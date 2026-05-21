มาตรการผลไม้เชิงรุกเริ่มสะท้อนผลบวก ส่งออกเกษตรโตขึ้น

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ ในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรด้วยการเข้าไปดูแลตั้งแต่ช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด และระยะผลผลิตออกสู่ตลาด เริ่มสะท้อนผลในเชิงบวกจากมาตรการที่ได้ดำเนินการเริ่มตั้งแต่การจัดกิจกรรมเชิงรุกเร่งผลักดันส่งออกผลไม้ทั่วโลกก่อนฤดูกาลผลิต การส่งทีมไปเจรจากับด่านทั้งในลาว เวียดนาม และจีน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ การมอบหมายทูตพาณิชย์ในจีนประสานผู้นำเข้าได้ยอดสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้ปริมาณ 1–1.1 ล้านตัน ทูตพาณิชย์ในเวียดนาม ไต้หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และออสเตรเลีย หาตลาดส่งออกมังคุดได้ 1.5 แสนตันรวมไปถึงการส่งเสริมตลาดสินค้าผลไม้ในตลาดจีน ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ตลาดศักยภาพ (เกาหลีใต้ อินเดีย) ตลาดส่งเสริมภาพลักษณ์ (ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ สหภาพยุโรป และเอเชียกลาง) รวมถึงเปิดตัวช่องทางจำหน่ายทุเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความคึกคักมีการสั่งซื้อผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากติดลบมาต่อเนื่อง 8 เดือน โดยผลไม้สำคัญที่ส่งออกเพิ่มขึ้น อาทิ ทุเรียน เพิ่ม 109.5% เงาะ เพิ่ม 92.8% และลิ้นจี่ เพิ่ม 70% สะท้อนถึงความต้องการผลไม้ไทยที่เพิ่มขึ้น และมั่นใจว่า จากนี้การส่งออกผลไม้ จะขยายตัวได้ต่อเนื่อง
ศุภจี เผย มาตรการ ผลไม้ เชิงรุก เริ่มสะท้อนผลบวก ดัน ส่งออก เกษตร Turn Around เม. ย.
บวก 17.9% หลังติดลบมานาน 8 เดือน เฉพาะทุเรียนพุ่ง 109.5% นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ ในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรด้วยการเข้าไปดูแลตั้งแต่ช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด และระยะผลผลิตออกสู่ตลาด เริ่มสะท้อนผลในเชิงบวกจากมาตรการที่ได้ดำเนินการเริ่มตั้งแต่การจัดกิจกรรมเชิงรุกเร่งผลักดันส่งออกผลไม้ทั่วโลกก่อนฤดูกาลผลิต การส่งทีมไปเจรจากับด่านทั้งในลาว เวียดนาม และจีน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ การมอบหมายทูตพาณิชย์ในจีนประสานผู้นำเข้าได้ยอดสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้ปริมาณ 1–1.1 ล้านตัน ทูตพาณิชย์ในเวียดนาม ไต้หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และออสเตรเลีย หาตลาดส่งออกมังคุดได้ 1.5 แสนตันรวมไปถึงการส่งเสริมตลาดสินค้าผลไม้ในตลาดจีน ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ตลาดศักยภาพ (เกาหลีใต้ อินเดีย) ตลาดส่งเสริมภาพลักษณ์ (ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ สหภาพยุโรป และเอเชียกลาง) รวมถึงเปิดตัวช่องทางจำหน่ายทุเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความคึกคักมีการสั่งซื้อผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากติดลบมาต่อเนื่อง 8 เดือน โดยผลไม้สำคัญที่ส่งออกเพิ่มขึ้น อาทิ ทุเรียน เพิ่ม 109.5% เงาะ เพิ่ม 92.8% และลิ้นจี่ เพิ่ม 70% สะท้อนถึงความต้องการผลไม้ไทยที่เพิ่มขึ้น และมั่นใจว่า จากนี้การส่งออกผลไม้ จะขยายตัวได้ต่อเนื่อ
ผลไม้ ส่งออก เกษตร มาตรการ เชิงรุก รัฐบาล ผลไม้เชิงรุก รัฐมนตรีพาณิชย์ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐบาลไทย ผลไม้ไทย ส่งออกผลไม้ ผลไม้สำคัญ ส่งออกผลไม้โตขึ้น มาตรการส่งออกผลไม้ มาตรการส่งออกผลไม้ทั่วโลก มาตรการส่งออกผลไม้ก่อนฤดูกาลผลิต มาตรการส่งออกผลไม้ในประเทศ มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศ มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศจีน มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศลาว มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศเวียดนาม มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศจีน มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศเกาหลีใต้ มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศอินเดีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศออสเตรเลีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศเกาหลีใต้ มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศอินเดีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศออสเตรเลีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศเกาหลีใต้ มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศอินเดีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศออสเตรเลีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศเกาหลีใต้ มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศอินเดีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศออสเตรเลีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศเกาหลีใต้ มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศอินเดีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศออสเตรเลีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศเกาหลีใต้ มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศอินเดีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศออสเตรเลีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศเกาหลีใต้ มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศอินเดีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศออสเตรเลีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศเกาหลีใต้ มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศอินเดีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศออสเตรเลีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศเกาหลีใต้ มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศอินเดีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศออสเตรเลีย มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศเกาหลีใต้ มาตรการส่งเสริมผลไม้ในประเทศอินเดีย มาตรการส่งเสริมผลไม้
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
สธ.ยันโควิด CH.1.1 อาจหลบภูมิได้ดี แต่แพร่ช้ากว่าสายพันธุ์หลักในไทยสธ.ยันโควิด CH.1.1 อาจหลบภูมิได้ดี แต่แพร่ช้ากว่าสายพันธุ์หลักในไทย อ่านต่อที่ : PPTVHD36 โควิด โควิด19 โอมิครอน อัพเดตสายพันธุ์โควิดในไทย โควิดCH11 BN1 โควิดในไทย ตัวเลขโควิด
Read more »
กรมวิทย์ฯ พบ 'โควิด' สายพันธุ์ XBB.1.5 ลูกผสมโอมิครอนในไทย 2 รายกรมวิทย์ฯ ตรวจพบ 'โควิด' สายพันธุ์ XBB.1.5 ลูกผสมของโอมิครอนสายพันธุ์ BJ.1 และ BM.1.1.1 ในไทย จำนวน 2 ราย ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลความรุนแรงกว่าสายพันธุ์ย่อยอื่น
Read more »
กรมวิทย์ฯ ตรวจพบในไทย 2 คน โควิด “XBB.1.5” สายพันธุ์แพร่เร็วในสหรัฐฯกรมวิทย์ฯ ตรวจพบ 2 คน โควิด “XBB.1.5” สายพันธุ์แพร่เร็วในสหรัฐฯ ลูกผสมของโอมิครอนสายพันธุ์ BJ.1 และ BM.1.1.1 กลายพันธุ์ในตำแหน่งที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะกับเซลล์ ยังไม่มีข้อมูลความรุนแรงกว่าสายพันธุ์ย่อยอื่น XBB.1.5 ลูกผสมของโอมิครอน…
Read more »
ไทยเจอแล้ว 2 ราย โควิดสายพันธุ์ XBB.1.5 ปัจจุบันรักษาหาย ยังไม่พบคนใกล้ชิดติดเชื้อกรมวิทย์ฯ ตรวจพบสายพันธุ์ XBB.1.5 ลูกผสมของโอมิครอนสายพันธุ์ BJ.1 และ BM.1.1.1 ในไทย จำนวน 2 ราย ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลความรุนแรงกว่าสายพันธุ์ย่อยอื่น SanookNews Sanook ข่าววันนี้
Read more »
กรมวิทย์ฯพบโควิดสายพันธุ์ XBB.1.5 ลูกผสมโอมิครอนในไทย 2 รายกรมวิทย์ฯพบโควิด 19 สายพันธุ์ XBB.1.5 ลูกผสมของโอมิครอนสายพันธุ์ BJ.1 และ BM.1.1.1 ในไทย 2 ราย เป็นชาวไทย 1 ราย ต่างชาติ 1 ราย ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลความรุนแรงกว่าสายพันธุ์ย่อยอื่น โควิด โควิดวันนี้ โอมิครอน ฐานเศรษฐกิจ
Read more »
โควิด XBB.1.5 พบในไทย 2 คน รักษาหายแล้ว ยังไม่เจอคนใกล้ชิดติดเชื้อกรมวิทย์ฯ ตรวจพบสายพันธุ์ XBB.1.5 ลูกผสมของโอมิครอน BJ.1 และ BM.1.1.1 ในไทย 2 คน สายพันธุ์ที่แพร่ไวในสหรัฐฯ ชี้ข้อมูลพบแพร่ไวจริง แต่ยังไม่พบรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่น . อ่านเพิ่มเติม : . PPTVHD36 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โควิด โอมิครอน โอมิครอนลูกผสม
Read more »