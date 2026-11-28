มาม่า ปิดโรงงานในกัมพูชา หลังขาดทุนสะสมจากสงครามสินค้าและการกีดกันทางการค้า
มาม่า โดยไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ยันปิดโรงงานในกัมพูชาอย่างเป็นทางการ หลังเผชิญอุปสรรคทางการค้าและกระแสต่อต้านสินค้าไทยมาอย่างยาวนาน พร้อมระบุผลกระทบต่อกำไรไม่สูงถึง 2%
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ " มาม่า" ตัดสินใจอย่างเป็นทางการในการปิดกิจการโรงงานในราชอาณาจักร กัมพูชา ซึ่งดำเนินการมายาวนานกว่า 20 ปี โดยประกาศการถอยทัพครั้งนี้ amidst สถานการณ์ความตึงเครียดทางชายแดนที่ยืดเยื้อ และกระแสต่อต้านสินค้าจากประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง
เหตุผลหลักเบื้องหลังการตัดสินใจปิดโรงงาน
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้อำนวยการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ระบุชัดเจนว่า การตัดสินใจดังกล่าวเกิดจากหลายปัจจัยเชิงโครงสร้างที่กดดันธุรกิจอย่างหนัก ได้แก่ สถานการณ์การปิดด่านชายแดนที่ต่อเนื่องยาวนาน ปัญหาการต่อต้านสินค้าไทยจากกลุ่มผู้บริโภค และอุปสรรคสำคัญด้านการเงินอย่างการค้างชำระค่าสินค้าที่สะสมมานาน รวมถึงความยากลำบากในระบบการกระจายสินค้าในภูมิภาคนั้นAlso readความก้าวหน้าและอุปสรรคสิทธิบุคคลข้ามเพศในสหรัฐอเมริกาและฮ่องกง
ก่อนหน้านี้ มาม่า เคยครองส่วนแบ่งตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในกัมพูชาได้สูงถึงร้อยละ 70-80 ทว่าความหยุดชะงักที่ลากยาวได้เปิดช่องว่างให้คู่แข่งจากจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ รวมถึงแบรนด์ท้องถิ่น สามารถเข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและทรงตัวในที่สุด
ผลกระทบทางธุรกิจและทิศทางกลยุทธ์ใหม่
ด้านข้อมูลทางการเงิน นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ระบุว่าการปิดโรงงานนี้จะส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทลดลงประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1-2 ของกำไรทั้งหมด และตัวเลขนี้ยังไม่รวมผลขาดทุนทางบัญชีจากความเสียหายของโรงงาน ทว่าบริษัทมีกำลังรับแรงกระแทกได้ดีเพราะรายได้ต่อปีสูงกว่า 20,000 ล้านบาท และมีกำไรสูงกว่า 3,000 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือว่าบริษัทอาจพิจารณายุทธรูปภาพความเป็นไทยของแบรนด์ แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจยืนหยัดภายใต้แบรนด์เดิม โดยนายพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทไม่มีข้อพิพาทกับผู้บริโภคชาวกัมพูชา และพร้อมจะพิจารณาการกลับมาลงทุนอีกครั้งหากสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจดีขึ้นในอนาคตนับจากนี้
แนวโน้มอุตสาหกรรมค้าปลีกไทยในกัมพูชา
การปิดโรงงานของมาม่า สอดคล้องกับเทรนด์การลดบทบาทของบริษัทไทยรายอื่น ๆ ในกัมพูชาอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกรณีของซีพีออลล์ ผู้ดำเนินการ 7-Eleven ซึ่งประกาศแผนยุติการดำเนินงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2026 โดยมีตัวเลขสาขาที่ลดลงจาก 112 สาขาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 2025 เหลือเพียง 23 สาขาในวันที่ 30 กันยายน 2026
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ย้ำว่าความท้าทายเร่งด่วนที่สุดสำหรับไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ในปีหน้า คือการจัดการกับต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยบริษัทฯ กำลังแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่และกลยุทธ์การลดค่าใช้จ่าย เพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องปรับเพิ่มราคาขายปลีกสินค้าต่อผู้บริโภคให้สูงขึ้น
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