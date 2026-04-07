มาตรการควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสำรองพลังงาน

รัฐบาลออกมาตรการควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาภายในประเทศและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพ โดยเน้นย้ำถึงการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันควบคู่กันไป
มาตรการ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการใช้ น้ำมันปาล์ม ภายในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงวิกฤตการณ์พลังงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการดำเนินการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพของ ราคา น้ำมันปาล์ม สำหรับการบริโภคของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานภายในประเทศ โดยการสำรองวัตถุดิบพลังงานที่ผลิตได้เองภายในประเทศอย่างยั่งยืน น้ำมันปาล์ม ถือเป็น พลังงานชีวภาพ ที่ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตได้เองในปริมาณมาก และยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ
ดังนั้น การพิจารณาและปรับสมดุลการส่งออกให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง\นายวิทยากรได้กล่าวถึงความสำคัญของการบริหารจัดการที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างใกล้ชิด โดยกรมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับราคาผลปาล์มให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาด หรือความผันผวนของราคาที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรยังคงได้รับรายได้จากการขายผลปาล์มน้ำมันอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พร้อมทั้งลดความกังวลที่อาจเกิดขึ้นว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาปาล์มน้ำมันปรับตัวลดลงในระยะยาว การดำเนินงานดังกล่าวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้ผลิต เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภาคส่วนนี้อย่างยั่งยืน\คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2569 เรื่อง การควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปนอกราชอาณาจักร โดยมีการกำหนดนิยามของ “น้ำมันปาล์มดิบ” ให้ครอบคลุมถึงน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) ตามพิกัดศุลกากรประเภทย่อย 1511.10.00 และได้มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปนอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ยกเว้นในกรณีที่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องนำหนังสืออนุญาตกำกับการส่งออกทุกครั้ง และหนังสืออนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะการส่งออกครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับข้อมูลผลผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2569 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ 21.87 ล้านตัน ซึ่งสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ 3.94 ล้านตัน โดยข้อมูลล่าสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 พบว่ามีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือประมาณ 0.371 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เหมาะสม และปริมาณน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในประเทศมีเพียงพอต่อความต้องกา
