มามี้ออน เผยเหตุผลเพลง SMILE ให้ออน สมฤทัย ร่วมฟีทเจอริ่ง
มามี้ออน เปิดใจมอบของขวัญวันเกิดให้ลูกสาว ออน สมฤทัย ด้วยเพลง SMILE ft. Freyana ที่ปล่อยตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2567 พร้อมประกาศความตั้งใจจัดคอนเสิร์ตในอนาคต
ศิลปินสาว มามี้ออน ประกาศเปิดเผยความตั้งใจพิเศษในการมอบของขวัญวันเกิดมูลค่าสูงที่สุดให้กับลูกสาว โดยการเชิญมาร่วมร้องเพลงในซิงเกิลที่สองของเธอ อย่างเพลง "SMILE" (สไมล์) ที่ปล่อยให้ผู้ฟังรับฟังอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงอย่างท่วมท้น
โครงการเพลงครอบครัวสร้างรอยยิ้ม
การกลับมาทำงานเพลงร่วมกันของมามี้ออนและออน สมฤทัย ในโปรเจกต์นี้ ไม่ได้เป็นเพียงการทำเพลงเพื่อตลาดเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการสร้างความทรงจำอันอบอุ่นระหว่างแม่และลูกอย่างแท้จริง โดยทั้งคู่หวังส่งต่อความสดใสและรอยยิ้มในช่วงเวลาแห่งความสุขปลายปีAlso readประกาศมรดกภูมิปัญญา 10 รายการ ประเพณีลอยกระทงเตรียมเสนอUNESCO
กระแสตอบรับเกินคาดในโซเชียลมีเดีย
หลังจากเพลง "SMILE ft. Freyana" ปล่อยออกไปเพียงไม่กี่วัน ยอดวิววิดีโอคลิปก็พุ่งแรงอย่างไม่หยุดนิ่ง แฟนๆ แห่กดไลก์และแชร์ต่ออย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย ด้วยจังหวะดนตรีที่ฟังง่าย สบายหู และติดหูตั้งแต่ครั้งแรก ทำให้เพลงนี้กลายเป็นผลงานโปรดที่เปิดฟังวนซ้ำได้ไม่เบื่อ
เปิดใจออน สมฤทัย และแผนคอนเสิร์ต
ทางด้านออน สมฤทัย ได้เปิดใจถึงของขวัญชิ้นนี้ว่าเป็นเพลงที่ผูกพันระหว่างแม่ลูก โดยเธอเชื่อว่าพลังงานบวกสามารถส่งต่อถึงกันได้เสมอ สำหรับความฝันในการจัดแสดงสด เธอกล่าวว่าอยากมีคอนเสิร์ตและเตรียมพร้อมเต็มที่ แต่ยังไม่สามารถระบุวันที่ชัดเจนได้ ต้องรอติดตามประกาศเพิ่มเติม
การเคลื่อนไหวศิลปินยุค 90 ในวงการ
ในมุมของวงการบันเทิงอื่น ๆ กลุ่มศิลปินหญิงยุค 90 อย่างอ้อน ลัคนา พิน กรพินธุ์ เอิร์น จิรวรรณ แจ๊ส แซร่าฮ์ แอชเวิร์ธ เด็บบี้ เดบาร่าห์ ซี และแนนซี่ นันทพร ได้รวมตัวกันในโปรเจกต์ใหม่ "90.6" (ไนน์ตี้ซิกซ์) เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้แฟนเพลง
ผลงานใหม่ค่าย Kicks Records
ส่วนค่าย Kicks Records (คิกส์ เรคคอร์ดส) ได้ออกผลงานคู่ "LIPTA" (ลิปตา) ของ คัตโต้-อารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล และ แทน-ธารณ ลิปตพัลลภ จากอัลบั้ม "GEN SAD" ในเพลง "ฉันเลือกเชื่อแบบนี้ feat. fellow fellow" ขณะที่มีนตรา อินทิรา ก็กำลังจัดทัวร์ยุโรปซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากแฟนคลับเป็นอย่างดี
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