหน้าที่ภรรยาปกป้อง พาย สุนิษฐ์ จากข้อกล่าวหาล่วงละเมิดและมรดกที่ดิน

มายด์ ลภัสลัล ออกมาชี้แจงกรณีถูกชาวเน็ตวิจารณ์หลังน้องชายสามีแฉเรื่องล่วงละเมิดและทรัพย์สิน ยืนยันเพียงต้องการปกป้องสามีที่รักความเป็นส่วนตัว พร้อมโชว์หลักฐานโฉนดที่ดินเพื่อพิสูจน์ความจริง
ท่ามกลางกระแสสังคมที่เต็มไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนในโลกออนไลน์ กรณีความขัดแย้งภายในครอบครัวของตระกูลดังที่กลายเป็นประเด็นร้อนแรง เมื่อคุณทราย สิริณัฐ สก๊อต น้องชายของคุณ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ได้ตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องราวสะเทือนใจผ่านการอัดคลิปวิดีโอ โดยระบุว่าตนเองเคยถูกพี่ชายแท้ๆ ล่วงละเมิดทางเพศในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่ได้รับชมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงประเด็นความขัดแย้งเรื่องทรัพย์สินมรดกที่คุณตาได้มอบไว้ให้ โดยคุณทรายอ้างว่าถูกผู้เป็นมารดาฟ้องร้องเพื่อเรียกคืนทรัพย์สินเหล่านั้น เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างรอยร้าวภายในครอบครัว แต่ยังลุกลามมาถึงคุณ มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล ภรรยาของคุณพาย ที่ถูกชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปถล่มในอินสตาแกรมส่วนตัว มีการตั้งคำถามอย่างรุนแรงถึงความจริงของเหตุการณ์ล่วงละเมิด และเรียกร้องให้เธอออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือ ชี้แจงข้อเท็จจริง ในฐานะคนใกล้ชิด ซึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของโซเชียลมีเดียที่สามารถกลายเป็นศาลเตี้ยตัดสินบุคคลได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยที่ยังไม่ได้รับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ในเวลาต่อมา คุณ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้ตัดสินใจออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเอง โดยการอัดคลิปวิดีโอชี้แจงทุกประเด็นที่สังคมกำลังสงสัยด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสะเทือนใจ คุณพายยืนยันอย่างหนักแน่นว่าข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อน้องชายแท้ๆ นั้นไม่เป็นความจริงโดยเด็ดขาด และเขารู้สึกขยะแขยงกับคำกล่าวหาที่รุนแรงและผิดธรรมชาติเช่นนี้ การที่ถูกคนในครอบครัวกล่าวหาในสิ่งที่ไม่ได้กระทำสร้างบาดแผลทางจิตใจอย่างมหาศาล ในส่วนของประเด็นเรื่องการฟ้องร้องทรัพย์สินคืนจากน้องชายนั้น คุณพายได้ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวมีที่มาที่ไป มีเหตุผลทางกฎหมาย และมีข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ ไม่ใช่การกระทำที่ไร้เหตุผลหรือเป็นการกลั่นแกล้งอย่างที่ถูกนำเสนอ การออกมาพูดในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการปฏิเสธ แต่เป็นการพยายามกู้คืนความถูกต้องและล้างมลทินให้กับตนเองและมารดาที่ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมจากการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว ทางด้านของคุณ มายด์ ลภัสลัล ในฐานะภรรยาที่ต้องยืนเคียงข้างสามีในวันที่เผชิญกับมรสุมชีวิต ได้ใช้พื้นที่ส่วนตัวบนอินสตาแกรมเพื่อนำหลักฐานเชิงประจักษ์ออกมาเปิดเผย โดยการโพสต์ภาพโฉนดที่ดินของคุณตาจำนงค์ ภิรมย์ภักดี เพื่อชี้แจงว่าที่ดินดังกล่าวถูกมอบให้กับคุณแม่ของพาย และต่อมาคุณแม่ได้ยกให้กับลูกทั้งสองคนอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการหักล้างข้อกล่าวหาที่ว่าทรัพย์สินเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงลำพัง พร้อมกันนี้ มายด์ได้ระบายความในใจถึงกรณีที่ถูกชาวเน็ตตำหนิว่าเข้าไปก้าวก่ายเรื่องภายในครอบครัวของผู้อื่น โดยเธอยืนยันว่าไม่เคยมีความคิดที่จะล้ำเส้นหรือแทรกแซงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวสามี แต่สิ่งที่เธอทำคือการทำหน้าที่ภรรยาที่ดีในการ support และปกป้องสามีที่ถูกกล่าวหาอย่างรุนแรงจนกลายเป็นจำเลยของสังคม มายด์อธิบายเพิ่มเติมว่า เนื่องจากคุณพายเป็นคนที่รักความเป็นส่วนตัวสูงมาก ไม่เคยเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียเป็นสาธารณะ และไม่มีความประสงค์ที่จะออกมาปะทะกับใครในพื้นที่ออนไลน์ เธอจึงต้องรับหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ เพื่อให้ความจริงปรากฏและขอให้สังคมหยุดตัดสินคนจากข้อมูลเพียงด้านเดียว พร้อมทั้งขอความกรุณาให้ทุกคนเคารพในความเป็นส่วนตัวและเข้าใจในเจตนาของการให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อให้เรื่องราวที่คลุมเครือได้รับความกระจ่างและยุติความขัดแย้งที่บานปลายในที่สุ.
